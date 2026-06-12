Windows Central à sorti un article sur les choses qui se sont mal passées chez Xbox, ces dernières années.Beaucoup de projets n'ont pas atteints leurs attentes que ce soit en termes de ventes brutes sur des plateformes externes ou via les données d'engagement et de fidélisation du Xbox Game Pass l'article cite :AvowedKeeperKilnSouth of MidnightHellblade 2Forza MotorsportThe Outer Worlds 2Minecraft LegendsNinja Gaiden 4Minecraft EarthBleeding EdgeBattletoadsTowerborneAra: History UntoldComme exemples en précisant qu'il y en a d'autres et des projets comme Perfect Dark, Everwild et « Blackbird » de ZeniMax ont également représenté des investissements colossaux qui, au final, n'ont mené à rien.En effet, Fable a lui aussi représenté un défi de taille, ForzaTech ayant dû être conçu pour un genre pour lequel il n'avait pas été initialement prévu. À ses débuts, l'utilisation d'Unreal Engine pour le développement de Fable a fait l'objet de nombreux débats, compte tenu de la maturité de ses outils, de son expertise interne et du soutien de ses studios partenaires. Finalement, c'est ForzaTech qui a été retenu. Ce choix pourrait s'avérer judicieux à long terme, car il semblerait qu'Xbox privilégie de plus en plus ses propres moteurs de jeu que l'UE5 afin de réduire les coûts. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ForzaTech a eu pour effet de prolonger le développement de Fable bien au-delà de ce qu'il aurait pu être autrement.Microsoft a également annulé plusieurs projets tiers, entraînant des pertes d'investissement plus ou moins importantes. Parmi eux, un FPS de John Romero et un jeu de service très coûteux d'Avalanche, connu sous le nom de Contraband. De nombreux autres projets, au sein d'Xbox Games Studios et via des éditeurs tiers, n'ont pas non plus répondu aux attentes de Microsoft.Le directeur de la stratégie chez Xbox, Matthew Ball, a indiqué vouloir se concentrer sur un nombre plus restreint de franchises phares à l'avenir. Microsoft investit dans Blizzard pour accélérer la production de titres comme Overwatch, Diablo, Warcraft et bientôt StarCraft. Microsoft est frustré par l'absence d'un nouveau jeu Fallout pour capitaliser sur le succès fulgurant de la série télévisée. Il y a aussi Halo, dont la gestion ces dernières années a été, de l'avis de tous, déplorable.Microsoft et d'autres entreprises raffolent des services par abonnement car ils garantissent un flux de revenus stable et prévisible, contrastant avec les aléas du développement de jeux vidéo. Microsoft a reconnu sans détour que l'augmentation de prix de 30 $ l'an dernier a mis à mal son modèle économique. Quand on sait que le Xbox Game Pass subventionnait des départements qui n'étaient pas encore en mesure d'atteindre leurs objectifs, on imagine aisément les dégâts que cela a engendrés.D'ailleurs, le fameux objectif de « marge de responsabilité de 30 % » était en réalité une moyenne. Certains services fonctionnaient même avec une marge de responsabilité allant jusqu'à 40 % pour compenser les contre-performances d'autres.L'intégration de Call of Duty au Xbox Game Pass a eu un effet néfaste sur les deux plateformes. Les joueurs se sont détournés du prix de 30 $, réduisant ainsi les ressources disponibles pour le Xbox Game Pass afin de compenser la baisse des ventes de Call of Duty auprès des abonnés restants. Le modèle s'est effondré sous son propre poids et a dû être ramené à son prix initial, anéantissant ainsi plus d'un an de croissance.Pour ne rien arranger, Xbox a eu beaucoup de mal à se procurer suffisamment de RAM à prix fixe pour maintenir des marges saines sur son matériel. Selon des sources, Xbox perd non pas des dizaines, mais des centaines de dollars par console Xbox Series X|S vendue actuellement, Asha Sharma soulignant que les prix de gros de la RAM ont augmenté de 700 % depuis l'établissement du coût de production de la Xbox Series X|S.L'incapacité de Xbox à acquérir du matériel pour attirer de nouveaux abonnés au Xbox Game Pass, principal moteur financier de l'entreprise, a de nouveau conduit à l'effondrement de son modèle économique.Microsoft utilisait alors les bénéfices d'Activision-Blizzard pour subventionner Xbox, mais la contre-performance de Call of Duty cette année-là a une fois de plus aggravé les difficultés liées à ces subventions.Le passage du Xbox Game Pass à 30 $, la contre-performance de Call of Duty (due notamment à Arc Raiders, Battlefield 6) et tous ce qui se passe avec l'IA ont tous contribué à la situation critique de Xbox.Microsoft dispose de plusieurs leviers qu'ils exploreront probablement à l'avenir. Nintendo a déjà flirté avec le marché des jeux à 80 $, et ça ne serait pas surprenant Microsoft retente l'expérience avec certains titres. Microsoft se tournera probablement aussi vers des fabricants externes (OEM) pour produire des consoles de type Xbox Helix destinées à des marchés spécifiques, afin de réduire, voire d'éviter, les droits de douane, les problèmes d'approvisionnement et les coûts de livraison. On pourrait imaginer, par exemple, que Microsoft concède une licence complète pour la marque Xbox à ASUS afin de fabriquer la Xbox Helix pour la Chine, Taïwan et d'autres marchés locaux. Ils l'ont déjà fait avec la Xbox Ally. Peut-être verrons-nous plusieurs versions de la Helix, avec la possibilité d'apporter son propre SSD NVMe et sa propre manette pour réduire les coûts initiaux.Concernant le Game Pass, Microsoft pourrait envisager de retirer certains de ses jeux les plus importants et les plus chers du service. Forza Horizon se vendrait probablement encore très bien sans le Xbox Game Pass. Microsoft pourrait proposer une formule Xbox Game Pass Ultimate Plus, plus onéreuse, permettant de choisir des jeux premium, comme Call of Duty ou l'abonnement World of Warcraft. Une version moins chère du Xbox Game Pass pourrait aussi arriver.D'un autre côté, ce n'est pas certain que Microsoft voudrait réduire l'attrait du Xbox Game Pass Ultimate, étant donné son soutien financier important à d'autres secteurs de l'entreprise et sa fiabilité en tant que source de revenus. Mais comme pour Call of Duty, ils vont peut-être simplement calculer que certains titres seraient plus rentables s'ils étaient vendus séparément.Certains studios Xbox pourraient redevenir indépendants, comme ce fut le cas pour Toys for Bob, ou ne soient rachetés par un autre éditeur, comme Tango. Beaucoup dans l'industrie et chez Xbox s'attendent également à des fermetures de studios au sein d'Xbox Games Studios, et potentiellement à l'annulation de certains projets tiers qui n'ont même pas encore été dévoilés.La PDG de Xbox, Asha Sharma, a prévenu que des « décisions difficiles » attendaient Xbox. Il semble que nous en saurons plus dans les semaines (voire les jours) à venir.