Valve a expliqué pourquoi sa nouvelle Steam Machine est si chère après que les joueurs ont critiqué le prix.Le modèle d'entrée de gamme commence à environ 1 000 €, tandis que les versions haut de gamme avec plus de stockage coûtent jusqu'à 1 500 € et Valve indique qu'aucune réduction n'est prévue.Selon Valve, maintenir le prix élevé aide à soutenir un écosystème de jeux PC ouvert et durable à long terme.L'entreprise ajoute également que les utilisateurs avec du matériel compatible peuvent installer le même système d'exploitation sur leurs propres PC.Cette dernière phrase me rappelle quelqu'un de chez MS