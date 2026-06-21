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solarr
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Solarr the PC Master
Full7 ferme : les prix responsables ?
Solarr the PC Master
... quant à l'accueil, ça s'discute. Personnellement, à Game Them All, j'ai eu une expérience moyenne, et un vendeur plus porté sur le Business que l'accueil.
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momotaros
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fuji
posted the 06/21/2026 at 11:05 AM by
solarr
comments (
10
)
momotaros
posted
the 06/21/2026 at 11:52 AM
Tu rentres c'est à peine si on te dit bonjour, les prix made in fistinière dont seul fistouille en connait les secrets.
Une fois je passais par là et j'entendais le vendeur parler avec un pote à lui qui était vendeur dans une boutique d'à coté et ça ressemblait à un truc du genre : "Non mais ce jeu, met le 45, pas 30, sur le net ça part à 45", c'était pour un jeu hyper commun genre zelda sur wii, imaginez avec des jeux rares.
Pour moi, ces personnes ne sont pas des passionnés, juste des businessmen et de très mauvais businessmen. Pourquoi me déplacer pour payer un jeu au prix du net si je peux l'avoir à ce prix en restant chez moi ?
Ajoutez à ça leurs magouilles avec les jeux UK, tu demandes au vendeur si c'est une version PAL/FR, il te répond, "le jeu est en Français", il n'y a pas plus malhonnête qu'eux.
Avec l'annonce de leur fermeture, vous pensez qu'ils vont baisser les prix pour vendre un max, et bien oui et non, certains le font mais de base leur prix sont tellement élevés, qu'au final ça revient à payer le prix "normal".
Maxigame a fermé, retrogameplay aussi, là c'est eux (full7), demain ça sera obiwan, satelite et un jour trader, est-ce que c'est triste ? Non, ils récoltent ce qu'ils ont semé pendant des années. Ça paye de prendre les gens pour des cons mais tôt ou tard, on fini par se prendre le contre coup.
Et avec tout ça, il y a des illuminés comme conkerax qui vont nous dire "soutenez les boutiques indé" je soutient mon portemonnaie avant tout
suzukube
posted
the 06/21/2026 at 12:21 PM
Elle est immonde la miniature par IA, 599 euros pour 32 go de ram
cyr
posted
the 06/21/2026 at 03:00 PM
momotaros
les passionnés vendeur on tous mis la clé sous la porte car vous achetiez vos jeux a leclerc and co. Leclerc se fait 0 de marge, tu peux pas demander a une boutique indépendante de faire pareil. Car ils n'avaient rien d'autre a vendre.
Et désolé mais ton zelda sur wii a une côte qui fait que monter, contrairement a une masse de jeux qui sont tomber dans l'oublie (et aujourd'hui c'est bien pire vu sue Nintendo ne fait plus de baisse)
C'était une autre époque. Aujourd'hui c'est du jetable.
momotaros
posted
the 06/21/2026 at 03:08 PM
cyr
Sur le neuf ok mais là on parle de boutique qui vendent principallement de l'occas, du rétro et de l'import, tu n'as pas ça chez leclerc etc...
Tu as déjà été dans les boutiques du boulevard voltaire ?
yukilin
posted
the 06/21/2026 at 03:36 PM
momotaros
: Désolé mais si certaines boutiques du boulevard sont assez discutables, Trader ce n'est pas le cas. ils ont toujours été réglo avec leur clients sur la marchandise. et ça fait des années que j'y vais.
momotaros
posted
the 06/21/2026 at 03:44 PM
yukilin
Toutes les boutiques sont concernées, je connais ce quartier depuis 20ans, j'ai connu trader à l'époque où c'était plus bas dans la rue.
L'exemple que je donne sur les jeux UK viens justement de chez eux, il m'arrive encore rarement de prendre de l'import chez eux quand le prix n'est pas abusif.
j9999
posted
the 06/21/2026 at 03:44 PM
momotaros
tres triste cette haine des boutiques Indépendantes et le fait de se satisfaire de leur disparition. Vous arrivez à avoir vos prix moins cher sur le net mais ça n'enlève en rien l'intérêt et la magie d' une boutique qui ne peut tout simplement pars pratiquer les mêmes prix qu'in particulier ou même un Leclerc / Carrefour. Encore pire ces dernières années depuis que les gens peuvent avoir accès aux boutiques en ligne japonaises à travers les proxis, ils finissent rapidement pour avoir l'illusion que c'est le prix que c'est sensé être. Il ya aussi le systeme "prix d’amis" des groupes FB et forums, mais faut garder en tête que ces réseaux c’est aussi rempli de gens toxiques et c’est souvent toujours les memes membres de la clique qui obtiennent les prix bas en prenant soin d’entretenir un double discours sur les prix.
Les vendeurs de boutique eux ne cherchent absolument pas à te "baiser". Dans les 90-2000 ils pouvaient te ramener des jeux du japon et ça ça avait une grosse plus value car très peu de gens pouvaient le faire eux même comme aujourd'hui , donc normal que les prix ne sont pas les mêmes. les gens qui sont devenus expert dans ce domaine ont continué à pratiquer et se sont largement ajusté par rapport à avant mais ça reste plus cher et c'est normal car de 1 ils importent les jeux ou les trouvent et doivent se faire une marge , de 2 ont plus de charges à payer que les grosses enseignes et de 3 proposent un service. On oublie trop souvent qu'on a eu leurs jeux grâce à eux à une époque et c'est toute une histoire dans ce quartier. Après il y a des vendeurs sympa et d'autres moins mais ça c'est l'humain.
Concernant ta remarque sur la discussion autre les 2 collègues moi ça ne me choque pas du tout. Ils ont un buisness à faire tourner, pourquoi n'auraient ils pas le droit d'optimiser leurs revenus ? Ce ne sont pas des mécènes , ils ne sont pas là pour te payer le resto. si on écoute les gens comme toi il faut qu'ils triment le plus possible, voir vendre à perte quitte à se saigner pour te rassurer sur le fait que tu n’es pas un ”pigeon” puis mettre la clé sous la porte et pas grave si les commerces traditionnels disparaissent, car après tout c'est vrai, tu n'a pas besoin de bouger de ton canapé pour commander un jeu..
Sinon pas du tout d’accord sur le fait qu’ils sont pas passionnés. Les vendeurs chez game them all et Full 7 sont tout à fait friendly et passent beaucoup de temps à discuter avec toi même si tu n’achete rien. Ça peut juste arriver de tomber au mauvais moment. Après je vais dire un truc même si certains vont pas apprécier, mais je m’en fout car à un moment c’est bon on est pas des fragiles quoi. Dans ce quartier, historiquement ce sont principalement les juifs qui tiennent le business des boutiques. Et comme on le sait tous ils ont le business dans le sang, ça a toujours été comme ça, c’est leur culture, faut les prendre comme ils sont car encore une fois tu peux pas leur reprocher de vouloir faire du buisness, faut pas confondre ça avec de la malveillance... Je dis ça parce que ça donne le ton sur l’ensemble des boutiques du boulevard, une ambiance de vendeurs qui ont le sens du buisness et qui sont un peu communautaires aussi donc ils peuvent donner l’impression d’être froid avec toi (sauf si t’es un client qui dégaine régulierement son portefeuille) et encore une fois ça dépend vraiment des gens. Mais ces boutiques font partie de l’histoire du jv import en France, on a eu énormément de bons souvenirs grâce à eux et ça a fait vivre cette passion chez nous. Je trouve ça vraiment con de cracher dessus quand ils sont à l’agonie en mode bien fait pour votre gueule, c’est le retour du bâton blablabla...
yukilin
posted
the 06/21/2026 at 03:48 PM
momotaros
: bah écoutes, je connais la boutique depuis autant de temps que toi et je pense que ton soucis sur la version viens de la personne a qui tu as parlé, parce que certains vendeurs chez eux ont changé au fil du temps et je sais qu'il y avait un ou deux personnes que j'aimais moins, mais ceux qui ont toujours été là et son restés ont toujours été clair sur les produits, les prix etc.
Et je ne pense pas que pour ce genre de soucis, tu puisses les mettre dans le même panier que d'autres boutiques.
j9999
posted
the 06/21/2026 at 03:49 PM
yukilin
oui Trader aussi sont très réglo et agréable envers leurs clients. Par contre encore une fois faut pas oublier qu’ils sont là pour faire tourner un buisness avant tout, et ils ont raison. Ils en vivent et Dieu sait que c’est pas évident de vivre correctement de nos jours. Ça excuse pas toujours tout mais faut pas l’oublier
yukilin
posted
the 06/21/2026 at 03:53 PM
j9999
: Exactement, j'ai bien conscience que c'est surement difficile surtout aujourd'hui de tenir ce genre de boutiques. Il faut bien que ça soit rentable. C'est normal.
parfois quand j'écoute les gens de nos jours, il leur faudrait tout gratuit. bien sur si c'était eux de l'autre coté du comptoir, ça ne parlerait plus de la même façon.
Je pense qu'il faut une juste appréciation et compréhension les uns des autres....Mais ça semble trop demandé d'avoir de la mesure actuellement
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Une fois je passais par là et j'entendais le vendeur parler avec un pote à lui qui était vendeur dans une boutique d'à coté et ça ressemblait à un truc du genre : "Non mais ce jeu, met le 45, pas 30, sur le net ça part à 45", c'était pour un jeu hyper commun genre zelda sur wii, imaginez avec des jeux rares.
Pour moi, ces personnes ne sont pas des passionnés, juste des businessmen et de très mauvais businessmen. Pourquoi me déplacer pour payer un jeu au prix du net si je peux l'avoir à ce prix en restant chez moi ?
Ajoutez à ça leurs magouilles avec les jeux UK, tu demandes au vendeur si c'est une version PAL/FR, il te répond, "le jeu est en Français", il n'y a pas plus malhonnête qu'eux.
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Maxigame a fermé, retrogameplay aussi, là c'est eux (full7), demain ça sera obiwan, satelite et un jour trader, est-ce que c'est triste ? Non, ils récoltent ce qu'ils ont semé pendant des années. Ça paye de prendre les gens pour des cons mais tôt ou tard, on fini par se prendre le contre coup.
Et avec tout ça, il y a des illuminés comme conkerax qui vont nous dire "soutenez les boutiques indé" je soutient mon portemonnaie avant tout
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Les vendeurs de boutique eux ne cherchent absolument pas à te "baiser". Dans les 90-2000 ils pouvaient te ramener des jeux du japon et ça ça avait une grosse plus value car très peu de gens pouvaient le faire eux même comme aujourd'hui , donc normal que les prix ne sont pas les mêmes. les gens qui sont devenus expert dans ce domaine ont continué à pratiquer et se sont largement ajusté par rapport à avant mais ça reste plus cher et c'est normal car de 1 ils importent les jeux ou les trouvent et doivent se faire une marge , de 2 ont plus de charges à payer que les grosses enseignes et de 3 proposent un service. On oublie trop souvent qu'on a eu leurs jeux grâce à eux à une époque et c'est toute une histoire dans ce quartier. Après il y a des vendeurs sympa et d'autres moins mais ça c'est l'humain.
Concernant ta remarque sur la discussion autre les 2 collègues moi ça ne me choque pas du tout. Ils ont un buisness à faire tourner, pourquoi n'auraient ils pas le droit d'optimiser leurs revenus ? Ce ne sont pas des mécènes , ils ne sont pas là pour te payer le resto. si on écoute les gens comme toi il faut qu'ils triment le plus possible, voir vendre à perte quitte à se saigner pour te rassurer sur le fait que tu n’es pas un ”pigeon” puis mettre la clé sous la porte et pas grave si les commerces traditionnels disparaissent, car après tout c'est vrai, tu n'a pas besoin de bouger de ton canapé pour commander un jeu..
Sinon pas du tout d’accord sur le fait qu’ils sont pas passionnés. Les vendeurs chez game them all et Full 7 sont tout à fait friendly et passent beaucoup de temps à discuter avec toi même si tu n’achete rien. Ça peut juste arriver de tomber au mauvais moment. Après je vais dire un truc même si certains vont pas apprécier, mais je m’en fout car à un moment c’est bon on est pas des fragiles quoi. Dans ce quartier, historiquement ce sont principalement les juifs qui tiennent le business des boutiques. Et comme on le sait tous ils ont le business dans le sang, ça a toujours été comme ça, c’est leur culture, faut les prendre comme ils sont car encore une fois tu peux pas leur reprocher de vouloir faire du buisness, faut pas confondre ça avec de la malveillance... Je dis ça parce que ça donne le ton sur l’ensemble des boutiques du boulevard, une ambiance de vendeurs qui ont le sens du buisness et qui sont un peu communautaires aussi donc ils peuvent donner l’impression d’être froid avec toi (sauf si t’es un client qui dégaine régulierement son portefeuille) et encore une fois ça dépend vraiment des gens. Mais ces boutiques font partie de l’histoire du jv import en France, on a eu énormément de bons souvenirs grâce à eux et ça a fait vivre cette passion chez nous. Je trouve ça vraiment con de cracher dessus quand ils sont à l’agonie en mode bien fait pour votre gueule, c’est le retour du bâton blablabla...
Et je ne pense pas que pour ce genre de soucis, tu puisses les mettre dans le même panier que d'autres boutiques.
parfois quand j'écoute les gens de nos jours, il leur faudrait tout gratuit. bien sur si c'était eux de l'autre coté du comptoir, ça ne parlerait plus de la même façon.
Je pense qu'il faut une juste appréciation et compréhension les uns des autres....Mais ça semble trop demandé d'avoir de la mesure actuellement