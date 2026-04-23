Le nouveau responsable de la division Xbox chez Microsoft « réévalue » les jeux exclusifs.
La PDG de Xbox, Asha Sharma, a tenu une réunion générale ce matin et a présenté sa stratégie pour le « retour de Xbox » aux employés. Si le changement de nom de Microsoft Gaming en Xbox figurait parmi les points à l'ordre du jour, Mme Sharma a également révélé que Xbox envisageait de « réévaluer » les exclusivités Xbox et les sorties échelonnées des jeux.
C'est un sujet brûlant pour les fans de Xbox, qui ont été choqués lorsque Microsoft a décidé de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch . Cependant, aucun engagement ferme n'a encore été pris concernant un retour aux exclusivités Xbox. « Au fil du temps, nous réévaluerons notre approche en matière d'exclusivité, de diffusion sur plusieurs plateformes et d'intelligence artificielle, et nous vous tiendrons informés de nos avancées », ont déclaré Sharma et Matt Booty, directeur du contenu Xbox, dans une note conjointe adressée aux employés aujourd'hui.
Aucun engagement ferme n'a été pris, car il serait difficile de revenir sur une décision de porter des jeux sur PlayStation et Nintendo Switch, notamment en raison des revenus générés par des titres comme Forza Horizon 5. Microsoft pourrait toutefois envisager de réserver ses jeux exclusifs à la Xbox et au PC pendant une période déterminée. Forza Horizon 6 pourrait constituer un bon test pour cette approche, puisqu'il sortira d'abord sur Xbox et PC, puis sur PS5.
La note conjointe aborde également le « plan directeur » de Xbox et l'importance de « faire preuve de transparence quant à notre situation actuelle ». Le nouvel objectif principal de Microsoft pour le développement de Xbox est désormais le nombre de joueurs actifs quotidiens, et les priorités sont le matériel, le contenu, les expériences et les services. Vous pouvez consulter la note complète ici .
Je pense qu'on se dirigera vers un scénario à la Forza : d'abord sur Xbox et PC puis genre 6 mois plus tard sur d'autres supports
https://www.theverge.com/tech/917657/microsoft-xbox-exclusive-games-windowing-comments-asha-sharma
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posted the 04/23/2026 at 07:16 PM by ouroboros4
T’exagère un peu mais la qualité a baissé graduellement depuis la X1, perso Fable, Forza Horizon 6 le prochain Wolfenstein/Indiana Jones j’ai hate mais oui, le reste c’est pas super
Lorsqu'ils vont voir que les ventes sont forte sur PC et que sur PS5 ça va pulvériser les deux plateformes donc XBOX aussi, Satya va voir floue et mettre fin à toute discussion !
zboubi480 Tu fais exprès les jeux XBOX c'est du très bon.
brook1 Moi ce qui me choque le plus, c'est que les news ont beau être belle, ils ont pas compris qu'ils sont devenu la risée d'une énorme audience.
Pour le public, en ce moment même où j'écris ces lignes, XBOX est mort, n'existe plus en tant que console propre, genre personne n'en veut en fait. A l'avenir ils vont faire quoi pour les Micromania ou Gamestop niveau stand ? D'avoir 7 rangés comme Playstation contre 1 voir 2 à présent ? Je respecte l'envie de pas abandonner mais c'est peine perdu, ils vont le savoir le jour où leur console sera en vente.
Du pur jus Xbox et comme à l’époque de la 360.
La seule xbox que j'ai acheté dans ma vie c'etait la 360 car Fable 2 etait exclu 360. Et par la suite j'ai fais plein d'autres exclu.
Je donne un exemple sur le reveal de la prochaine console, imagine juste une annonce comme ça :
- Reveal The Elder scrolls 6 avec un gameplay de fou = Exclusive xbox console à l'achat
- Reveal Lost Odyssey 2 avec gameplay de fou = Exlusif xbox console pour une sortie dans un an
- Reveal Lost Odyssey 1 Remake = xbox console exclusif DISPONIBLE Day one à la sortie de la console
Mec, juste avec ça, tu détruit internet et t'explose les préco (la mienne en przmier)
C'est bien ça qui va leur permettre d'avoir un meilleur catalogue de jeux tiers que PlayStation, chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Xbox a mes yeux au moins.
Sur ce point il n'y aura pas de machine en arrière, c'est même contre leur propre intérêt.
La seule vraie question c'est est ce qu'ils vont continuer de porter des jeux sur PlayStation, ça sera au cas par cas, et pas day one, et peut être même pas du tout pour les systèmes sellers je pense.
Ils vont faire le pari que l'écosystème PC + les exclusivités Microsoft auront plus de valeur que l'écosystème PlayStation, et c'est évident que ça sera le cas.
Maintenant pour attirer le public petit à petit, va falloir que la machine soit accessible, et c'est là où ils risquent de faire de la merde, Sony aussi d'ailleurs.
Les exclus y’a que ça de vrai, ils ont les studios, la maille…qu’ils y aillent, et y aillent à fond
51love Ils ont tout fait pour le PC depuis 2016 et pourtant la marque est complètement au fond du trou.
Le PC a plus besoin d’Xbox que l’inverse, si ils verrouillent tout, y’aura pas d’autre choix que d’acheter une Xbox pour jouer à ce qui t’intéresse, comme le fait SONY désormais.
Mais si Xbox en est arrivé à porter tous ses jeux sur Steam, c'est justement parce que les exclues consoles n'ont pas fonctionnées.
malroth Lost Odyssey lol, ça été un flop comme tous les JRPG sur Xbox. Y'a pas un monde où un 2e opus va "détruire internet" en étant exclusif à la console. Ca risque plutôt de tuer définitivement la licence
C'était valide jusqu'en 2010 cette stratégie, ce n'est plus le cas a notre époque. Il n'y a que Nintendo qui peut progresser avec une telle stratégie. Microsoft et Sony n'ont pas cette capacité a vendre autant de jeux maisons et de machines à eux seuls, avec des coûts contrôlés, sans prendre trop de risques.
S'ils font ce que tu dis, ça fini comme la Vita ou la Wii U, sans même parler du prix de la machine qui sera un frein.
La puissance de la variété du catalogue est largement plus important que les exclusivités.
Le PC n'a pas besoin de Microsoft ou de Sony pour progresser, c'est d'abord structurel, peu importe les éditeurs. Personne n'y peut rien, et ils auront bon gesticuler autant qu'ils le peuvent ils n'ont plus ce niveau de contrôle du marché, tout comme on ne peut pas freiner le jeu mobile, peu importe les acteurs.
Tout au plus ils arrêteront Steam aussi, où ils sortiront plus tard leurs jeux la bas effectivement, mais les exclusivités hardware c'est finito pour eux.
Et tu verras que Sony reviendra d'une façon ou d'une autre sur PC. Ceux qui pensent qu'ils disent aurevoir a jamais au PC reprendront une deuxième claque comme en 2020 quand ils ont annoncé leurs premiers jeux solo, mai tant que possible pas sur Steam.
Xbox possède Activision, Bethesda…ils claquent des doigts ils verrouillent tout, ils sortent COD, TES uniquement sur Xbox le lendemain la console est sold out partout.
Ni SONY, Ni Xbox n’a besoin du PC. Ils ont les licences, le savoir-faire, une expertise et un hardware.
Je rêve que tous les 2 arrêtent de baisser leur froc et assument complètement leur envie de se rentrer dans le lard avec de la bonne grosse exclu, et petit à petit on revient à cette configuration.
Oui ça n’a aucun sens surtout vu les volumes de ventes de ces jeux sur PC.
M’enfin la blague est que les rumeurs persistantes s’engagent vers Steam dans la prochaine console Xbox .
D’ailleurs Xbox sombre depuis sa stratégie de sortir toutes ses exclus sur PC depuis 2016.
Troquer leur avantage concurrentiel contre un plat de lentilles est une très mauvais deal, j’espère qu’ils vont revenir à truc hyper agressif.
Bizarre mais beaucoup oublie que Microsoft...PC de base, et ils ont une longue histoire,si y a bien une plateforme qui laissera jamais tomber la marque, c'est bien le PC. Leur clientèle console est tout le contraire de la loyauté, avec un vague immense qui ont migré sur PS4 et bâti depuis leur ludothèque,liste d'ami etc et maintenant on leur demande de revenir en arrière, de rebatir sur un écosystème qu'il utilisaient y a 8-10 ans, de faire revenir leurs amis aussi même si on espère beaucoup plus de crossplay sinon bonjour la misère...
Bref le PC est et restera une plateforme sûr si la prochaine console flop.