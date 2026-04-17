Quelqu'un saurait me dire pourquoi Amazon a pas reçu le jeu Pragmata sur Switch2 (et pas envoyé, du coup), pourquoi c'est indisponible en ligne et en magasin à la FNAC, enfin bref c'est quoi l'histoire avec la version NS2 ?
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posted the 04/17/2026 at 09:25 AM by epicurien
Tu l'a réservé quand? Il y a plusieurs semaine, ou il y a quelque jour?
C’était pareil pour RE9 et Monster Hunter Stories 3.
Perso j'ai précommandé Pragmata sur PS5 1 mois a l'avance pour être sur de l'avoir.
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RE9 n'avait pas eu de collector alors que c'était une tradition pour la série, Pragmata n'a qu'une édition physique simple, ils essayent de plus en plus de s'en passer je pense. J'espère me tromper
Et les restock se font au compte goutte, RE9 est encore en sold out sur Fnac par exemple.
J'ai commandé Pragmata chez eux, il est arrivé hier, nickel
J'ai été étonné du prix, 54€... Je m'attendais à du 65/70€
guiguif
Quand tu maîtrise la distribution, tu maîtrise le prix.....
C'est plus économique de sortir un jeux en deçà de la demande, ça évite les invendus..... et donc les baisse de prix pour écouler le surplus.
Et c'est aussi une manière de pousser au démat...
En tous cas pour moi, ça étais une raison mais y a pas que ça.