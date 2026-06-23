Valve a expliqué pourquoi sa nouvelle Steam Machine est si chère après que les joueurs ont critiqué le prix.
Le modèle d'entrée de gamme commence à environ 1 000 €, tandis que les versions haut de gamme avec plus de stockage coûtent jusqu'à 1 500 € et Valve indique qu'aucune réduction n'est prévue.
Selon Valve, maintenir le prix élevé aide à soutenir un écosystème de jeux PC ouvert et durable à long terme.
L'entreprise ajoute également que les utilisateurs avec du matériel compatible peuvent installer le même système d'exploitation sur leurs propres PC.
Pour ceux qui trouvent la Steam Machine trop chère, Valve suggère soit de construire un PC eux-mêmes, soit d'acheter une console de jeux traditionnelle.
Cette dernière phrase me rappelle quelqu'un de chez MS
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posted the 06/23/2026 at 04:03 PM by ouroboros4
Déjà pour la ventilation et la chaleur, mais aussi pour la customisation, et surtout pour la possibilité de le faire évoluer au fil du temps sans tout changer : il suffit souvent de remplacer seulement certaines pièces.
Ça permet de le faire durer bien plus longtemps tout en payant moins cher.
Et aussi, la possibilité de vendre les anciennes pièces.
En plus, à ce prix-là, et en étant patient, et en sachant où chercher, on peut avoir mieux pour le même prix, voire moins cher.
Néanmoins, je ne vois pas l’intérêt.
L’idée était d’avoir un truc petit qui passe dans le salon notamment avec la palette en bois. Pas envie d’avoir mon pc gamer de mon bureau dans le salon.
Acte manqué par Valve.
Les mecs balancent une console sans exclusivité ou la suite de Portal 2, Team Fortress on s'en fout à la limite, et surtout le jeu le plus attendu de tout les temps, Half Life 3 !!!
Imaginons Half-Life 3 en exclu Steam Machine, ce serait un beau flop-test.
tab
30% de marge pour la machine qui contient des composant a 30% de marge pour les fabriquant de piece, pourquoi vouloir dire plus ?
Donc ça va le faire avec le buzz du lancement puis va se vendre car une bonne commu pour optimiser les jeux comme sur la Deck.
Perso j'attends tranquille qu'un jour SteamOS tourne sur mon MacMini M4Max pour avoir une bonne machine sous ma TV.