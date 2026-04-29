PlayStation : nouvelle théorie sur les DRM qui pourraient maintenant être temporaires





Nous ne savons clairement plus où donner de la tête avec cette histoire autour des DRM appliqués par PlayStation en mars. D'abord pressenti comme étant une simple erreur, ce système aurait en réalité été volontairement mis en place par Sony. Cependant, un nouveau son de cloche vient de nous parvenir.



Sur ResetEra, l'utilisateur nommé « andshrew », qui se sert d'une PS4 jailbreakée pour étudier la question, dit avoir découvert que ces DRM sont finalement temporaires. L'objectif du constructeur japonais serait d'enrayer le piratage en contrant les abus liés à la politique de remboursement pour un jeu acheté sur le PlayStation Store.



Ainsi, le délai de 30 jours ne serait qu'éphémère avant d'être remplacé par une licence à durée illimitée. Selon l'internaute, cette période provisoire a donc été appliquée pour empêcher les pirates informatiques d'exploiter le système de remboursement de Sony. Ce dernier prévoit qu'un jeu numérique non installé est remboursable dans les 14 jours suivant l'achat. Les pirates utiliseraient des PS4 jailbreakées pour extraire la licence devenue illimitée avant de demander un remboursement. Ils peuvent alors créer une copie piratée et jouable du titre.



Les DRM de 30 jours, qui se transforment en délai infini après 14 jours, permettent de contrer cette méthode. Pour faire simple, tous les jeux PS5 et PS4 disposent maintenant de cette licence limitée qui se transforme automatiquement au bout des 14 jours de la période de remboursement en licence illimitée. Une fois la transition effectuée, une connexion à internet n'est plus obligatoire pour lancer les titres.



Bien entendu, cela doit encore être confirmé puisque Sony n'a rien communiqué sur le sujet.