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#Fuck le demat : Ignomaxie découverte avec Zelda Wii U
Solarr the PC Master
Grâce à Tripy73, je découvre les joies du serveur fermé.

"tu n’inclus pas les DLC dans la version Switch 2 de Zelda BOTW... tu donnes le ton des pratiques commerciales honteuses que tu vas imposer..."

Pire to peer, bien avant ces surenchères post-covid, j'apprends que Zelda Breath of the wild Wii U avait eu un DLC mais qui est impossible de télécharger sans pirater sa console...

Alors d'un côté, je n'ai pas le package complet, mais de l'autre Nintendo pourrait bricker ma console car je me débrouille pour l'avoir...

C'était quand le chant du cygne de la Wii U ? 25 ans ? ah non 9 ans... la fermeture de l'eShop Wii U ? 2023. C'est tôt pour tout virer... pourtant, jusqu'en 2025 et 2 generations plus tard, on en mange encore du Brioche Zewaïlde.

En effet,
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    posted the 06/12/2026 at 11:52 AM by solarr
    comments (1)
    5120x2880 posted the 06/12/2026 at 11:59 AM
    Perso j'ai acheté une version japonaise Switch avec tous les DLC que je garde sous blister, j'ai fait le jeu sur PC
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