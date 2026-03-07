profile
all
Kepler donne le coût de fabrication de la prochaine Xbox et PS6 ainsi que son avis sur le prix de la Helix
Avec l'annonce du projet Helix par Microsoft, une personne a demandé son avis à Kepler sur le prix potentielle de la prochaine console de Xbox :



Kepler a déclaré qu'actuellement le BOM (le coût de fabrication de la console) était dans les 900$ et sachant que si la console permet vraiment d'avoir accès à d'autres stores comme Steam, il est très peu probable que Microsoft veuille perdre de l'argent sur chaque console vendu car forcément, ils ne toucheront rien sur les ventes de jeux tiers sur Steam donc en prenant ce paramètre en compte et le hardware d'après lui la console devrait coûter au moins 1200$.

MLID, lui parle d'un prix dans les 1000$ donc on verra qui a raison.

Il est aussi convaincu qu'il n'y aura aucun délai pour la nouvelle console de Microsoft.

Sur Neogaf, il a aussi partagé quelques informations pour la PS6 :

-Le BOM de la PS6 est actuellement de 699 dollars, le coût de la RAM aurait rajouté 100 dollars au prix de la console et il pense que Sony pourrait accepter de perdre un peu d'argent sur la console à son lancement.

-Pour rappel avant l'augmentation du prix de la RAM, Kepler avait dit que la PS6 devrait coûter 600$.

-La date prévu pour le tape-out (c'est la finalisation du processus de conception et l'étape finale avant l'envoi en production) de la PS6 et la portable est passée mais avec la situation actuelle pour la RAM, Kepler ne sait pas si il a eu lieu ou si il y a eu un report.

-Pour lui il y a beaucoup plus d'inconvénients à repousser la sortie de la PS6 que de rester sur le plan de base avec une sortie fin 2027 ou début 2028.

En soit il n'y a pas un énorme intérêt pour Sony de repousser la sortie de la PS6 pour un ou deux ans car on a strictement aucune idée si le prix de la DRAM/NAND va baisser.

Si c'est pour repousser la sortie de la console de deux ans pour gagner à peine 50$ cela ne vaut pas vraiment le coût surtout qu'ils ne vont pas redesigner le SoC pour un report de ce genre donc pour eux, le plutôt ils peuvent sortir la console le mieux même si forcément ce n'est pas la meilleure situation possible.
    posted the 03/07/2026 at 11:21 AM by kaiserstark
    comments (48)
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 11:30 AM
    Les deux prochaines années ça va tellement être le feu
    marcus62 posted the 03/07/2026 at 11:31 AM
    1200 dollars

    Honnêtement qui va payer autant ? Les joueurs resteront sur PC… et à ce prix là, je ne pense pas que les 30/35 millions qui ont acheté une Xbox Series (S ou X) vont se ruer sur la nouvelle Xbox…

    À ce prix là, beaucoup de joueurs PC vont plutôt s’acheter une nouvelle GPU…
    Perso, j’attends la RTX 6070 avec impatience pour remplacer ma RTX 3070 qui commence à dater un peu.
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 11:33 AM
    Helix le prix de 2 PS6
    au dessus de 1000€ je n’achète pas
    51love posted the 03/07/2026 at 11:34 AM
    Le cout de production de ces machines est vraiment élevé.

    Il y aurait 200usd de plus côté Xbox, mais j'espère pour eux qu'ils auront un modèle avec des perfs et coût de prod similaire à la PS6 pour avoir une offre concurrente.

    En tout cas, ajoutons tous les frais additionnels, même subventionné, Sony se rattrapera sur les royalties et augmentera une nouvelle fois le coût de ses services online plutôt que le prix de la machine, on connaît bien le principe de vente d'un produit d'appel.

    Je vois pas dans quel monde elle coûterait moins cher qu'une PS5 Pro.. Avec le lecteur, ça tournerait certainement vers les 900 balles en boutique, et probablement 1200 balles pour la Xbox..

    A ce prix là les PS5 et Switch 2 ont de beaux jours devant elles vu que les jeux resteront massivement multiplateforme.
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 11:36 AM
    Par contre à 120p dollars ils vont droit dans le mur si c'est vrai
    idd posted the 03/07/2026 at 11:40 AM
    chaque play sa croix, la ps5 c'était le confinemenent/covid, là c'est le prix de la Ram (+ peut-être le cout de transport en fonction de l'état de la situation au moyen orient l'année prochaine)
    apollokami posted the 03/07/2026 at 11:43 AM
    51love Je me demande sur quoi ils comptent faire de la marge à part la machine.
    Pour moi l'ouverture aux stores PC veut dire qu'ils ne vont plus faire de version Xbox pour les jeux, tout sera du PC.
    cyr posted the 03/07/2026 at 11:45 AM
    Mais alors, Sony se fait des couille en or pour chaque ps5 pro vendu.....

    La ps6 moins chère que la ps5 pro.....

    Bref on va attendre les tarif officiel...
    davidsexking posted the 03/07/2026 at 11:45 AM
    marcus62 c'est même pas 30M actuellement, et la majorité sur S à 300€ donc aucun n'est prêt à prendre une console qui coûtera 4x ça
    Le flop va être retentissant
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 11:46 AM
    skuldleif et je vais le redire encore. Et encore.
    gamerdome posted the 03/07/2026 at 11:47 AM
    51love "Je vois pas dans quel monde elle coûterait moins cher qu'une PS5 Pro"

    Dans un monde ou les consoles de base et leur version "pro" ne sont pas destinées au même public ?
    kaiserstark posted the 03/07/2026 at 11:48 AM
    marcus62 Helix est sensé avoir des performances aux alentours d'une 5080 donc ce n'est pas surprenant qu'elle coûte plus de 1000 dollars.

    51love Après la PS6 semble vraiment être conçu dans l'idée d'être la plus abordable possible quand on voit la taille de l'APU ou le 160bit bus que je trouvais être une idée horrible car forcément limitant mais si Universal compression marche vraiment comme dans son concept c'est finalement pas si bête.
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 11:49 AM
    bon hop encore un dans le pokemerdex
    supasaiyajin posted the 03/07/2026 at 11:51 AM
    Pour moi, le tarif idéal pour la PS6 c'est 600 sans lecteur, 650 avec. Au delà, les gens vont certainement commencer à grincer des dents. Leur but, c'est d'en vendre un max afin de rameuter le plus de joueurs dans leur écosystème. Donc je vois pas dans quel monde ils vont y arriver avec une machine à plus de 700 balles.
    51love posted the 03/07/2026 at 12:01 PM
    kaiserstark une console qui coûterait 700 dollar a produire (600 initialement) c'est tout sauf abordable.

    Par exemple la PS5 qui était déjà "chère", vendue 500€ a sa sortie avait un cout de production de 450 dollars. Et elle a ete évidemment subventionné parce qu'avec les taxes et intermédiaire elle aurait coûté sinon plutôt aux alentours de 600€.

    Si la PS6 coûte 700 dollars à produire, sans subvention ca serait à minima 900€ en magasin. Avec subvention autour de 750-800€.

    Et si les prix de la RAM baisse, faudra pas l'attendre moins cher qu'une PS5 Pro sur le marché actuellement, ajoutons le prix du lecteur physique optionnel. La facture commence a sévèrement piquer pour le grand public..

    A ce prix là, ils auraient intérêt à arreter la production de la PS5 sils comptent en vendre,...

    Pr ce qui est de Microsoft, ils ne peuvent pas vendre plus d'une paire de millions une console encore 200 ou 300 balles de plus qu'une PS6, même avec le online gratuit, le catalogue PC, le grand public ne comprendra pas l'intérêt.
    xynot posted the 03/07/2026 at 12:02 PM
    Si la PS6 est hors de prix mais que la cross-gen reste bien longtemps ça me va perso
    51love posted the 03/07/2026 at 12:02 PM
    Donc bon, 250 dollars de coût de production additionnel entre une PS5 et 6 ça me semble fou.
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 12:04 PM
    cyr elle sera à 700€ , sony en mode monopole qui va perdre
    100€/machine et puis quoi encore
    romgamer6859 posted the 03/07/2026 at 12:05 PM
    Une xbox au delà de 900 euros c'est dead
    davidsexking posted the 03/07/2026 at 12:08 PM
    51love Rien ne dit que le lecteur physique sera optionnel, il sera sans doute intégré comme la slim
    jenicris posted the 03/07/2026 at 12:09 PM
    Les prix des next gen
    kaiserstark posted the 03/07/2026 at 12:20 PM
    51love Quand je dis qu'ils veulent la rendre la plus abordable possible, c'est que clairement dans le design de la PS6, ils cherchent à réduire les coûts le plus possible. Ce qui n'est clairement pas le cas de Microsoft.

    Après ils ne vont pas faire de la magie non plus au niveau du prix qui ne sera pas forcément abordable à la fin mais c'est la réalité actuelle pour le hardware où j'ai d'ailleurs une pensée pour Steam et sa machine qui eux n'auraient pas pu avoir pire timing pour sortir un hardware
    nyseko posted the 03/07/2026 at 12:27 PM
    La BOM, c'est le coup des composants (Bill Of Materials). A cela il faudra rajouter 20% de taxes. Et la marge en magasin.

    Donc cas d'une PS6 à $600 de BOM, elle serait à au moins $750 (taxes et un peu de marge revendeur).

    En cas d'une BOM à $700, cela ferait au moins $850 en magasin.

    Ce qui resterait cohérent avec le prix de la PS5 Pro, reste a voir si le lecteur sera inclus ou à +$100.

    Concernant Microsoft, $900 de BOM, ça fait $1100 en magasin. Et donc avec un peu de marge à cause de l'absence de royalties (mais en même temps Microsoft mise aussi sur le GP), ça explique les $1200 en magasin.


    On se souviens de la BOM NS2 donnée pour 310€.

    Donc 800€ pour la PS6, peut être 750€ le vent dans le dos allez mettons 700€ si Sony accepte de perdre de l'argent (mais pourquoi le feraient ils si Microsoft en face est très chère ?) et 1200€ la Xbox.

    Cela va être compliqué pour Microsoft, clairement.
    51love posted the 03/07/2026 at 12:35 PM
    davidsexking le lecteur en option pour Sony est nettement plus stratégique pr inciter au demat que financier, perso je pense qu'il sera systématiquement en option, c'est la tendance.

    Alors après je sais pas s'il est inclus ou non dans les 700 dollars, mais pour une entreprise comme Sony ça doit être 10 ou 20 dollars de toute façon.

    C'est pas ça qui va révolutionner le coût de production.
    negan posted the 03/07/2026 at 12:36 PM
    La Prochaine Xbox Xbox pour moi c'est minimun 1100€ et la PS6 minimum 700€
    davidsexking posted the 03/07/2026 at 12:36 PM
    51love Il sera inclus, sinon ils l'auraient viré aussi pour leur modèle de base PS5 slim. La PS6 sera déjà bien cher, ils vont mettre toutes les cartes de leur côté pour la vendre
    davidsexking posted the 03/07/2026 at 12:39 PM
    nyseko c'est faux ça.
    C'est le constructeur qui décide à quel prix il veut la vendre, tout le monde ne prend pas une grosse marge sur le hardware comme Nintendo.
    Sony est plus du genre à vendre à perte, le coût de la PS5 pré taxe était de 450€, ils ne l'ont vendu que 50€ plus cher
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 12:45 PM
    negan tu prendrais jusqu'a quel montant?
    pcverso posted the 03/07/2026 at 12:56 PM
    Je reste persuadé que la ps6 ce sera 800 € avec une sortie l'année prochaine.
    cyr posted the 03/07/2026 at 01:00 PM
    skuldleif je pense qu'il serais capable de tirer le prix vers le haut. Suffit juste de rester 200€ en dessous de la new xbox....
    cyr posted the 03/07/2026 at 01:01 PM
    skuldleif ou alors microsoft essaie de brouiller les pistes.
    Imagine tous le monde s'attend a du 1000€, qu'au final si elle est a 600 ou 700€....
    negan posted the 03/07/2026 at 01:07 PM
    skuldleif 1100 Euros pas plus et encore ca dépendra de si c'est simple d'utilisation .

    Car s'il faut a chaque fois faire des configurations ou du paramétrages etc ... je la prend pas.
    oracle972 posted the 03/07/2026 at 01:11 PM
    La prochaine xbox va récupérer toutes les pceistes qui voulaient refresh leur conf a moindre prix surtout si c'est équivalent à une rtx5080.
    Si elle tient ces promesses avec l'ouverture sur les autres stores ça va être banger.
    nyseko posted the 03/07/2026 at 01:22 PM
    davidsexking Hmm ?

    Rien n'est faux dans ce que je dis. C'est un calcul de TVA et de marge revendeur.

    mettons 700€ si Sony accepte de perdre de l'argent (mais pourquoi le feraient ils si Microsoft en face est très chère ?)

    BOM la plus optimiste de $600, Sony décide de perdre $50 par console, donc $550, 20% de taxes font $110 de taxes soit $660 auquel nous rajoutons 5% de marge commerçant soit $693. Allez on arrondi, 700€.

    Et c'est le cas optimiste d'une BOM à $600. Avec Sony qui en plus perdrait $50 par console.

    Au mieux, attendez vous à une PS6 à 700€. Peut être avec lecteur mais ça reste peut probable à mon avis. Dans le meilleur des cas, 650€ la console sans lecteur, 700€ la console avec lecteur.

    Au pire, €800 la console sans lecteur, €100 le lecteur a acheter séparément.

    Enfin c'est le prix de la PS5 Pro au lancement quoi. Et ça sera toujours moins chère que Microsoft et ses 1000-1200€.
    yanssou posted the 03/07/2026 at 01:23 PM
    600 dollars la ps6 ? Alors que la ps5 pro est plus chère, logiquement ça serai entre 850 et 900.
    kikoo31 posted the 03/07/2026 at 01:49 PM
    La prochaine xbox sera donc a 1600
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 01:50 PM
    yanssou La différence c'est que la PS5 Pro dés le départ n'a pas été vendue à perte.

    La PS5 de base si(Sony généralement se rattrape sur les jeux et les accessoires).
    Donc logiquement la PS6 sera aussi vendue à perte donc pas forcément au même prix que la PS5 Pro
    soulfull posted the 03/07/2026 at 02:15 PM
    La ps6 risque d'être assez faible niveau puissance ,Sony va surement se la jouer Nintendo et miser sur l'optimisation et les exclus.Sinon on devrait rapidement voir apparaître une Ps6 pro qui en realité la vraie Ps6 et qui sera au niveau du projet Hélix.
    grospich posted the 03/07/2026 at 02:21 PM
    oracle972 Ouais, c'est aussi mon analyse. Surtout qu'en produisant en masse ils peuvent baisser les prix.

    On se retrouverait aussi avec des jeux optimisés pour la Hélix comme on a actuellement pour la Steam Deck.
    mooplol posted the 03/07/2026 at 02:24 PM
    Impossible de tes prix autant pas sortir la gen
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 02:24 PM
    cyr negan quoi qu'il en soit ca va m'emmerder de vendre la SX à genre 200€ ou moins c'est quand meme une belle machine
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 02:28 PM
    mais bon le SSD n'est pas remplacable et il est voué à clamser + usure de la manette donc...

    imaginons elle est à 1000€ (jespere), avec revente 800€ ca le fait pour moi
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 02:42 PM
    grospich oracle972 bah en tout cas elle devrait au moins interesser ceux qui veulent une steam machine , etant donner les perf qui ne sont qu'au niveau de la SX/PS5 pour celle ci
    simbaverin posted the 03/07/2026 at 02:44 PM
    skuldleif elle sera à 700€ , sony en mode monopole qui va perdre
    100€/machine et puis quoi encore
    Ce qui est marrant, c’est ton commentaire…..désolé.
    La PS5 était vendu à perte. Environ 100 euros. La PS4 était vendu à perte. La PS3 était vendu à perte. Et je crois que c’était même plus que 100 euros pour la PS3.
    elicetheworld posted the 03/07/2026 at 02:45 PM
    simbaverin c'était 100 euros pour la PS3
    simbaverin posted the 03/07/2026 at 02:49 PM
    elicetheworld tu as trouve ça où l’ami ? C’est possible mais tu es sur de ça ? Sinon on va dire que c’est 100 euros aussi pour la PS3. Cela va être la même chose pour la PS6 aussi. PlayStation va la vendre à perte. Minimum 100 euros.
    skuldleif posted the 03/07/2026 at 02:55 PM
    simbaverin tant mieux si ca peut te faire rire

    ya juste quelques toooooute petites différences, 3 fois rien regarde:

    ils sont en situation de monopole
    MS sort leur jeux Playstation
    MS n'est pas sur une dynamique de rachats de studio/editeurs (associé a un Gamepass agressif qui ne l'est plus)
    la PS5 pro n'a pas été vendu a perte (vendue 920€ avec lecteur) a l'inverse de la PS4 pro
    la différence de prix avec la Xbox sera flagrante meme à 700€
    ils ont vu au debut de la gen PS5 , lors du lancement les pigeons en masse qui achetaient aux scalper
