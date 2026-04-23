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Xbox : aucun engagement ferme n'a encore été pris concernant un retour aux exclusivités
Le nouveau responsable de la division Xbox chez Microsoft « réévalue » les jeux exclusifs.

La PDG de Xbox, Asha Sharma, a tenu une réunion générale ce matin et a présenté sa stratégie pour le « retour de Xbox » aux employés. Si le changement de nom de Microsoft Gaming en Xbox figurait parmi les points à l'ordre du jour, Mme Sharma a également révélé que Xbox envisageait de « réévaluer » les exclusivités Xbox et les sorties échelonnées des jeux.

C'est un sujet brûlant pour les fans de Xbox, qui ont été choqués lorsque Microsoft a décidé de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch . Cependant, aucun engagement ferme n'a encore été pris concernant un retour aux exclusivités Xbox. « Au fil du temps, nous réévaluerons notre approche en matière d'exclusivité, de diffusion sur plusieurs plateformes et d'intelligence artificielle, et nous vous tiendrons informés de nos avancées », ont déclaré Sharma et Matt Booty, directeur du contenu Xbox, dans une note conjointe adressée aux employés aujourd'hui.

Aucun engagement ferme n'a été pris, car il serait difficile de revenir sur une décision de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch, notamment en raison des revenus générés par des titres comme Forza Horizon 5. Microsoft pourrait toutefois envisager de réserver ses jeux exclusifs à la Xbox et au PC pendant une période déterminée. Forza Horizon 6 pourrait constituer un bon test pour cette approche, puisqu'il sortira d'abord sur Xbox et PC, puis sur PS5.

La note conjointe aborde également le « plan directeur » de Xbox et l'importance de « faire preuve de transparence quant à notre situation actuelle ». Le nouvel objectif principal de Microsoft pour le développement de Xbox est désormais le nombre de joueurs actifs quotidiens, et les priorités sont le matériel, le contenu, les expériences et les services. Vous pouvez consulter la note complète ici .

Je pense qu'on se dirigera vers un scénario à la Forza : d'abord sur Xbox et PC puis genre 6 mois plus tard sur d'autres supports

https://www.theverge.com/tech/917657/microsoft-xbox-exclusive-games-windowing-comments-asha-sharma
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    posted the 04/23/2026 at 07:16 PM by ouroboros4
    comments (23)
    zboubi480 posted the 04/23/2026 at 07:30 PM
    De toute façon, les jeux Xbox sont pourris donc s'ils sont exclusifs à la Xbox, OSEF.....
    ouroboros4 posted the 04/23/2026 at 07:31 PM
    zboubi480 Tout n'est pas à jeter n'exagère pas
    wickette posted the 04/23/2026 at 07:41 PM
    zboubi480
    T’exagère un peu mais la qualité a baissé graduellement depuis la X1, perso Fable, Forza Horizon 6 le prochain Wolfenstein/Indiana Jones j’ai hate mais oui, le reste c’est pas super
    aozora78 posted the 04/23/2026 at 07:41 PM
    Les studios auront moins de pression si leurs jeux sortent partout et qu'ils font des ventes. Vu le petit parc de Xbox, ils ne peuvent que quasiment compter exclusivement sur les ventes PC si ils arrêtent et ne sortent pas leurs gros jeux sur PS5 et potentiellement Switch. Là ou Playstation en a besoin bon son image de marque et donc la vente de machine, Xbox est passé à autre chose et va surtout jouer sur leur polyvalence.
    coconutsu posted the 04/23/2026 at 07:43 PM
    Après c'est logiuque de revenir aux exclue consoles (donc encore sur PC) car le hardward seul ne suffit pas à vendre des jeux c'est pas pour rien si Sony va même jusqu'au retour total des exclue solo avec seulement une version PC pour les jeux multi.
    olex posted the 04/23/2026 at 07:43 PM
    Y a t-il vraiment besoin d'y réfléchir ? Pas d'exclu définitive, tout au mieux un délai pour la Xbox puis ça sort partout quelque temps plus tard.
    brook1 posted the 04/23/2026 at 07:45 PM
    Vu le concept de leur future Xbox, ça n'aurait aucun sens de revenir aux exclues.
    ravyxxs posted the 04/23/2026 at 07:50 PM
    Forza Horizon 6 pourrait constituer un bon test pour cette approche, puisqu'il sortira d'abord sur Xbox et PC, puis sur PS5.

    Lorsqu'ils vont voir que les ventes sont forte sur PC et que sur PS5 ça va pulvériser les deux plateformes donc XBOX aussi, Satya va voir floue et mettre fin à toute discussion !

    zboubi480 Tu fais exprès les jeux XBOX c'est du très bon.

    brook1 Moi ce qui me choque le plus, c'est que les news ont beau être belle, ils ont pas compris qu'ils sont devenu la risée d'une énorme audience.

    Pour le public, en ce moment même où j'écris ces lignes, XBOX est mort, n'existe plus en tant que console propre, genre personne n'en veut en fait. A l'avenir ils vont faire quoi pour les Micromania ou Gamestop niveau stand ? D'avoir 7 rangés comme Playstation contre 1 voir 2 à présent ? Je respecte l'envie de pas abandonner mais c'est peine perdu, ils vont le savoir le jour où leur console sera en vente.
    walterwhite posted the 04/23/2026 at 08:19 PM
    Si la prochaine Xbox se plante, autant qu’elle se plante avec une idée claire, revenir à des pures exclu Xbox. Fini le PC, la Play.

    Du pur jus Xbox et comme à l’époque de la 360.
    malroth posted the 04/23/2026 at 08:25 PM
    walterwhite meme moi qui suis content de jouer à tous leur jeux sur pc bah je suis d'accord avec toi, pour le bien etre d'xbox, il faut revenir aux vrais bonnes exclu consoles (meme pas dans le game pass), de vrai exclu à ACHETER.

    La seule xbox que j'ai acheté dans ma vie c'etait la 360 car Fable 2 etait exclu 360. Et par la suite j'ai fais plein d'autres exclu.

    Je donne un exemple sur le reveal de la prochaine console, imagine juste une annonce comme ça :

    - Reveal The Elder scrolls 6 avec un gameplay de fou = Exclusive xbox console à l'achat

    - Reveal Lost Odyssey 2 avec gameplay de fou = Exlusif xbox console pour une sortie dans un an

    - Reveal Lost Odyssey 1 Remake = xbox console exclusif DISPONIBLE Day one à la sortie de la console

    Mec, juste avec ça, tu détruit internet et t'explose les préco (la mienne en przmier)
    51love posted the 04/23/2026 at 08:35 PM
    malroth walterwhite la survie de Microsoft comme constructeur passe nécessairement par le PC et la fusion de l'écosystème Xbox et PC. C'est acté, tout comme Nintendo ne reviendra jamais sur un écosystème salon dun côté, et portable de l'autre (ça veut pas dire qu'ils ne pourront pas sortir une vraie console de salon, même si c'est pas dans leur plan, mais le catalogue est unifiée).

    C'est bien ça qui va leur permettre d'avoir un meilleur catalogue de jeux tiers que PlayStation, chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Xbox a mes yeux au moins.

    Sur ce point il n'y aura pas de machine en arrière, c'est même contre leur propre intérêt.

    La seule vraie question c'est est ce qu'ils vont continuer de porter des jeux sur PlayStation, ça sera au cas par cas, et pas day one, et peut être même pas du tout pour les systèmes sellers je pense.

    Ils vont faire le pari que l'écosystème PC + les exclusivités Microsoft auront plus de valeur que l'écosystème PlayStation, et c'est évident que ça sera le cas.

    Maintenant pour attirer le public petit à petit, va falloir que la machine soit accessible, et c'est là où ils risquent de faire de la merde, Sony aussi d'ailleurs.
    walterwhite posted the 04/23/2026 at 08:49 PM
    malroth

    Les exclus y’a que ça de vrai, ils ont les studios, la maille…qu’ils y aillent, et y aillent à fond

    51love Ils ont tout fait pour le PC depuis 2016 et pourtant la marque est complètement au fond du trou.

    Le PC a plus besoin d’Xbox que l’inverse, si ils verrouillent tout, y’aura pas d’autre choix que d’acheter une Xbox pour jouer à ce qui t’intéresse, comme le fait SONY désormais.
    khazawi posted the 04/23/2026 at 08:56 PM
    Une vraie exclue serait de ne pas sortir les jeux sur Steam en même temps que sur le store PC propre à MS.
    Mais si Xbox en est arrivé à porter tous ses jeux sur Steam, c'est justement parce que les exclues consoles n'ont pas fonctionnées.

    malroth Lost Odyssey lol, ça été un flop comme tous les JRPG sur Xbox. Y'a pas un monde où un 2e opus va "détruire internet" en étant exclusif à la console. Ca risque plutôt de tuer définitivement la licence
    51love posted the 04/23/2026 at 09:13 PM
    walterwhite s'ils verrouillent Xbox pour que les joueurs s'achètent leur console ils se coupent de 90% des joueurs et des éditeurs tiers.

    C'était valide jusqu'en 2010 cette stratégie, ce n'est plus le cas a notre époque. Il n'y a que Nintendo qui peut progresser avec une telle stratégie. Microsoft et Sony n'ont pas cette capacité a vendre autant de jeux maisons et de machines à eux seuls, avec des coûts contrôlés, sans prendre trop de risques.

    S'ils font ce que tu dis, ça fini comme la Vita ou la Wii U, sans même parler du prix de la machine qui sera un frein.

    La puissance de la variété du catalogue est largement plus important que les exclusivités.

    Le PC n'a pas besoin de Microsoft ou de Sony pour progresser, c'est d'abord structurel, peu importe les éditeurs. Personne n'y peut rien, et ils auront bon gesticuler autant qu'ils le peuvent ils n'ont plus ce niveau de contrôle du marché, tout comme on ne peut pas freiner le jeu mobile, peu importe les acteurs.

    Tout au plus ils arrêteront Steam aussi, où ils sortiront plus tard leurs jeux la bas effectivement, mais les exclusivités hardware c'est finito pour eux.

    Et tu verras que Sony reviendra d'une façon ou d'une autre sur PC. Ceux qui pensent qu'ils disent aurevoir a jamais au PC reprendront une deuxième claque comme en 2020 quand ils ont annoncé leurs premiers jeux solo, mai tant que possible pas sur Steam.
    xynot posted the 04/23/2026 at 09:13 PM
    zboubi480 très mature comme analyse
    walterwhite posted the 04/23/2026 at 09:19 PM
    51love Tu surestimes beaucoup trop le PC.

    Xbox possède Activision, Bethesda…ils claquent des doigts ils verrouillent tout, ils sortent COD, TES uniquement sur Xbox le lendemain la console est sold out partout.

    Ni SONY, Ni Xbox n’a besoin du PC. Ils ont les licences, le savoir-faire, une expertise et un hardware.

    Je rêve que tous les 2 arrêtent de baisser leur froc et assument complètement leur envie de se rentrer dans le lard avec de la bonne grosse exclu, et petit à petit on revient à cette configuration.
    abookhouseboy posted the 04/23/2026 at 09:19 PM
    zboubi480 C'est pour ça que les joueurs PlayStation se sont jetés sur Forza Horizon 5 ?
    bennj posted the 04/23/2026 at 09:20 PM
    walterwhite ne pas sortir des jeux Xbox sur PC non mais t'es sérieux ? Genre Bethesda, Blizzard, Activision etc qui sont des éditeurs PC a la base ca serait une bonne idée de plus sortir leurs jeux sur PC ? Genre tu crois que je vais jouer au prochain Elderscroll, Quake ou autre avec une manette et que je bais racheter une console pour ca ? Mais quel super idée...
    shambala93 posted the 04/23/2026 at 09:21 PM
    Je ne vois pas comment ils pourraient se passer du pc en revanche revenir en arrière sur les questions de PlayStation pourquoi pas mais faut marquer le coup et foutre le prochain Elder S exclusif à la Xbox et au PC ainsi que toutes leurs licences.
    shambala93 posted the 04/23/2026 at 09:22 PM
    bennj
    Oui ça n’a aucun sens surtout vu les volumes de ventes de ces jeux sur PC.


    M’enfin la blague est que les rumeurs persistantes s’engagent vers Steam dans la prochaine console Xbox .
    walterwhite posted the 04/23/2026 at 09:26 PM
    bennj Ils sortent tout sur PC, les ventes d’Xbox sont au plus bas, le GP stagne et la marque est tellement diluée qu’Halo, Fable et Gears sortent sur Playstation.

    D’ailleurs Xbox sombre depuis sa stratégie de sortir toutes ses exclus sur PC depuis 2016.

    Troquer leur avantage concurrentiel contre un plat de lentilles est une très mauvais deal, j’espère qu’ils vont revenir à truc hyper agressif.
    ravyxxs posted the 04/23/2026 at 09:33 PM
    bennj shambala93 Voir le PC comme un problème c'est très grave. Vous avez raison, c'est un marché à surtout pas ignorer.

    Bizarre mais beaucoup oublie que Microsoft...PC de base, et ils ont une longue histoire,si y a bien une plateforme qui laissera jamais tomber la marque, c'est bien le PC. Leur clientèle console est tout le contraire de la loyauté, avec un vague immense qui ont migré sur PS4 et bâti depuis leur ludothèque,liste d'ami etc et maintenant on leur demande de revenir en arrière, de rebatir sur un écosystème qu'il utilisaient y a 8-10 ans, de faire revenir leurs amis aussi même si on espère beaucoup plus de crossplay sinon bonjour la misère...

    Bref le PC est et restera une plateforme sûr si la prochaine console flop.
    ootaniisensei posted the 04/23/2026 at 09:44 PM
    shambala93 PC c'est dans le écosystème, c'est plus pour PlayStation/Nintendo ou il risque d'y avoir des changements, par contre ce qu'ils peuvent faire c'est locké leurs jeux sur le Windows Store (même ci ça serait risqué) mais y'a aucune raison d'abandonné le support
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