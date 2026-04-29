1) You buy a new game. DRM is installed for 30 days.

2) Once the return window is up, DRM is removed. You have a permant license.



1) Vous achetez un nouveau jeu. Le DRM est installé pendant 30 jours.2) Une fois la fenêtre de retour écoulée, le DRM est supprimé. Vous obtenez une licence permanente.https://x.com/DestinLegarie/status/2049259840695128242Sony aurait fait ca, car certains se font rembourser des jeux, mais arrive à conserver la licence + reprend l'argenthttps://x.com/AWMonopolyMan/status/2049166133484306730https://x.com/ericarrache/status/2049227554419278080- Un autre utilisateur à lui pour sa part retirer la batterie CMOS et déconnecté la console d'Internet. Et après avoir acheter RE Requiem le 10 Avril, ca passe à une licence permanente.https://x.com/BigGoji/status/2049221926963298415