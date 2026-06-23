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Steam Machine : Valve explique pourquoi elle est aussi chère


Valve a expliqué pourquoi sa nouvelle Steam Machine est si chère après que les joueurs ont critiqué le prix.

Le modèle d'entrée de gamme commence à environ 1 000 €, tandis que les versions haut de gamme avec plus de stockage coûtent jusqu'à 1 500 € et Valve indique qu'aucune réduction n'est prévue.
Selon Valve, maintenir le prix élevé aide à soutenir un écosystème de jeux PC ouvert et durable à long terme.

L'entreprise ajoute également que les utilisateurs avec du matériel compatible peuvent installer le même système d'exploitation sur leurs propres PC.

Pour ceux qui trouvent la Steam Machine trop chère, Valve suggère soit de construire un PC eux-mêmes, soit d'acheter une console de jeux traditionnelle.

Cette dernière phrase me rappelle quelqu'un de chez MS
https://x.com/i/status/2069432315084701907
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    posted the 06/23/2026 at 04:03 PM by ouroboros4
    comments (19)
    22 posted the 06/23/2026 at 04:07 PM
    En gros: parce que!
    tab posted the 06/23/2026 at 04:09 PM
    Qu’ils se rassurent, c’est que les gens feront !!!
    adamjensen posted the 06/23/2026 at 04:12 PM
    Même en oubliant le prix, je confirme qu’il est effectivement mieux de construire soi-même son PC.
    Déjà pour la ventilation et la chaleur, mais aussi pour la customisation, et surtout pour la possibilité de le faire évoluer au fil du temps sans tout changer : il suffit souvent de remplacer seulement certaines pièces.
    Ça permet de le faire durer bien plus longtemps tout en payant moins cher.
    Et aussi, la possibilité de vendre les anciennes pièces.
    En plus, à ce prix-là, et en étant patient, et en sachant où chercher, on peut avoir mieux pour le même prix, voire moins cher.
    altendorf posted the 06/23/2026 at 04:19 PM
    On appel ça une Don Mattrick.
    supasaiyajin posted the 06/23/2026 at 04:33 PM
    Selon le leaker Kepler, soit ils se feraient une marge délirante, soit ils auraient très mal négocié avec leurs fournisseurs. Et ce prix élevé servirait à financer un autre yacht pour Gabe.
    shambala93 posted the 06/23/2026 at 04:37 PM
    De toute façon, ils n’avaient pas l’intention d’en vendre des millions vu la politique de vente et des stocks.

    Néanmoins, je ne vois pas l’intérêt.
    shambala93 posted the 06/23/2026 at 04:38 PM
    adamjensen
    L’idée était d’avoir un truc petit qui passe dans le salon notamment avec la palette en bois. Pas envie d’avoir mon pc gamer de mon bureau dans le salon.

    Acte manqué par Valve.
    patrickleclairvoyant posted the 06/23/2026 at 04:46 PM
    Ils te balancent ça sans Half Life 3
    kakazu posted the 06/23/2026 at 04:47 PM
    Saint Gabe file un muvais coton, u bout de tant d'années l'argent lui monteà la tete?
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 04:51 PM
    Pour ceux qui trouvent la Steam Machine trop chère, Valve suggère soit de construire un PC eux-mêmes, soit d'acheter une console de jeux traditionnelle.

    Les mecs balancent une console sans exclusivité ou la suite de Portal 2, Team Fortress on s'en fout à la limite, et surtout le jeu le plus attendu de tout les temps, Half Life 3 !!!
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 04:51 PM
    Un SSD 4TB c'est 379€ (Crucial 7000mb/s Amazon pris au pif), pour Valve ce serait moins cher, alors pourquoi ils mettent que 2TB dans leur daube ?
    blueblood posted the 06/23/2026 at 05:02 PM
    Ils sont le melon, le conseil à la fin est probablement le plus juste à suivre
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 05:06 PM
    5120x2880 Baaah les corpos scam c'est pas nouveau. Tu deviens pas riche en donant ou en étant honnête.
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 05:13 PM
    ravyxxs Mon commentaire pose une question rhétorique, ça fait depuis le début que je dis que ça va être de l'arnaque, même à 300€.
    solarr posted the 06/23/2026 at 05:15 PM
    Pour ceux qui trouvent la Steam Machine trop chère, Valve suggère soit de construire un PC eux-mêmes, soit d'acheter une console de jeux traditionnelle. en gros, si vous z'êtes pas content, construiser votre lego tout seule et bon courage pour ouvrir une page Stem, ou végéter sur console... la phrase hautaine de l'année


    Imaginons Half-Life 3 en exclu Steam Machine, ce serait un beau flop-test.

    tab
    keiku posted the 06/23/2026 at 05:41 PM
    Valve explique pourquoi elle est aussi chère

    30% de marge pour la machine qui contient des composant a 30% de marge pour les fabriquant de piece, pourquoi vouloir dire plus ?
    taiko posted the 06/23/2026 at 05:44 PM
    Du coup HL3 c'est mort? C'était du fake?
    zoske posted the 06/23/2026 at 05:45 PM
    En même temps, Vavle s'attend plus à avoir un nombre de vente au niveau de la Steam Deck que la Switch 2 ou la PS5.

    Donc ça va le faire avec le buzz du lancement puis va se vendre car une bonne commu pour optimiser les jeux comme sur la Deck.

    Perso j'attends tranquille qu'un jour SteamOS tourne sur mon MacMini M4Max pour avoir une bonne machine sous ma TV.
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 06:04 PM
    zoske Pourquoi il tourne pas dessus SteamOS ? Sinon CachyOS est meilleur
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