Avec l'annonce du projet Helix par Microsoft, une personne a demandé son avis à Kepler sur le prix potentielle de la prochaine console de Xbox :
Kepler a déclaré qu'actuellement le BOM (le coût de fabrication de la console) était dans les 900$ et sachant que si la console permet vraiment d'avoir accès à d'autres stores comme Steam, il est très peu probable que Microsoft veuille perdre de l'argent sur chaque console vendu car forcément, ils ne toucheront rien sur les ventes de jeux tiers sur Steam donc en prenant ce paramètre en compte et le hardware d'après lui la console devrait coûter au moins 1200$.
MLID, lui parle d'un prix dans les 1000$ donc on verra qui a raison.
Il est aussi convaincu qu'il n'y aura aucun délai pour la nouvelle console de Microsoft.
Sur Neogaf, il a aussi partagé quelques informations pour la PS6 :
-Le BOM de la PS6 est actuellement de 699 dollars, le coût de la RAM aurait rajouté 100 dollars au prix de la console et il pense que Sony pourrait accepter de perdre un peu d'argent sur la console à son lancement.
-Pour rappel avant l'augmentation du prix de la RAM, Kepler avait dit que la PS6 devrait coûter 600$.
-La date prévu pour le tape-out (c'est la finalisation du processus de conception et l'étape finale avant l'envoi en production) de la PS6 et la portable est passée mais avec la situation actuelle pour la RAM, Kepler ne sait pas si il a eu lieu ou si il y a eu un report.
-Pour lui il y a beaucoup plus d'inconvénients à repousser la sortie de la PS6 que de rester sur le plan de base avec une sortie fin 2027 ou début 2028.
En soit il n'y a pas un énorme intérêt pour Sony de repousser la sortie de la PS6 pour un ou deux ans car on a strictement aucune idée si le prix de la DRAM/NAND va baisser.
Si c'est pour repousser la sortie de la console de deux ans pour gagner à peine 50$ cela ne vaut pas vraiment le coût surtout qu'ils ne vont pas redesigner le SoC pour un report de ce genre donc pour eux, le plutôt ils peuvent sortir la console le mieux même si forcément ce n'est pas la meilleure situation possible.
Honnêtement qui va payer autant ? Les joueurs resteront sur PC… et à ce prix là, je ne pense pas que les 30/35 millions qui ont acheté une Xbox Series (S ou X) vont se ruer sur la nouvelle Xbox…
À ce prix là, beaucoup de joueurs PC vont plutôt s’acheter une nouvelle GPU…
Perso, j’attends la RTX 6070 avec impatience pour remplacer ma RTX 3070 qui commence à dater un peu.
au dessus de 1000€ je n’achète pas
Il y aurait 200usd de plus côté Xbox, mais j'espère pour eux qu'ils auront un modèle avec des perfs et coût de prod similaire à la PS6 pour avoir une offre concurrente.
En tout cas, ajoutons tous les frais additionnels, même subventionné, Sony se rattrapera sur les royalties et augmentera une nouvelle fois le coût de ses services online plutôt que le prix de la machine, on connaît bien le principe de vente d'un produit d'appel.
Je vois pas dans quel monde elle coûterait moins cher qu'une PS5 Pro.. Avec le lecteur, ça tournerait certainement vers les 900 balles en boutique, et probablement 1200 balles pour la Xbox..
A ce prix là les PS5 et Switch 2 ont de beaux jours devant elles vu que les jeux resteront massivement multiplateforme.
Pour moi l'ouverture aux stores PC veut dire qu'ils ne vont plus faire de version Xbox pour les jeux, tout sera du PC.
La ps6 moins chère que la ps5 pro.....
Bref on va attendre les tarif officiel...
Le flop va être retentissant
ils vont droit dans le mur
quel genre de public ils visent...
le mal est fait.
ils n'ont aucune chance
sonilka exacte.
Pour moi MS va droit le mur.
Si c'est réel la Xbox est déjà morte
ils vont droit dans le mur
tu la voulais au moins?
Dans un monde ou les consoles de base et leur version "pro" ne sont pas destinées au même public ?
51love Après la PS6 semble vraiment être conçu dans l'idée d'être la plus abordable possible quand on voit la taille de l'APU ou le 160bit bus que je trouvais être une idée horrible car forcément limitant mais si Universal compression marche vraiment comme dans son concept c'est finalement pas si bête.
Par exemple la PS5 qui était déjà "chère", vendue 500€ a sa sortie avait un cout de production de 450 dollars. Et elle a ete évidemment subventionné parce qu'avec les taxes et intermédiaire elle aurait coûté sinon plutôt aux alentours de 600€.
Si la PS6 coûte 700 dollars à produire, sans subvention ca serait à minima 900€ en magasin. Avec subvention autour de 750-800€.
Et si les prix de la RAM baisse, faudra pas l'attendre moins cher qu'une PS5 Pro sur le marché actuellement, ajoutons le prix du lecteur physique optionnel. La facture commence a sévèrement piquer pour le grand public..
A ce prix là, ils auraient intérêt à arreter la production de la PS5 sils comptent en vendre,...
Pr ce qui est de Microsoft, ils ne peuvent pas vendre plus d'une paire de millions une console encore 200 ou 300 balles de plus qu'une PS6, même avec le online gratuit, le catalogue PC, le grand public ne comprendra pas l'intérêt.
100€/machine et puis quoi encore
Après ils ne vont pas faire de la magie non plus au niveau du prix qui ne sera pas forcément abordable à la fin mais c'est la réalité actuelle pour le hardware où j'ai d'ailleurs une pensée pour Steam et sa machine qui eux n'auraient pas pu avoir pire timing pour sortir un hardware
Donc cas d'une PS6 à $600 de BOM, elle serait à au moins $750 (taxes et un peu de marge revendeur).
En cas d'une BOM à $700, cela ferait au moins $850 en magasin.
Ce qui resterait cohérent avec le prix de la PS5 Pro, reste a voir si le lecteur sera inclus ou à +$100.
Concernant Microsoft, $900 de BOM, ça fait $1100 en magasin. Et donc avec un peu de marge à cause de l'absence de royalties (mais en même temps Microsoft mise aussi sur le GP), ça explique les $1200 en magasin.
On se souviens de la BOM NS2 donnée pour 310€.
Donc 800€ pour la PS6, peut être 750€ le vent dans le dos allez mettons 700€ si Sony accepte de perdre de l'argent (mais pourquoi le feraient ils si Microsoft en face est très chère ?) et 1200€ la Xbox.
Cela va être compliqué pour Microsoft, clairement.
Alors après je sais pas s'il est inclus ou non dans les 700 dollars, mais pour une entreprise comme Sony ça doit être 10 ou 20 dollars de toute façon.
C'est pas ça qui va révolutionner le coût de production.
C'est le constructeur qui décide à quel prix il veut la vendre, tout le monde ne prend pas une grosse marge sur le hardware comme Nintendo.
Sony est plus du genre à vendre à perte, le coût de la PS5 pré taxe était de 450€, ils ne l'ont vendu que 50€ plus cher
Imagine tous le monde s'attend a du 1000€, qu'au final si elle est a 600 ou 700€....
Car s'il faut a chaque fois faire des configurations ou du paramétrages etc ... je la prend pas.
Si elle tient ces promesses avec l'ouverture sur les autres stores ça va être banger.
Rien n'est faux dans ce que je dis. C'est un calcul de TVA et de marge revendeur.
mettons 700€ si Sony accepte de perdre de l'argent (mais pourquoi le feraient ils si Microsoft en face est très chère ?)
BOM la plus optimiste de $600, Sony décide de perdre $50 par console, donc $550, 20% de taxes font $110 de taxes soit $660 auquel nous rajoutons 5% de marge commerçant soit $693. Allez on arrondi, 700€.
Et c'est le cas optimiste d'une BOM à $600. Avec Sony qui en plus perdrait $50 par console.
Au mieux, attendez vous à une PS6 à 700€. Peut être avec lecteur mais ça reste peut probable à mon avis. Dans le meilleur des cas, 650€ la console sans lecteur, 700€ la console avec lecteur.
Au pire, €800 la console sans lecteur, €100 le lecteur a acheter séparément.
Enfin c'est le prix de la PS5 Pro au lancement quoi. Et ça sera toujours moins chère que Microsoft et ses 1000-1200€.
La PS5 de base si(Sony généralement se rattrape sur les jeux et les accessoires).
Donc logiquement la PS6 sera aussi vendue à perte donc pas forcément au même prix que la PS5 Pro
On se retrouverait aussi avec des jeux optimisés pour la Hélix comme on a actuellement pour la Steam Deck.
imaginons elle est à 1000€ (jespere), avec revente 800€ ca le fait pour moi
Ce qui est marrant, c’est ton commentaire…..désolé.
La PS5 était vendu à perte. Environ 100 euros. La PS4 était vendu à perte. La PS3 était vendu à perte. Et je crois que c’était même plus que 100 euros pour la PS3.
ya juste quelques toooooute petites différences, 3 fois rien regarde:
ils sont en situation de monopole
MS sort leur jeux Playstation
MS n'est pas sur une dynamique de rachats de studio/editeurs (associé a un Gamepass agressif qui ne l'est plus)
la PS5 pro n'a pas été vendu a perte (vendue 920€ avec lecteur) a l'inverse de la PS4 pro
la différence de prix avec la Xbox sera flagrante meme à 700€
ils ont vu au debut de la gen PS5 , lors du lancement les pigeons en masse qui achetaient aux scalper