Avec l'annonce du projet Helix par Microsoft, une personne a demandé son avis à Kepler sur le prix potentielle de la prochaine console de Xbox :Kepler a déclaré qu'actuellement le BOM (le coût de fabrication de la console) était dans les 900$ et sachant que si la console permet vraiment d'avoir accès à d'autres stores comme Steam, il est très peu probable que Microsoft veuille perdre de l'argent sur chaque console vendu car forcément, ils ne toucheront rien sur les ventes de jeux tiers sur Steam donc en prenant ce paramètre en compte et le hardware d'après lui la console devrait coûter au moins 1200$.MLID, lui parle d'un prix dans les 1000$ donc on verra qui a raison.Il est aussi convaincu qu'il n'y aura aucun délai pour la nouvelle console de Microsoft.Sur Neogaf, il a aussi partagé quelques informations pour la PS6 :-Le BOM de la PS6 est actuellement de 699 dollars, le coût de la RAM aurait rajouté 100 dollars au prix de la console et il pense que Sony pourrait accepter de perdre un peu d'argent sur la console à son lancement.-Pour rappel avant l'augmentation du prix de la RAM, Kepler avait dit que la PS6 devrait coûter 600$.-La date prévu pour le tape-out (c'est la finalisation du processus de conception et l'étape finale avant l'envoi en production) de la PS6 et la portable est passée mais avec la situation actuelle pour la RAM, Kepler ne sait pas si il a eu lieu ou si il y a eu un report.-Pour lui il y a beaucoup plus d'inconvénients à repousser la sortie de la PS6 que de rester sur le plan de base avec une sortie fin 2027 ou début 2028.En soit il n'y a pas un énorme intérêt pour Sony de repousser la sortie de la PS6 pour un ou deux ans car on a strictement aucune idée si le prix de la DRAM/NAND va baisser.Si c'est pour repousser la sortie de la console de deux ans pour gagner à peine 50$ cela ne vaut pas vraiment le coût surtout qu'ils ne vont pas redesigner le SoC pour un report de ce genre donc pour eux, le plutôt ils peuvent sortir la console le mieux même si forcément ce n'est pas la meilleure situation possible.