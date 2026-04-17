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Pragmata NS2 en boite
Quelqu'un saurait me dire pourquoi Amazon a pas reçu le jeu Pragmata sur Switch2 (et pas envoyé, du coup), pourquoi c'est indisponible en ligne et en magasin à la FNAC, enfin bref c'est quoi l'histoire avec la version NS2 ?
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    posted the 04/17/2026 at 09:25 AM by epicurien
    comments (19)
    cyr posted the 04/17/2026 at 09:28 AM
    Il en on fabriqué très très peu. Il pense que les gens vont l'acheter sur d'autre consoles.......


    Tu l'a réservé quand? Il y a plusieurs semaine, ou il y a quelque jour?
    guiguif posted the 04/17/2026 at 09:29 AM
    Depuis le début de l'année, Capcom fait n'importe quoi niveau stock et les jeux sont souvent sold out avant la sortie (sur Fnac notamment).
    C’était pareil pour RE9 et Monster Hunter Stories 3.
    Perso j'ai précommandé Pragmata sur PS5 1 mois a l'avance pour être sur de l'avoir.
    aeris895 posted the 04/17/2026 at 09:30 AM
    Sur amazon japon, la version NS2 est toujours prevu pour sa date initiale : le 24 avril, c'est etrange

    source
    epicurien posted the 04/17/2026 at 09:47 AM
    cyr J'ai commandé y'a 1 semaine, le 8. C'est comme pour RE9, quand j'ai compris que le jeu sortait 24h avant les vacances, j'ai décidé de le prendre sur NS2 pour pouvoir le faire en vacances mais ça commence a sentir pas bon :/
    legato posted the 04/17/2026 at 09:50 AM
    J'ai reçu le mien via Auchan aujourd'hui.
    forte posted the 04/17/2026 at 09:53 AM
    Je comptais y aller ce matin en hyper, j'y suis allé hier chez Leclerc et je l'ai eu à 50 (sur PS5) Va faire le tour des hypermarchés tu vas le trouver.
    epicurien posted the 04/17/2026 at 09:56 AM
    Bon c'est bon, ils en ont au Micromania Beaugrenelle à Paris, j'vais le recup ce soir en rentrant du boulot.
    noishe posted the 04/17/2026 at 09:58 AM
    guiguif C'est probablement volontaire ce contrôle des stocks, ils ne comptent plus autant sur le physique vu que la grande majorité de leurs ventes se font en démat, du coup j'ai l'impression qu'ils font ça pour forcer un peu la transition.

    RE9 n'avait pas eu de collector alors que c'était une tradition pour la série, Pragmata n'a qu'une édition physique simple, ils essayent de plus en plus de s'en passer je pense. J'espère me tromper
    cyr posted the 04/17/2026 at 09:59 AM
    epicurien ouai 8 jour, tu est pas prioritaire. Il en on sûrement pas reçu beaucoup, et forcément il honore les pré-commande par rapport au date....
    forte posted the 04/17/2026 at 10:11 AM
    epicurien Oui, suffit juste de passer un coup de fil.... mais comme "tu passes à Micromania", question simple : pourquoi ne pas avoir préco chez eux si tu voulais être sûr de l'avoir ????? Contrairement à Amazon, en tout cas en ce qui me concerne, ils n'annulent jamais leur préco
    guiguif posted the 04/17/2026 at 10:31 AM
    noishe Oui mais là c'est abusé, c'est pas normal qu'a la sortie des jeux aussi attendu soient out of stock sur plusieurs sites.
    Et les restock se font au compte goutte, RE9 est encore en sold out sur Fnac par exemple.
    darkwii posted the 04/17/2026 at 10:31 AM
    Reçu aujourd'hui a 12h20 Cdiscount
    aeris895 posted the 04/17/2026 at 10:39 AM
    https://pbs.twimg.com/media/HGGTygcWAAAHgNr?format=jpg&name=large

    noishe posted the 04/17/2026 at 10:44 AM
    guiguif Oui la version PS5 de Requiem est toujours en rupture dans la plupart des boutiques même. C'est clairement abusé y'a aucun doute
    dooku posted the 04/17/2026 at 10:49 AM
    10 j de retard amazon
    sonilka posted the 04/17/2026 at 11:10 AM
    Comme pour RER, récupéré ce midi à Auchan. Sur PS5 je précise.
    ziggourat posted the 04/17/2026 at 11:15 AM
    Je passe depuis toujours chez Micromania. On peut les traiter d'escroc, mais perso je n'ai jamais eu le moindre soucis avec eux, j'ai toujours eu mes jeux à temps, ainsi que mes consoles.

    J'ai commandé Pragmata chez eux, il est arrivé hier, nickel
    syoshu posted the 04/17/2026 at 11:28 AM
    Je viens d'aller chercher le miens sur NS2 au mediamarkt, y en avait une 30aine, et environ le meme nombre sur PS5.
    J'ai été étonné du prix, 54€... Je m'attendais à du 65/70€
    cyr posted the 04/17/2026 at 11:40 AM
    syoshu c'est ou ça le mediamarkt, c'est au Canada ?

    guiguif
    Quand tu maîtrise la distribution, tu maîtrise le prix.....

    C'est plus économique de sortir un jeux en deçà de la demande, ça évite les invendus..... et donc les baisse de prix pour écouler le surplus.

    Et c'est aussi une manière de pousser au démat...

    En tous cas pour moi, ça étais une raison mais y a pas que ça.
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