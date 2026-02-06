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marchand2sable
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Votre avis sur le State of Play
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tags :
sony
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state of play du 2 juin avis
until dawn 2
onimusha date
ace combat 8
kamuri
sop 2026
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idd
posted the 06/02/2026 at 10:14 PM by
marchand2sable
comments (
99
)
suzukube
posted
the 06/02/2026 at 10:15 PM
10/10 Sony ce sont les boss je les aime trop
patrickleclairvoyant
posted
the 06/02/2026 at 10:15 PM
Pas fou et même si le Gof of War est très beau et stylé, j’en ai tellement rien e a faire de jouer sa femme.
mrponey
posted
the 06/02/2026 at 10:15 PM
C'est cata la derniere annonce une guimauve of war
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:15 PM
Je reste sur ma faim/10
supasaiyajin
posted
the 06/02/2026 at 10:16 PM
God of War, ce n'était pas censé être différent de God of War ?
thekingofpop
posted
the 06/02/2026 at 10:16 PM
Déçu
marchand2sable
posted
the 06/02/2026 at 10:16 PM
Ce bordel du 2 septembre au 2 octobre… Il y a trop de jeux, c’est impossible de suivre. Et après ça se plaint que les jeux ne se vendent pas et que l’industrie va mal… Certains vont se casser la gueule dans cet embouteillage je le sens bien.
Pas mal sinon même si je m'attendais a mieux, God of war par contre c'est beaucoup trop long, ils abusent vraiment la.
soulsassassin
posted
the 06/02/2026 at 10:16 PM
La fin rarement vue un aveu d'échec pareil , le sop était plus sympa même si pas a la hauteur de tout le teasing générer sur les RS mais god of war avec un cube en gelée.... J'ai rarement vue ça mdr
marcus62
posted
the 06/02/2026 at 10:16 PM
Top la conférence ! C’était rythmé !
Autant Wolverine ça ne m’intéresse toujours pas. Mais le God of War Laufey de Barlog, quelle CLAQUE !
yanssou
posted
the 06/02/2026 at 10:17 PM
Mitigé et il manque Kena..
Sinon la dernière annonce est wtf, la dame du lac est arrivé
shao
posted
the 06/02/2026 at 10:17 PM
Excellent! 8,5/10
spartan1985
posted
the 06/02/2026 at 10:17 PM
Très bon show, pas mal de jeux et de dates, mais le one more thing trop long.
nosphor68
posted
the 06/02/2026 at 10:17 PM
À l’Image de cette Génération de Consoles……. Décevante
nicolasgourry
posted
the 06/02/2026 at 10:17 PM
Rien de réellement surprenant, mais ça fait le taf.
churos45
posted
the 06/02/2026 at 10:18 PM
Déçu par Wolverine mais God of War a l'air stylé même si les cinématiques sont très clichés
shanks
posted
the 06/02/2026 at 10:18 PM
Pas de grande surprise et FFVII étonnamment absent, mais c'était quand même bien carré.
Un bon 8/10.
wazaaabi
posted
the 06/02/2026 at 10:18 PM
Excellent , rien à jeter , même si rien d’innovant pas mal de jeux donnent envie .
ILL et Silent Hill , until dawn 2 j’adore les ambiances .
Stuntman bien curieux , un kiff de faire Fast & Furious notamment.
Rayman au top, wolverine et God of War la classe .
jeanouillz
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
2/10, rien de ce que j'ai vu va me pousser a l'achat (et c'était pas censé durer 2h ?)
toninus
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
Mouais ben ça me fera pas acheter une PS6 (ou même 5).
Seuls trucs qui m'ont vaguement intéressé : Lara Croft, le remake de Rayman (parce que j'en attendais rien), et le jurassic park non officiel là...
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
Je veux jouer avec Kratos moi
zanpa
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
deçu ... 2 jeux sony studio et le reste que du multi support ... c'est sensé ^être une conf sony bordel ...
kalas28
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
excellent
skuldleif
posted
the 06/02/2026 at 10:19 PM
honnêtement on est en fin de gen je m'attendais a une fiesta first party
meme pas d'annee sur gow laufey?!
shao
posted
the 06/02/2026 at 10:20 PM
Vous êtes déçu sérieux? J'avoue que j'ai du mal à comprendre... Bon j'avoue qu'il manque le square enix des familles mais en dehors de ça, c'était vraiment cool.
destati
posted
the 06/02/2026 at 10:20 PM
Sang qui gicle Showcase, pratiquement que ça.
nicoliafox
posted
the 06/02/2026 at 10:20 PM
Tomb Raider au top; God of War vraiment excellent, Until Dawn dubitatif mais content, le reste c'est assez OSEF.
zanpa
posted
the 06/02/2026 at 10:21 PM
shao
c'est 90% de jeux multi support sur une conférence sony ...
ravyxxs
posted
the 06/02/2026 at 10:21 PM
Les gens en mode déçu hey arrêter les jeux j’ai juré mdrrr arrêter tout en fait ! Seul déception, de pas avoir vu Naughty Dog !
Mais c’était facile un 8,5/10 on comprends pourquoi ils ont fait des places au ciné !
Et les gens qui critique le Laufey GOW, le combat de boss était largement plus impressionnant que Thor et Odin ! Les derniers boss au passage mdr ça en dit long.
Franchement, propre pour les possesseurs de PS5 et Pro, vous êtes bien.
raykaza
posted
the 06/02/2026 at 10:21 PM
C'est très bon même les multi support bien choisi, manque un petit détour sur le jeu intergalactique mais sinon c'est solide carré ça fait longtemps je me suis pas autant régalé sur une conférence sony ptn
kinectical
posted
the 06/02/2026 at 10:21 PM
churos45
pareil je suis déçu Wolverine ya quelque chose qui cloche avec les graphisme n’impressionne pas du tout mais niveau gameplay ça l’air sympa par contre ce ne sera pas day one du tout pour moi et GOW lui j’étais hésitant avec les rumeur sur Faye mais la elle a l’air hyper intéressante dans ce jeu
link571
posted
the 06/02/2026 at 10:21 PM
Incroyable
pcverso
posted
the 06/02/2026 at 10:22 PM
rien qui me ferais achter une ps5 pro cette année , par contre pour les jeux tiers ce fut top avec il qui ma encore mis une claque ,lost qui reste dans ma wishlist , phantom blade ,ace combat 8 , tomb raider et until dawn 2 mon regalé .
shambala93
posted
the 06/02/2026 at 10:22 PM
Satisfaisant. Je suis curieux du GOW pour l’univers et le gameplay.
Déception pour Wolverine, ça a l’air sympathique 1h ou 2 mais en terme de gameplay… je suis perplexe.
walterwhite
posted
the 06/02/2026 at 10:22 PM
Excellent !
Ma PS5 Pro va bien grailler, surtout avec le nouveau GOW
brook1
posted
the 06/02/2026 at 10:23 PM
c'était cool
ratomuerto
posted
the 06/02/2026 at 10:23 PM
Cuck of war a l'air fantastique
shao
posted
the 06/02/2026 at 10:24 PM
zanpa
Bah rien de nouveau sous le soleil, ça fait des années que c'est comme ça chez tous les constructeurs. On a eu 3 4 exclu Sony dans le direct, ce qui est très très bien pour l'époque où l'on vit.
suzukube
posted
the 06/02/2026 at 10:24 PM
walterwhite
J'aime ton enthousiasme
idd
posted
the 06/02/2026 at 10:24 PM
chouett conf, mais alors comment y a trop de jeux à sortir en l'espace de 2/3 semaines de septembre octobre c'est un truc de fou
ravyxxs
posted
the 06/02/2026 at 10:24 PM
zanpa
Mais en faite vous j’ai remarqué que vous aimez trop louper des choses. Vous avez oublié que ces studios ont pratiquement tous subit un focus de GAAS ? Ça vous parle ? Vous pensez bien que sans les connerie de Jimbo et Huslt, ça aurait sorti et montrer depuis des jeux donc first party fiesta comme dit
skuldleif
on est pas dans une situation Microsoft, ou même ceux qui n’ont pas l’expertise du jeu en ligne sont quasi forcée à faire du GAAS.
Les prochains jeux Sony qui vont flop sont les Horizon façon fortnite et Fairgames.
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 10:24 PM
shanks
TGS pour FFVII
patrickleclairvoyant
posted
the 06/02/2026 at 10:25 PM
La meilleure chose est la démo d’Onimisha qui est en train de téléchargement et la date de Control 2
tripy73
posted
the 06/02/2026 at 10:25 PM
La seule annonce que je retiens vraiment c'est Stuntman, ils avaient déjà dit bossé dessus et j’avais hâte d’en voir plus, donc bien content de le voir enfin et la bonne surprise c'est qu'ils vont utiliser des licences connues.
Le Ace Combat 8 à l'air aussi vraiment sympa et le digne successeur du 7. Laufey a l'air cool niveau gameplay et univers avec le côté déjanté du cube en compagnon de combat, mais ça sens le jeu cross-gen PS6/5 vu qu’il est simplement annoncé comme étant en développement.
jenicris
posted
the 06/02/2026 at 10:25 PM
Vraiment sympa. Santa Monica toujours au top
Surpris par Wolverine
Et ravis de la date de Onimusha
zekk
posted
the 06/02/2026 at 10:26 PM
7 ça manquait d’un jeu Sony, en plus et on retrouve un Gow bien nerveux
ouken
posted
the 06/02/2026 at 10:26 PM
Tout sort sur pc quasiment donc un bon 7
zanpa
posted
the 06/02/2026 at 10:27 PM
ravyxxs
c'est une generation merdique désolé ... j'ai le droit d'être déçu ? on se mange encore un god of war avec la même DA et un cube qui parle ... bref si vous êtes content parfait
kratoszeus
posted
the 06/02/2026 at 10:27 PM
Excellent 9/10 plein de trailer pour des jeux qui sortent cette année ca montre qu'ils ont encore vla les truc a montrer, intergalactique, gow egypte, horizon 3 spider man 3 etc pour l'année prochaine. c est très maitrisé de la part de Sony. Bref encore une année ou ils vont rouler sur la concurence. ET le nouveau jeu de barlog écrase tous ces concurrent. J'avais pas pri un tel pied depuis l'annonce de gow 2018 à l e3 2016
wickette
posted
the 06/02/2026 at 10:27 PM
Il manque un peu de diversités, d'annonces RPG par exemple, on a eu beaucoup trop d'actions et horror mais il faut garder à l'esprit que les insiders gâchent tout, GoW Laufey devait faire un gros effet waouh mais bon..apparemment faut leak tout pour exister chez certains.
Je suis fana des Ace Combat et GoW, donc le contrat est rempli.
Franchement sympa, le God of War est tellement mieux que ce que j'imaginais, c'est pas un prequel, ça se passe pendant GoW/Ragnarok voir après, dans un monde parallèle ou une autre dimension, ça je trouve c'est tellement plus intéressant et...je suppose que c'est Faye qui a sonné la corne du coup
Mais non c'est un
bon
SoP pour moi, rien de folichon, ça manque 1/2 grosses annonces quand même soyons francs, mais ça passe
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 10:27 PM
Tout en septembre les mecs
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:27 PM
Après force aux jeux qui vont faire embouteillage de septembre à fin octobre. La plupart vont pas s'en sortir et c'est bien dommage de forcer une date pour éviter GTA 6.
zekk
posted
the 06/02/2026 at 10:28 PM
ravyxxs
Le gameplay est dingue, mais bon tu es sur gamekyo, le site où ca rale pour un oui ou pour un non
shambala93
posted
the 06/02/2026 at 10:28 PM
6,5/10
Avec un peu de gameplay de Intergalatic et/ou FFVII, peut-être 8.
kratoszeus
posted
the 06/02/2026 at 10:28 PM
patrickleclairvoyant
C est quoi votre putain de probleme à tous de jouer une femme ? y a que les gammer qui ont cette haine
kwak
posted
the 06/02/2026 at 10:28 PM
Si ça ne s’appelait pas State Of Play, j’aurai aimé vu que 80% étaient des jeux multiplateformes. Mais la, toujours rien de transcendant à l’horizon en terme de first party mis à part Until Dawn de mon point de vue. Et Wolverine, même pas envie d’en parler tellement je n’accroche pas contrairement à Spiderman. Bref décevant alors qu’ils ont tellement les moyens de faire de belles choses.
shambala93
posted
the 06/02/2026 at 10:29 PM
wickette
Oui je suis déçu de ne pas voir Sony sur du RPG… avec les moyens qu’ils mettent dans leurs AAA, ça ferait bien plaisir .
taiko
posted
the 06/02/2026 at 10:29 PM
supasaiyajin
parceque t'as pas vu un truc différent?
shao
posted
the 06/02/2026 at 10:29 PM
Sinon pas de Sly... j'y croyais
zekk
posted
the 06/02/2026 at 10:30 PM
shambala93
+1 même analyse
patrickleclairvoyant
posted
the 06/02/2026 at 10:30 PM
kratoszeus
J’ai le droit d’avoir mon avis et mes préférences ou je dois dire oui à tout comme un oui oui ?
ootaniisensei
posted
the 06/02/2026 at 10:31 PM
Nul/20 ça sort pas sur PC.
Plus sérieusement le God of War avec Fay ça va être dur dur de résisté
terminagore
posted
the 06/02/2026 at 10:32 PM
Pas terrible, en termes d’exclu c’est un peu la tristesse, et perso c’est ça que j’attends dans un State Of Play, ya que le GOW à la fin qui m’a réveillé, et ya même pas eu une nouvelle bande annonce du Naughty Dog, ça deviendrait presque inquiétant.
Le Wolverine saigne bien ça c’est cool, mais c’est un peu du osef pour moi.
Non en fait j’ai eu l’impression de voir une conférence Microsoft d’il y a quelques années quand ils blindaient justement en jeux multi pour cacher la pauvreté du reste.
suzukube
posted
the 06/02/2026 at 10:32 PM
kratoszeus
moi j'suis content c'est encore mieux que les autres God of War pour moi
kratoszeus
posted
the 06/02/2026 at 10:33 PM
patrickleclairvoyant
j'essaie de comprendre, beaucoup de gamer ont la haine de jouer une femme, j'aimerai comprendre d'ou vient cette haine anti femme dans les jeux videos.
vyse
posted
the 06/02/2026 at 10:33 PM
ravyxxs
mouais rien de vraiment innovant, until dawn et la DA de god of war on été initié sur PS4.. on est sur du réchauffé. Le combat de boss c'est plus ou prou la mise en scene du combat de Baldur ; tu change juste les avatars, mais on a encore cette caméra proche personnage, tremblante avec la focale sérrée...on trouvait ca ouf a l'époque de la ps4 ; ca ne l'est plus aujourd'hui.
Ce qu'on reproche a la PS5 c'est justement ce manque iconique par rapport a ces grandes soeurs. La PS3 avait le ps mouve, uncharted, the last of us, killzone etc. La PS4 les horizon, ghost of tsushima, le renouveau de god of war..La PS5 ? on est deja presque en fin de gen et on fait juste continuer ce que la ps4 avait fait...sans moi
guiguif
posted
the 06/02/2026 at 10:33 PM
Le GOW sauve tout
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 10:33 PM
Y'a une autre conférence vendredi non ?
marchand2sable
posted
the 06/02/2026 at 10:34 PM
altendorf
GTA sort en novembre. Sérieusement, ils pouvaient largement caser leurs jeux en octobre. Ça n’a rien à voir avec GTA je pense donc, ils sont juste fous.
evasnake
posted
the 06/02/2026 at 10:34 PM
Beaucoup de bons jeux quand meme. Perso je retiens
Les remakes Rayman et Tomb Raider
les suites Control 2, Unitl Dawn 2, Onimusha 5, Silent Hill T, et God of War "3"
les nouvelles licences Wolverine, Phantom Blade, Kemuri et The Lost Wild
8/10
kratoszeus
posted
the 06/02/2026 at 10:34 PM
terminagore
Surement le SOP de septembre pour Naughty Doy, esperons mais ca devient inquietat .. je sais pas comment sony laisse passer autant d'annee de dev sans rien dire
akinen
posted
the 06/02/2026 at 10:34 PM
Je l’ai regardé avec jdg. On a bien rigolé à la maison.
Day One pour tomb raider et god pf war!
marchand2sable
posted
the 06/02/2026 at 10:35 PM
redxiii102
Oui SGF puis Xbox juste après.
sandman
posted
the 06/02/2026 at 10:36 PM
les jeux qui m'intéressent ne viennent pas de sony, donc content de faire ill, control, silent hill...
Mais c'était pas une conférence sony...
Sony n'arrive toujours pas à proposer des exclus qui se démarquent pour faire vendre sa ps5... On se demande d'ailleurs comment les gens peuvent acheter la ps5 alors qu'il n'y a pas photo, la ps4 c'était quand même le feu chaque année, mais là....
fan2jeux
posted
the 06/02/2026 at 10:36 PM
Alors c'est sans doute l'un des meilleurs state of play que j'ai vu.
La selection est forte, variée et généreuse.
J'ai presque retenu tous les jeux du show et c'est bon signe, entre les onimusha, le silent hill, le jeu fps horror, until dawn 2, tomb raider
, wolverine et le nouveau god of war. Whaou
Meme le jeu service à 3 chasseur de yokai m'a impressionné. La direction artistique est folle.
Pour god of war, j'accepte le changement de protagoniste et d'univers, de toute façons ragnarock avec la partie loki chez la sorcière préfigurait deja ça.
Mais je suis désolé mais ça déchire, ça promet.
Ca change.
Le seul soucis de ce jeu, c'est que la concurrence fait rage avec phantom blade zero.
J'en ressors stupéfait, ça fait longtemps
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:36 PM
marchand2sable
Je sais pas, cela en donne quand même l'impression, c'est un peu dommage car il va forcément y avoir des jeux mis de côté ^^
gameslover
posted
the 06/02/2026 at 10:37 PM
redxiii102
summer game fest vendredi et xbox, euh "tiers" pardon games showcase dimanche, bon le SoP était pas mal, seul marathon gâche la fête, j'ai pester trop vite pour rayman, Wolwerine et GOW day one, malvel tokon certainement aussi, belle surprise le tomb raider (moi qui avait détesté la trilogie reboot) un bon 8/10, ils commencent enfin a se réveiller, malgré la gen foutu a cause des gaas de merde. Honnêtement, la sortie des NG devrai être reporté, j'ai l'impression que la gen va seulement commencé ...
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 10:37 PM
marchand2sable
FFvii sortira sur toutes les plateformes en même temps, du coup c'est très possible qu'on le voie.
adamjensen
posted
the 06/02/2026 at 10:37 PM
Franchement, c’était pas mal, ça se regardait, même s’il y avait de temps en temps quelques conneries par-ci par-là.
Sinon, ce que je retiens :
- Wolverine qui a l’air pas mal. Par contre, des litres de sang mais aucun démembrement.
- Tomb Raider, enfin un vrai ! Ça fait depuis la fin de la trilogie sur 360 que j’attendais un vrai et bon jeu. Même si le dernier, Shadow, n’était pas trop mal. Donc là, ce sera le 2ème remake du premier. Et ils ont très bien réussi son visage, et elle est joli, c’est cool.
- Onimusha a l’air génial et le gameplay semble plaisant. J’espère juste qu’ils ne vont pas le rendre facile comme Resident Evil Requiem et Pragmata. Je vais quand même attendre un peu pour voir s’ils sortent la démo sur PC plus tard, sinon j’irai peut-être la faire sur PS5.
- Ill a l’air vraiment fou, j’ai hâte d’en voir plus.
- Until Dawn 2 pourrait être cool, à voir…
- Et pour finir, God of War : Meuf de Kratos. Bien que je n’aie pas apprécié les deux derniers God of War (sauf une partie de Ragnarok), et que j’aurais préféré voir des images des vrais God Of War Remake de la trilogie originale, je dois admettre que ce que j’ai vu m’a plu. Pas au début, mais plus ça avançait, plus je trouvais ça pas mal. Donc à voir. Le gameplay a l’air mieux aussi.
Après, il y avait d’autres jeux aussi, mais ce sont surtout ceux-là qui m’ont marqué.
Bref, c’était pas mal.
patrickleclairvoyant
posted
the 06/02/2026 at 10:38 PM
kratoszeus
J’ai pas de haine vu que je trouve qu’il donne envie. Je veux la suite de l’histoire de Kratos (le nom du jeu God of War) et pas une histoire sortie du chapeau sur sa femme. Limite si on ne se force pas jouer une femme c’est qu’on a la haine des femmes. Accepte qu’on ne pense pas comme toi et arrête de rager comme un gosse.
ducknsexe
posted
the 06/02/2026 at 10:38 PM
4/10 jai bien aimer le dernier jeu Disney.
marchand2sable
posted
the 06/02/2026 at 10:42 PM
altendorf
Perso je peux switcher qu’entre deux jeux. Au-delà je n’aime pas ça, je m’embrouille pour rien et puis il y a aussi la thune quoi...
Onimusha c’est day one quoi qu’il arrive.
Je pense prendre Silent Hill comme deuxième jeu, tant pis pour le reste.
redxiii102
Je suis en retard, il faut absolument que je fasse Rebirth sauf s’ils annoncent une compilation pour les trois jeux.
adamjensen
ILL est magnifique, mon PC va souffrir.
ravyxxs
posted
the 06/02/2026 at 10:42 PM
Gamekyo, si de vieux lol. Plus de 50-60 ans, grincheux a fond mdr.
Arrêtez les jeux en fait, mettez vous au golfe ou à la chasse mdr.
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:43 PM
marchand2sable
Perso je peux pas jongler entre les jeux haha. Je reste sur un jeu, je le termine, ensuite je platine et je passe a autre chose.
nobleswan
posted
the 06/02/2026 at 10:44 PM
ILL de loin le meilleur jeu de cette conf, voilà c'est dit.
Wolverine a l'air très bon et impressionnant mais réinvente pas la roue, tendis que God of War au féminin no comment je me suis endormi devant.
sdkios
posted
the 06/02/2026 at 10:45 PM
"ouin ouin on joue pas Kratos", alors qu'on sait que y a des remake en preparation et probablement une vraie suite... Faut arreter de chialer pour tout, surtout que le jeu a l'air très bien. (A part le cube qui parle, j'ai pas compris le delire lol )
Très bonne conf sinon ! Pas de temps morts, plein de jeux interessants. je comprends pas ceux qui disent que c'etait nul, ni ce qu'ils attendent en fait?
altendorf
pareil, je deteste faire plusieurs jeux en meme temps XD. genre la j'ai james bond qui attend que j'en ai terminé avec hades 2
shambala93
posted
the 06/02/2026 at 10:46 PM
ravyxxs
La plupart sont satisfaits ! Faut apprendre à lire les avis nuancés. Mis à part 2/3 qui n’ont rien aimé. Tout le monde trouve des éléments positifs.
simbaverin
posted
the 06/02/2026 at 10:47 PM
ravyxxs
Gamekyo, si de vieux lol. Plus de 50-60 ans, grincheux a fond mdr.
Arrêtez les jeux en fait, mettez vous au golfe ou à la chasse mdr
L’ami. Je suis pas trop d’accord. C’était un bon State of Play dans l’ensemble. Un bon 7/10. Mais pour les first party et le exclusivités c’était quand même léger…
thelastone
posted
the 06/02/2026 at 10:48 PM
Je met un 8.5/10 parceque manque de FF7 et j'ai trouvé le nouveau gameplay de Gow stylé mais joué fey ça m'a jamais intéressé, par contre agréablement surpris par le gameplay de wolverine c'est viscérale et hyper fluide , un très bon defouloir en perspective
adamjensen
posted
the 06/02/2026 at 10:49 PM
marchand2sable
Ouais, graphiquement c'est une tuerie.
kwak
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the 06/02/2026 at 10:52 PM
simbaverin
Tout à fait d’accord avec toi
Pour ma part, c’était une belle vitrine pour les tiers…
icebergbrulant
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the 06/02/2026 at 10:53 PM
7.5/10
Pas d’Intergalactic, de FF7 Partie 3, de Kingdom Hearts 4 (ou de GTA 6), où est le jeu Ueda ? Bref, très dommage
Concernant God Of War, c’est assez comique toutes ces critiques qui se résument finalement aux goûts de chacun
, ça me rappelle la détestation du gamin Atreus
shambala93
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the 06/02/2026 at 10:54 PM
icebergbrulant
2 jeux et il n’a rien apporté. T’as l’impression qu’ils ne savaient pas quoi en faire du gosse.
51love
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the 06/02/2026 at 10:59 PM
Je viens de ratrapper le train, en soit c'est vraiment pas mal, bcp de jeux qui m'interessent
Ce
Rayman
, magnifique
Tomb Raider
ILL
Phantom Blade
Onimusha
Control 2
Lost Wild
Par contre, et je vais pas etre tendre, les
Studios Sony sont tjs en manque terrible d'inspiration
. Cette décente aux enfers.... J'ai mal a mon Sony quand je vois ça.
Alors
Until Dawn 2
, mes attentes sont pas hyper elevées d'office, mais le 1 était finalement un bon délire, celui-ci pourrait et devrait aussi un bon kiff.
Le
God of War
, mouais, pas convaincu, ça commence a paraitre daté, l'univers est WTF, a aucun moment ça m'a fait rêver, un peu ce que je craignais lors des leaks, on est loin du meilleur Santa Monica qui mettait les joueurs a genoux avec le moindre trailer de leur prochain jeu
Quelle est loin l'époque des mandales de la premiere trilogy God of War
ça sera probablement un tres bon jeu, objectivement, mais ça dégage pas grand chose à mes yeux. Il est temps qu'ils se remettent en question et qu'ils fassent un gros reboot pour le prochain titre.
Et
Wolverine
, pardon, mais non non non, tout ce que je craignais, d'une originalité et nullité affligeante ce qui est montré.
Avec la sortie de 007 on vient tout juste de nous ressortir des comparatifs avec Uncharted 4, l'occasion de revoir tout le soin au niveau des détails de ce dernier, l'inspiration en matiere de DA (pourtant realiste) de ND, un vrai travail d'orfevre qu'on apprecie ou moins le jeu.
Et là Wolverine, a aucun moment on a l'impression qu'il y a une gen d'écart, pire, c'est limite generique, on est dans le parfait jeu cahier des charges et Uncharted 4 va certainement lui refaire le fion à tout les niveaux à cause de ça.
Alors le jeu plaira et trouvera son public j'en doute pas, mais franchement, meme avec l'univers des super heros, y'a tellement mieux à faire, ça a aucun charme, aucune originalité, aucune singularité..
Au final, un peu comme la plupart des Marvel au cinema, ce sont des divertissements grand publics avant d'etre de veritables films...
Tres decu par l'orientation qu'a pris le projet. J'avais déjà peu d'espoir d'etre veritablement interessé, mais là ça a achevé le peu de curiosité que j'avais dans ce projet.
icebergbrulant
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the 06/02/2026 at 11:01 PM
shambala93
Finalement, les joueurs mécontents devraient justement être heureux d’incarner la femme de Kratos car je me souviens des dernières rumeurs il y a quelques années /mois qui parlait d’un jeu avec Atreus comme perso principal
Après je parle pour moi mais Atreus dans Ragnarok était beaucoup + digeste que dans le 1er épisode
Et j'ai assez bien apprécié son gameplay à l’arc
shambala93
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the 06/02/2026 at 11:02 PM
icebergbrulant
Ils auraient dû le faire grandir. Qu’il commence à en imposer comme le papa.
terminagore
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the 06/02/2026 at 11:04 PM
kratoszeus
Ouais c’était vraiment zéro comm depuis longtemps.
Je sais pas s’ils ont été refroidis par l’accueil du premier trailer/teaser et qu’ils ont du coup décidé de mettre la communication en stand by en attendant que le projet soit vraiment bien avancé pour le remettre en avant, mais c’est bizarre.
icebergbrulant
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the 06/02/2026 at 11:07 PM
shambala93
Ce n’est pas impossible que ça se réalise, il y a quand même un potentiel avec sa copine Angrboda
celebenoit84
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the 06/02/2026 at 11:08 PM
Côté Sony, pas de retour de kena, ni horizon monster gethering.
shambala93
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the 06/02/2026 at 11:09 PM
icebergbrulant
Je dirais pas non à une nouvelle ip de Santa Monica quand même.
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Pas mal sinon même si je m'attendais a mieux, God of war par contre c'est beaucoup trop long, ils abusent vraiment la.
Autant Wolverine ça ne m’intéresse toujours pas. Mais le God of War Laufey de Barlog, quelle CLAQUE !
Sinon la dernière annonce est wtf, la dame du lac est arrivé
Un bon 8/10.
ILL et Silent Hill , until dawn 2 j’adore les ambiances .
Stuntman bien curieux , un kiff de faire Fast & Furious notamment.
Rayman au top, wolverine et God of War la classe .
Seuls trucs qui m'ont vaguement intéressé : Lara Croft, le remake de Rayman (parce que j'en attendais rien), et le jurassic park non officiel là...
meme pas d'annee sur gow laufey?!
Mais c’était facile un 8,5/10 on comprends pourquoi ils ont fait des places au ciné !
Et les gens qui critique le Laufey GOW, le combat de boss était largement plus impressionnant que Thor et Odin ! Les derniers boss au passage mdr ça en dit long.
Franchement, propre pour les possesseurs de PS5 et Pro, vous êtes bien.
Déception pour Wolverine, ça a l’air sympathique 1h ou 2 mais en terme de gameplay… je suis perplexe.
Ma PS5 Pro va bien grailler, surtout avec le nouveau GOW
Bah rien de nouveau sous le soleil, ça fait des années que c'est comme ça chez tous les constructeurs. On a eu 3 4 exclu Sony dans le direct, ce qui est très très bien pour l'époque où l'on vit.
Les prochains jeux Sony qui vont flop sont les Horizon façon fortnite et Fairgames.
Surpris par Wolverine
Et ravis de la date de Onimusha
Je suis fana des Ace Combat et GoW, donc le contrat est rempli.
Franchement sympa, le God of War est tellement mieux que ce que j'imaginais, c'est pas un prequel, ça se passe pendant GoW/Ragnarok voir après, dans un monde parallèle ou une autre dimension, ça je trouve c'est tellement plus intéressant et...je suppose que c'est Faye qui a sonné la corne du coup
Mais non c'est un bon SoP pour moi, rien de folichon, ça manque 1/2 grosses annonces quand même soyons francs, mais ça passe
Avec un peu de gameplay de Intergalatic et/ou FFVII, peut-être 8.
Oui je suis déçu de ne pas voir Sony sur du RPG… avec les moyens qu’ils mettent dans leurs AAA, ça ferait bien plaisir .
Plus sérieusement le God of War avec Fay ça va être dur dur de résisté
Le Wolverine saigne bien ça c’est cool, mais c’est un peu du osef pour moi.
Non en fait j’ai eu l’impression de voir une conférence Microsoft d’il y a quelques années quand ils blindaient justement en jeux multi pour cacher la pauvreté du reste.
Ce qu'on reproche a la PS5 c'est justement ce manque iconique par rapport a ces grandes soeurs. La PS3 avait le ps mouve, uncharted, the last of us, killzone etc. La PS4 les horizon, ghost of tsushima, le renouveau de god of war..La PS5 ? on est deja presque en fin de gen et on fait juste continuer ce que la ps4 avait fait...sans moi
GTA sort en novembre. Sérieusement, ils pouvaient largement caser leurs jeux en octobre. Ça n’a rien à voir avec GTA je pense donc, ils sont juste fous.
Les remakes Rayman et Tomb Raider
les suites Control 2, Unitl Dawn 2, Onimusha 5, Silent Hill T, et God of War "3"
les nouvelles licences Wolverine, Phantom Blade, Kemuri et The Lost Wild
8/10
Day One pour tomb raider et god pf war!
Oui SGF puis Xbox juste après.
Mais c'était pas une conférence sony...
Sony n'arrive toujours pas à proposer des exclus qui se démarquent pour faire vendre sa ps5... On se demande d'ailleurs comment les gens peuvent acheter la ps5 alors qu'il n'y a pas photo, la ps4 c'était quand même le feu chaque année, mais là....
La selection est forte, variée et généreuse.
J'ai presque retenu tous les jeux du show et c'est bon signe, entre les onimusha, le silent hill, le jeu fps horror, until dawn 2, tomb raider
, wolverine et le nouveau god of war. Whaou
Meme le jeu service à 3 chasseur de yokai m'a impressionné. La direction artistique est folle.
Pour god of war, j'accepte le changement de protagoniste et d'univers, de toute façons ragnarock avec la partie loki chez la sorcière préfigurait deja ça.
Mais je suis désolé mais ça déchire, ça promet.
Ca change.
Le seul soucis de ce jeu, c'est que la concurrence fait rage avec phantom blade zero.
J'en ressors stupéfait, ça fait longtemps
Sinon, ce que je retiens :
- Wolverine qui a l’air pas mal. Par contre, des litres de sang mais aucun démembrement.
- Tomb Raider, enfin un vrai ! Ça fait depuis la fin de la trilogie sur 360 que j’attendais un vrai et bon jeu. Même si le dernier, Shadow, n’était pas trop mal. Donc là, ce sera le 2ème remake du premier. Et ils ont très bien réussi son visage, et elle est joli, c’est cool.
- Onimusha a l’air génial et le gameplay semble plaisant. J’espère juste qu’ils ne vont pas le rendre facile comme Resident Evil Requiem et Pragmata. Je vais quand même attendre un peu pour voir s’ils sortent la démo sur PC plus tard, sinon j’irai peut-être la faire sur PS5.
- Ill a l’air vraiment fou, j’ai hâte d’en voir plus.
- Until Dawn 2 pourrait être cool, à voir…
- Et pour finir, God of War : Meuf de Kratos. Bien que je n’aie pas apprécié les deux derniers God of War (sauf une partie de Ragnarok), et que j’aurais préféré voir des images des vrais God Of War Remake de la trilogie originale, je dois admettre que ce que j’ai vu m’a plu. Pas au début, mais plus ça avançait, plus je trouvais ça pas mal. Donc à voir. Le gameplay a l’air mieux aussi.
Après, il y avait d’autres jeux aussi, mais ce sont surtout ceux-là qui m’ont marqué.
Bref, c’était pas mal.
Perso je peux switcher qu’entre deux jeux. Au-delà je n’aime pas ça, je m’embrouille pour rien et puis il y a aussi la thune quoi...
Onimusha c’est day one quoi qu’il arrive. Je pense prendre Silent Hill comme deuxième jeu, tant pis pour le reste.
redxiii102
Je suis en retard, il faut absolument que je fasse Rebirth sauf s’ils annoncent une compilation pour les trois jeux.
adamjensen
ILL est magnifique, mon PC va souffrir.
Arrêtez les jeux en fait, mettez vous au golfe ou à la chasse mdr.
Wolverine a l'air très bon et impressionnant mais réinvente pas la roue, tendis que God of War au féminin no comment je me suis endormi devant.
Très bonne conf sinon ! Pas de temps morts, plein de jeux interessants. je comprends pas ceux qui disent que c'etait nul, ni ce qu'ils attendent en fait?
altendorf pareil, je deteste faire plusieurs jeux en meme temps XD. genre la j'ai james bond qui attend que j'en ai terminé avec hades 2
La plupart sont satisfaits ! Faut apprendre à lire les avis nuancés. Mis à part 2/3 qui n’ont rien aimé. Tout le monde trouve des éléments positifs.
Arrêtez les jeux en fait, mettez vous au golfe ou à la chasse mdr
L’ami. Je suis pas trop d’accord. C’était un bon State of Play dans l’ensemble. Un bon 7/10. Mais pour les first party et le exclusivités c’était quand même léger…
Ouais, graphiquement c'est une tuerie.
Pas d’Intergalactic, de FF7 Partie 3, de Kingdom Hearts 4 (ou de GTA 6), où est le jeu Ueda ? Bref, très dommage
Concernant God Of War, c’est assez comique toutes ces critiques qui se résument finalement aux goûts de chacun , ça me rappelle la détestation du gamin Atreus
2 jeux et il n’a rien apporté. T’as l’impression qu’ils ne savaient pas quoi en faire du gosse.
Ce Rayman, magnifique
Tomb Raider
ILL
Phantom Blade
Onimusha
Control 2
Lost Wild
Par contre, et je vais pas etre tendre, les Studios Sony sont tjs en manque terrible d'inspiration. Cette décente aux enfers.... J'ai mal a mon Sony quand je vois ça.
Alors Until Dawn 2, mes attentes sont pas hyper elevées d'office, mais le 1 était finalement un bon délire, celui-ci pourrait et devrait aussi un bon kiff.
Le God of War, mouais, pas convaincu, ça commence a paraitre daté, l'univers est WTF, a aucun moment ça m'a fait rêver, un peu ce que je craignais lors des leaks, on est loin du meilleur Santa Monica qui mettait les joueurs a genoux avec le moindre trailer de leur prochain jeu Quelle est loin l'époque des mandales de la premiere trilogy God of War
ça sera probablement un tres bon jeu, objectivement, mais ça dégage pas grand chose à mes yeux. Il est temps qu'ils se remettent en question et qu'ils fassent un gros reboot pour le prochain titre.
Et Wolverine, pardon, mais non non non, tout ce que je craignais, d'une originalité et nullité affligeante ce qui est montré.
Avec la sortie de 007 on vient tout juste de nous ressortir des comparatifs avec Uncharted 4, l'occasion de revoir tout le soin au niveau des détails de ce dernier, l'inspiration en matiere de DA (pourtant realiste) de ND, un vrai travail d'orfevre qu'on apprecie ou moins le jeu.
Et là Wolverine, a aucun moment on a l'impression qu'il y a une gen d'écart, pire, c'est limite generique, on est dans le parfait jeu cahier des charges et Uncharted 4 va certainement lui refaire le fion à tout les niveaux à cause de ça.
Alors le jeu plaira et trouvera son public j'en doute pas, mais franchement, meme avec l'univers des super heros, y'a tellement mieux à faire, ça a aucun charme, aucune originalité, aucune singularité..
Au final, un peu comme la plupart des Marvel au cinema, ce sont des divertissements grand publics avant d'etre de veritables films...
Tres decu par l'orientation qu'a pris le projet. J'avais déjà peu d'espoir d'etre veritablement interessé, mais là ça a achevé le peu de curiosité que j'avais dans ce projet.
Finalement, les joueurs mécontents devraient justement être heureux d’incarner la femme de Kratos car je me souviens des dernières rumeurs il y a quelques années /mois qui parlait d’un jeu avec Atreus comme perso principal
Après je parle pour moi mais Atreus dans Ragnarok était beaucoup + digeste que dans le 1er épisode
Et j'ai assez bien apprécié son gameplay à l’arc
Ils auraient dû le faire grandir. Qu’il commence à en imposer comme le papa.
Ouais c’était vraiment zéro comm depuis longtemps.
Je sais pas s’ils ont été refroidis par l’accueil du premier trailer/teaser et qu’ils ont du coup décidé de mettre la communication en stand by en attendant que le projet soit vraiment bien avancé pour le remettre en avant, mais c’est bizarre.
Je dirais pas non à une nouvelle ip de Santa Monica quand même.