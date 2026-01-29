profile
Final Fantasy VII Remake Intergrade en rupture de stock Switch2
Lancé il y a seulement quelques jours sur Switch 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade connaît un succès commercial retentissant qui dépasse toutes les attentes. Ce lancement marque un tournant symbolique pour les fans Nintendo, la série principale Final Fantasy étant restée absente des plateformes de la firme de Kyoto pendant une longue période. Si la Switch avait permis le retour de plusieurs épisodes classiques via des portages, FFVIIRI représente une nouvelle étape dans la reconquête du public Nintendo par Square Enix pour les futurs opus mainline de la franchise.

Les résultats de vente initiaux s’avèrent exceptionnellement positifs et laissent entrevoir un avenir prometteur pour la série sur les consoles Nintendo. Du côté physique, trouver un exemplaire du jeu relève désormais du défi. Les stocks sont épuisés en ligne chez GameStop, Target et Best Buy. Sur Amazon, le titre occupe la première place des ventes, un indicateur massif de la popularité du jeu.
Ces performances sont d’autant plus remarquables que la version physique est proposée sous forme de Game-Key Card plutôt qu’en cartouche traditionnelle.

Le succès se confirme également sur le marché dématérialisé. Final Fantasy VII Remake Intergrade trône en tête du classement de l’eShop Switch 2 aux États-Unis, le meilleur démarrage possible pour le titre. Le jeu a détrôné sans difficulté Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition et son Upgrade Pack, laissant présager une présence durable au sommet des charts. La question reste maintenant de savoir combien de semaines le jeu parviendra à conserver cette position dominante.

Le directeur Naoki Hamaguchi a confirmé que les copies physiques de Final Fantasy VII Remake Intergrade deviennent difficiles à trouver à l’échelle mondiale. Il a précisé que les futurs tirages du jeu n’incluront pas le pack de cartes Magic the Gathering spécial. Les joueurs désireux d’obtenir cette version avec les cartes n’auront donc qu’une seule opportunité : se procurer le premier tirage physique tant qu’il est encore disponible. Hamaguchi a remercié les joueurs pour leur soutien et encouragé les intéressés à ne pas tarder s’ils souhaitent obtenir l’édition complète avec les cartes MTG.

Bonus comparaison Switch2 /PS5 mode performance par IGN.

Nintendo-town.fr - https://www.nintendo-town.fr/2026/01/27/final-fantasy-vii-remake-intergrade-en-rupture-de-stock-sur-switch-2-dans-plusieurs-pays/
    posted the 01/29/2026 at 03:14 PM by sion
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 03:16 PM
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 03:18 PM
    Ils ont pas produit suffisamment de Game Key Card il va falloir faire tourner au max les usines pour répondre a la demande

    En attendant les joueurs frustrés peuvent toujours l'acheter sur l'eshop (ou il est #1 depuis la sortie)
    cyr posted the 01/29/2026 at 03:19 PM
    aeris333 Non dragon quest est passé devant. Depuis lundi.

    Après on est en janvier, le mois ou on achète pas beaucoup de jeux en général.
    fiveagainstone posted the 01/29/2026 at 03:20 PM
    Stop avec les classements. Si le stock est bas c'est pas compliqué d'avoir une rupture.

    Des chiffres ou rien.
    akinen posted the 01/29/2026 at 03:26 PM
    ´Sincèrement, la proposition est folle. Un jrpg AAA sur portable.

    La demo est magnifique !
    wickette posted the 01/29/2026 at 03:27 PM
    On attendra des chiffres concret


    La xbox rog ally x a été en rupture aussi, on connaît la suite
    cyr posted the 01/29/2026 at 03:56 PM
    akinen ptdr je trouvais dans la vidéo de gauche moins tape a l’œil, je pensais que c’était donc la version Switch 2....mais en réalité c'est le contraire
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 04:04 PM
    cyr Ce mensonge à peine dissimulé
    zekk posted the 01/29/2026 at 04:07 PM
    L'autre qui change de version d’un article à l'autre


    aeris333 publié le 29/01/2026 à 14:19
    "Les joueurs Nintendo n'acheteront pas cette bouse"

    J'avais pourtant prévenu
    legato posted the 01/29/2026 at 04:19 PM
    icebergbrulant
    hypermario posted the 01/29/2026 at 04:20 PM
    Bien content du succes pour squareEnix, on veut plein de jeux de leur part !
    jobiwan posted the 01/29/2026 at 04:36 PM
    aeris333 Probablement mais quand les joueurs crient haut et fort allez vous faire fou... avec vos GKC, il serait malhonnête de critiquer SE d'avoir limiter les tirages de GKC pour ne pas se retrouver avec un stock d'invendus.
    jenicris posted the 01/29/2026 at 05:04 PM
    Et combien d'exemplaires en stocks ?
    hypermario posted the 01/29/2026 at 05:06 PM
    jobiwan " quand les joueurs crient haut et fort allez vous faire fou... avec vos GKC," Arrete de generalisé, stp
    cyr posted the 01/29/2026 at 05:15 PM
    ouroboros4

    "cyr toi t'es vraiment un leche cul de service. Tu fais genre le gars qui discuté mais quand il s'agit de casser du sucre sur le dos des autres tes le premier. Évite de me parler à l'avenir. Voir même venir sur mes articles."


    Comment je fais pour te répondre sans enfreindre l'ordonnance restrictive a mon encontre ?
    ouken posted the 01/29/2026 at 05:21 PM
    legato
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 05:28 PM
    cyr ça m'empêche pas de reprendre tes âneries
    guiguif posted the 01/29/2026 at 05:33 PM
    zekk Un genie ce mec
    shambala93 posted the 01/29/2026 at 05:41 PM
    Le zozo originel toujours fidèle au poste 333
    jenicris posted the 01/29/2026 at 05:53 PM
    guiguif zekk ça confirme ce que je disais l'autre jour
    hyoga57 posted the 01/29/2026 at 06:03 PM
    jenicris guiguif ouroboros4 zekk C’est la fête ici.

    Je tape l’incruste.
    ziggourat posted the 01/29/2026 at 06:24 PM
    Il semble se vendre plutôt bien en occident, très content, il le mérite. Il est bien plus intéressant que le XVI

    Je me régale en tout cas, il est bien porté, c'est le principal.
    rendan posted the 01/29/2026 at 06:34 PM
    Tout se passe comme prévu
    maxx posted the 01/29/2026 at 06:35 PM
    Je lui souhaite d'avoir du succès. J'ai beaucoup aimé le jeu, il est très bon et a des moments de grâce je trouve. Le portage semble excellent donc tant mieux pour les joueurs et SE a fair du bon boulot donc ils le méritent. Jespere que Rebirth marchera aussi. Ce dernier a ses défauts mais il est tellement généreux franchement J'ai vraiment adoré (après avoir passé Costa Del Sol...)
    sph1x posted the 01/29/2026 at 06:43 PM
    Bizarre, ici il est encore dispo.
    Je l'ai vu à 37 euros dans mon Leclerc
    dalbog posted the 01/29/2026 at 06:45 PM
    La rupture de stock où micromania reçoit 10 exemplaires...

    J'ai halluciné quand on m'a dit ça !
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 07:01 PM
    En tout cas en Europe il n'est en rupture nul part
    j9999 posted the 01/29/2026 at 07:11 PM
    hyoga57 c'est quoi du coup, la fête du troll ou la fête du slip? On dirait un groupe d'adolescents qui se branlent ensemble dans la même chambre . Le niveau nanpeche... "Les jeux qui pouvaient pas sortir auparavant sur Switch sortent maintenant sur Switch 2, et c'est plus de portages floux Panic Button, on est mal patron, on est mal. Bon c'est pas grave on va se rattrapper, le moindre petit défaut on va insister dessus. Par exemple quand un jeu sort quelques mois plus tard sur Switch on dira que c'est un vieillerie, par contre quand il ressortira quelques années plus tard gratuit sur l'abonnement ps plus on dira merci Sony pour ce grand classique intemporel. La mauvaise foi ça marche toujours patron, c'est la base, nous on est des lâches, on peut s'en sortir que comme ça !".
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 07:12 PM
    j9999 c'est marrant niveau groupe d'ado qui se branlent ensemble j'avais juré avoir compris Aertih et compagnie
    zekk posted the 01/29/2026 at 07:15 PM
    j9999 et tu en connais un rayon en mauvaise foi le gamin... parce que bon inventer des choses c’est ta spécialité... après je te rejoins sur une chose, c’est très bien que ce très bon jeu sorte sur S2 et puisse être joué en portable
    cyr posted the 01/29/2026 at 08:17 PM
    j9999 tu perd ton temps.
    hyoga57 posted the 01/29/2026 at 09:46 PM
    j9999 C’est surtout ton niveau qui est ahurissant de conneries. Je sais pas, pourquoi me notifier une fois de plus ? Tout ce que tu fais, ce sont des pavés qui suintent le fanboyisme envers un constructeur qui arnaque sa fanbase depuis un siècle.

    Sérieusement, laisse moi tranquille et va emmerder quelqu’un d’autre.

    cyr Moi aussi avec un énergumène comme toi, je te rassure.

    Franchement, balayez devant votre porte avant de vouloir donner des leçons.
    zekk posted the 01/29/2026 at 09:51 PM
    hyoga57 non mais les mythos pour essayer de discréditer les autres, c’ezt leur spécialité par contre quand ils doivent assumer leurs propos, il n'y a plus personne
    hyoga57 posted the 01/30/2026 at 01:21 AM
    zekk Sérieux, ce sont les premiers à taper sur la gueule de Sony sur chaque news PS5 et ce sont les premiers à chialer quand ça trolle le petit artisan. Je te jure, un vrai cirque.
    jobiwan posted the 01/30/2026 at 04:02 AM
    hypermario Je généralise ?
    Pourtant c'est ce que je lis ou entend partout. Même certaine interview va dans ce sens en terme de déception de vente de certains titres, interviews relayées sur ce site. Alors je grossis surement le trait car je me doute bien que les joueurs qui s'expriment ne représentent pas tous les joueurs mais au bout de 7 mois, les GKC font toujours débat, et que Nintendo a du revoir sa copie en proposant des cartouches de différentes tailles.
    Et si le titre s'était mal vendu, le format GKC aurait été pointé du doigt. Donc non, les GKC est un vrai sujet !!!
    hypermario posted the 01/30/2026 at 08:30 AM
    jobiwan Bois une tisane ca ira mieux
    cidkageno posted the 01/30/2026 at 12:23 PM
    j9999 Ahaha c'est tellement ca. Les 4 fantastiques de Gamekyo.
    zekk posted the 01/30/2026 at 05:45 PM
    cidkageno c'est toujours mieux que d'être les dumb et dumber du site
    cidkageno posted the 01/30/2026 at 10:39 PM
    zekk Au moins eux ils font rire ????
    jobiwan posted the 01/31/2026 at 08:00 AM
    hypermario Je ne vois pas le rapport !!!
    Je ne fais que donner mon ressenti vis-à-vis des différentes news écoulés et les commentaires associés depuis l'arrivée de cette Switch 2. Si tu veux que je généralise. OK! Beaucoup d'hypocrites et de joueurs qui retournent leur veste.
