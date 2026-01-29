Lancé il y a seulement quelques jours sur Switch 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade connaît un succès commercial retentissant qui dépasse toutes les attentes. Ce lancement marque un tournant symbolique pour les fans Nintendo, la série principale Final Fantasy étant restée absente des plateformes de la firme de Kyoto pendant une longue période. Si la Switch avait permis le retour de plusieurs épisodes classiques via des portages, FFVIIRI représente une nouvelle étape dans la reconquête du public Nintendo par Square Enix pour les futurs opus mainline de la franchise.
Les résultats de vente initiaux s’avèrent exceptionnellement positifs et laissent entrevoir un avenir prometteur pour la série sur les consoles Nintendo. Du côté physique, trouver un exemplaire du jeu relève désormais du défi. Les stocks sont épuisés en ligne chez GameStop, Target et Best Buy. Sur Amazon, le titre occupe la première place des ventes, un indicateur massif de la popularité du jeu.
Ces performances sont d’autant plus remarquables que la version physique est proposée sous forme de Game-Key Card plutôt qu’en cartouche traditionnelle.
Le succès se confirme également sur le marché dématérialisé. Final Fantasy VII Remake Intergrade trône en tête du classement de l’eShop Switch 2 aux États-Unis, le meilleur démarrage possible pour le titre. Le jeu a détrôné sans difficulté Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition et son Upgrade Pack, laissant présager une présence durable au sommet des charts. La question reste maintenant de savoir combien de semaines le jeu parviendra à conserver cette position dominante.
Le directeur Naoki Hamaguchi a confirmé que les copies physiques de Final Fantasy VII Remake Intergrade deviennent difficiles à trouver à l’échelle mondiale. Il a précisé que les futurs tirages du jeu n’incluront pas le pack de cartes Magic the Gathering spécial. Les joueurs désireux d’obtenir cette version avec les cartes n’auront donc qu’une seule opportunité : se procurer le premier tirage physique tant qu’il est encore disponible. Hamaguchi a remercié les joueurs pour leur soutien et encouragé les intéressés à ne pas tarder s’ils souhaitent obtenir l’édition complète avec les cartes MTG.
Bonus comparaison Switch2 /PS5 mode performance par IGN.
En attendant les joueurs frustrés peuvent toujours l'acheter sur l'eshop (ou il est #1 depuis la sortie)
Après on est en janvier, le mois ou on achète pas beaucoup de jeux en général.
Des chiffres ou rien.
La demo est magnifique !
La xbox rog ally x a été en rupture aussi, on connaît la suite
aeris333 publié le 29/01/2026 à 14:19
"Les joueurs Nintendo n'acheteront pas cette bouse"
J'avais pourtant prévenu
"cyr toi t'es vraiment un leche cul de service. Tu fais genre le gars qui discuté mais quand il s'agit de casser du sucre sur le dos des autres tes le premier. Évite de me parler à l'avenir. Voir même venir sur mes articles."
Comment je fais pour te répondre sans enfreindre l'ordonnance restrictive a mon encontre ?
Je tape l’incruste.
Je me régale en tout cas, il est bien porté, c'est le principal.
Je l'ai vu à 37 euros dans mon Leclerc
J'ai halluciné quand on m'a dit ça !
Sérieusement, laisse moi tranquille et va emmerder quelqu’un d’autre.
cyr Moi aussi avec un énergumène comme toi, je te rassure.
Franchement, balayez devant votre porte avant de vouloir donner des leçons.
Pourtant c'est ce que je lis ou entend partout. Même certaine interview va dans ce sens en terme de déception de vente de certains titres, interviews relayées sur ce site. Alors je grossis surement le trait car je me doute bien que les joueurs qui s'expriment ne représentent pas tous les joueurs mais au bout de 7 mois, les GKC font toujours débat, et que Nintendo a du revoir sa copie en proposant des cartouches de différentes tailles.
Et si le titre s'était mal vendu, le format GKC aurait été pointé du doigt. Donc non, les GKC est un vrai sujet !!!
Je ne fais que donner mon ressenti vis-à-vis des différentes news écoulés et les commentaires associés depuis l'arrivée de cette Switch 2. Si tu veux que je généralise. OK! Beaucoup d'hypocrites et de joueurs qui retournent leur veste.