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Le mystère du fameux " DRM " Playstation enfin Résolu ?
1) You buy a new game. DRM is installed for 30 days.
2) Once the return window is up, DRM is removed. You have a permant license.


1) Vous achetez un nouveau jeu. Le DRM est installé pendant 30 jours.
2) Une fois la fenêtre de retour écoulée, le DRM est supprimé. Vous obtenez une licence permanente.

https://x.com/DestinLegarie/status/2049259840695128242

Sony aurait fait ca, car certains se font rembourser des jeux, mais arrive à conserver la licence + reprend l'argent

https://x.com/AWMonopolyMan/status/2049166133484306730
https://x.com/ericarrache/status/2049227554419278080

- Un autre utilisateur à lui pour sa part retirer la batterie CMOS et déconnecté la console d'Internet. Et après avoir acheter RE Requiem le 10 Avril, ca passe à une licence permanente.

https://x.com/BigGoji/status/2049221926963298415
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    posted the 04/29/2026 at 07:04 AM by rider288
    comments (3)
    kevinmccallisterrr posted the 04/29/2026 at 07:42 AM
    Rien compris
    zekk posted the 04/29/2026 at 07:51 AM
    kevinmccallisterrr Pas compliqué à comprendre pourtant
    supasaiyajin posted the 04/29/2026 at 07:54 AM
    Comment c'est possible de se faire rembourser et conserver la licence ?
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