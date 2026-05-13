Capcom a annoncé que 93 % de ses ventes de jeux sont désormais numériques !
Capcom a vendu un record de 59,07 millions d'unités au cours de la dernière année :
• Numérique - 54,93 M (93 %)
• Physique - 4,13 M (7 %)
Une bien mauvaise nouvelle pour les jeux vidéo physiques...
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posted the 05/13/2026 at 03:15 PM by ouroboros4
Idiocratie chapitre 15879.
Puis quand t'as tous tes « vieux » jeux qui profitent de promotions agressives et que t'en vend 2 millions par-là 2 millions par-ci sur la longueur, etc., bah disons que ça fausse pas mal les chiffres aussi.
Surtout quand tu les ressors en format numériques uniquement sur de nouvelles plateformes sans ressortir de version boîte, comme sur la Switch 2, par exemple.
Les mecs ont doublé le nb de jeux vendues sur cette période, et ont triplé le nb de jeux vendus sur PC, qui represente pour la 2eme année consécutive plus de 50% de leurs ventes à lui tout seul (30% en 2022!)
J'avais lu que sur PS5 c'est aujourd'hui 85% de jeux en démat
.
Chez Xbox c'est encore plus.
Du coup le 93% m'attriste mais ne me choque pas.
- les derniers episode se vendent bien (et meme mieux)
- le CA est en progres
Ce qui est le cas, il n'y a aucun soucis, c'est une strategie qui semble tres bien fonctionner pour le moment. C'est une strategie orientée sur l'accessibilité de leurs produits, pour acroitre leur notorité, afin de recolter de plus gros benefs sur les suites
et accessoirement, ça tue le marché de l'occasion, mieux vaut ça que des copies / des comptes steams qui tournent
Je continue de penser que cette soumission au démat’ est une colossale erreur que font les consommateurs.