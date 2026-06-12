Solarr the PC Master

Grâce à Tripy73, je découvre les joies du serveur fermé.



"tu n’inclus pas les DLC dans la version Switch 2 de Zelda BOTW... tu donnes le ton des pratiques commerciales honteuses que tu vas imposer..."



Pire to peer, bien avant ces surenchères post-covid, j'apprends que Zelda Breath of the wild Wii U avait eu un DLC mais qui est impossible de télécharger sans pirater sa console...



Alors d'un côté, je n'ai pas le package complet, mais de l'autre Nintendo pourrait bricker ma console car je me débrouille pour l'avoir...



C'était quand le chant du cygne de la Wii U ? 25 ans ? ah non 9 ans... la fermeture de l'eShop Wii U ? 2023. C'est tôt pour tout virer... pourtant, jusqu'en 2025 et 2 generations plus tard, on en mange encore du Brioche Zewaïlde.



En effet,