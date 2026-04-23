Le nouveau responsable de la division Xbox chez Microsoft « réévalue » les jeux exclusifs.



La PDG de Xbox, Asha Sharma, a tenu une réunion générale ce matin et a présenté sa stratégie pour le « retour de Xbox » aux employés. Si le changement de nom de Microsoft Gaming en Xbox figurait parmi les points à l'ordre du jour, Mme Sharma a également révélé que Xbox envisageait de « réévaluer » les exclusivités Xbox et les sorties échelonnées des jeux.



C'est un sujet brûlant pour les fans de Xbox, qui ont été choqués lorsque Microsoft a décidé de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch . Cependant, aucun engagement ferme n'a encore été pris concernant un retour aux exclusivités Xbox. « Au fil du temps, nous réévaluerons notre approche en matière d'exclusivité, de diffusion sur plusieurs plateformes et d'intelligence artificielle, et nous vous tiendrons informés de nos avancées », ont déclaré Sharma et Matt Booty, directeur du contenu Xbox, dans une note conjointe adressée aux employés aujourd'hui.



Aucun engagement ferme n'a été pris, car il serait difficile de revenir sur une décision de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch, notamment en raison des revenus générés par des titres comme Forza Horizon 5. Microsoft pourrait toutefois envisager de réserver ses jeux exclusifs à la Xbox et au PC pendant une période déterminée. Forza Horizon 6 pourrait constituer un bon test pour cette approche, puisqu'il sortira d'abord sur Xbox et PC, puis sur PS5.



La note conjointe aborde également le « plan directeur » de Xbox et l'importance de « faire preuve de transparence quant à notre situation actuelle ». Le nouvel objectif principal de Microsoft pour le développement de Xbox est désormais le nombre de joueurs actifs quotidiens, et les priorités sont le matériel, le contenu, les expériences et les services. Vous pouvez consulter la note complète ici .



Je pense qu'on se dirigera vers un scénario à la Forza : d'abord sur Xbox et PC puis genre 6 mois plus tard sur d'autres supports



https://www.theverge.com/tech/917657/microsoft-xbox-exclusive-games-windowing-comments-asha-sharma