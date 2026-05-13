profile
Capcom
56
Likers
name : Capcom
official website : http://www.capcom.com
profile
ouroboros4
16
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 750
visites since opening : 1655948
ouroboros4 > blog
Capcom : 93 % des jeux vendus sont désormais numériques!
Capcom a annoncé que 93 % de ses ventes de jeux sont désormais numériques !

Capcom a vendu un record de 59,07 millions d'unités au cours de la dernière année :

• Numérique - 54,93 M (93 %)
• Physique - 4,13 M (7 %)

Une bien mauvaise nouvelle pour les jeux vidéo physiques...


https://x.com/Genki_JPN/status/2054563583707734102
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/13/2026 at 03:15 PM by ouroboros4
    comments (25)
    nigel posted the 05/13/2026 at 03:16 PM
    Ah ben c'est sûr que quand tu arrêtes de fournir des boîtes en magasin, ça va plus vite pour faire augmenter tes ventes digitales...
    ouroboros4 posted the 05/13/2026 at 03:16 PM
    nigel C'est pas faux.
    deathegg posted the 05/13/2026 at 03:21 PM
    C'est quand incroyable d'avoir flipper à mort sur le fameux DRM de Sony (qui s'est révélé pour l'instant être faux) et continuer à acheter en démat....

    Idiocratie chapitre 15879.
    aros posted the 05/13/2026 at 03:21 PM
    nigel ouroboros4
    Puis quand t'as tous tes « vieux » jeux qui profitent de promotions agressives et que t'en vend 2 millions par-là 2 millions par-ci sur la longueur, etc., bah disons que ça fausse pas mal les chiffres aussi.
    aros posted the 05/13/2026 at 03:23 PM
    nigel ouroboros4
    Surtout quand tu les ressors en format numériques uniquement sur de nouvelles plateformes sans ressortir de version boîte, comme sur la Switch 2, par exemple.
    brook1 posted the 05/13/2026 at 03:23 PM
    Il doit pas être le seul éditeur sur cette génération de consoles, il y a eu un vrai basculement au démat.
    ouroboros4 posted the 05/13/2026 at 03:23 PM
    aros Oui aussi, forcément...
    altendorf posted the 05/13/2026 at 03:25 PM
    deathegg La logique chez l'être humain, faut pas chercher à comprendre
    yogfei posted the 05/13/2026 at 03:26 PM
    nigel Gros +1 et en plus le chiffre est un peu biaisé, s'il ne comptait que les ventes des nouveautés le pourcentage serait bien plus bas....La c'est un chiffre global avec les millions de Resident evil vendu soldé à 9€ ces derniers mois ils sont tout le temps en promo comme tout leur catalogue d'ailleurs j'en ai acheté plusieurs à bas prix...
    adamjensen posted the 05/13/2026 at 03:26 PM
    Ils avaient aussi admis que plus de 50 % de leurs ventes se faisaient sur PC.
    51love posted the 05/13/2026 at 03:26 PM
    Quelle croissance entre 2022 et 2026, mais le physique (pour ce qu'il en reste) est passé de 25 a 7%

    Les mecs ont doublé le nb de jeux vendues sur cette période, et ont triplé le nb de jeux vendus sur PC, qui represente pour la 2eme année consécutive plus de 50% de leurs ventes à lui tout seul (30% en 2022!)
    guiguif posted the 05/13/2026 at 03:26 PM
    Entre les braderies a 5 balles et le fait que les versions physiques soient introuvables dés la sortie, tu m’étonnes
    ouroboros4 posted the 05/13/2026 at 03:28 PM
    guiguif c'est pas faux les RE sont très souvent bradés, donc cela fausse un peu les chiffres
    gasmok2 posted the 05/13/2026 at 03:29 PM
    brook1

    J'avais lu que sur PS5 c'est aujourd'hui 85% de jeux en démat
    .
    Chez Xbox c'est encore plus.

    Du coup le 93% m'attriste mais ne me choque pas.
    yogfei posted the 05/13/2026 at 03:31 PM
    aros Ha ben j'avais pas vu ton message on se rejoint ^^
    pcverso posted the 05/13/2026 at 03:38 PM
    51love posted the 05/13/2026 at 03:39 PM
    Qu'ils bradent leurs jeux c'est une chose, mais à partir du moment ou :
    - les derniers episode se vendent bien (et meme mieux)
    - le CA est en progres

    Ce qui est le cas, il n'y a aucun soucis, c'est une strategie qui semble tres bien fonctionner pour le moment. C'est une strategie orientée sur l'accessibilité de leurs produits, pour acroitre leur notorité, afin de recolter de plus gros benefs sur les suites

    et accessoirement, ça tue le marché de l'occasion, mieux vaut ça que des copies / des comptes steams qui tournent
    hypermario posted the 05/13/2026 at 03:47 PM
    Pragmata et re9 introuvable en GKC sur NS2... obligé de passé par du numerique..
    grundbeld posted the 05/13/2026 at 03:53 PM
    Les chiffres sont évidemment bidonnés. Et ils sont également « provoqués » en asséchant volontairement le marché physique, au moins en partie.

    Je continue de penser que cette soumission au démat’ est une colossale erreur que font les consommateurs.
    gaeon posted the 05/13/2026 at 03:56 PM
    grundbeld je ne peux pas dire mieux, on commence seulement à trouver du RE9 PS5 a 55 balles
    brook1 posted the 05/13/2026 at 03:56 PM
    gasmok2 Sur X, Daniel Ahmad a expliqué que sur les 93 % en excluant le PC, le ratio numérique des consoles était de 85 % pour Capcom et sans les DLC
    51love posted the 05/13/2026 at 04:00 PM
    grundbeld sauf que 95% s'en branlent. Ils veulent jouer à un jeu, ils l'achètent ou c'est le plus simple, idéalement pas trop cher, et cest tout.
    hyoga57 posted the 05/13/2026 at 04:11 PM
    gasmok2 Et c’est probablement pire chez Nintendo, entre les compilations Switch ou un seul jeu est sur la cartouche et les Key Card de merde sur Switch 2.
    vyse posted the 05/13/2026 at 04:20 PM
    grundbeld le jeu video est un produit culturel de masse donc c'est logique que le canal utilisé soit aussi de masse
    deathegg posted the 05/13/2026 at 04:21 PM
    51love et du coup, y achètent en démat ou le prix est le plus élevée day one, ouais logique.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo