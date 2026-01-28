profile
Valve poursuivi pour 900 M$, Steam accusé de gonfler les prix des joueurs
Valve, géant du jeu vidéo et éditeur de Steam, est visé par une plainte de près de 900 millions de dollars au Royaume-Uni. Ce recours collectif pourrait bouleverser les règles du marché de la distribution numérique.

Valve, société américaine à la tête de la plateforme Steam, va devoir répondre d’une plainte de 656 millions de livres sterling – soit environ 900 millions de dollars – déposée devant le Tribunal d’appel de la concurrence de Londres. Cette action en justice collective, initiée en 2024 par Vicki Shotbolt, met en cause les pratiques tarifaires et contractuelles du groupe à l’égard des consommateurs et des éditeurs.

Selon les plaignants, Valve impose des conditions désavantageuses sur Steam, entraînant des prix artificiellement gonflés pour les joueurs. "La plainte allègue que Valve facture des « frais de commission excessifs » qui entraînent « un prix injuste qui est ensuite répercuté sur les consommateurs »."

Des millions d’utilisateurs concernés par la plainte

La plainte regroupe environ 14 millions d’utilisateurs britanniques, dont des mineurs. Le montant moyen du préjudice serait estimé entre 30 et 60 dollars par personne. Le groupe mené par Shotbolt dénonce également l’impossibilité pour les éditeurs de proposer leurs jeux à des conditions plus attractives ailleurs que sur Steam.
"La plainte allègue également que Valve impose aux plateformes des obligations « qui interdisent aux éditeurs de vendre leurs produits via d'autres canaux de distribution à des conditions plus avantageuses que celles proposées sur Steam »."

Ce verrouillage commercial limiterait fortement la concurrence. En clair, Steam resterait incontournable – au prix fort – pour les utilisateurs comme pour les développeurs.

Valve réagit et rejette les accusations

Valve conteste la validité du recours. Le groupe s’appuie notamment sur le fait que les clés Steam – souvent vendues via d’autres canaux – ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du préjudice. "Sans un plan crédible pour la prise en compte des clés Steam, le PCR ne peut pas établir le taux de commission effectif réel de Steam, et sans cela, le PCR ne peut pas établir si ce taux de commission constitue un prix abusif."

De plus, la société met en cause le manque de clarté sur l'identification des partenaires réellement lésés. "Ils affirment également que le groupe plaignant « n’a pas présenté de plan permettant de déterminer quels partenaires Steam ont réellement payé ces prix prétendument inéquitables »."

Un procès qui pourrait faire jurisprudence

Malgré la défense de Valve, la justice britannique a autorisé la poursuite de la procédure. Ce procès s’inscrit dans une série d’actions judiciaires contre les géants du numérique pour abus de position dominante.

Apple et Google font également l’objet de plaintes similaires concernant leurs modèles de commission dans leurs boutiques d’applications. Pour Steam, ce recours collectif pourrait ouvrir la voie à un changement profond dans les règles de distribution du jeu vidéo.

https://www.lacremedugaming.fr/actus/valve-poursuivi-pour-900-m-steam-accuse-de-gonfler-les-prix-des-joueurs-206428.html
    comments (27)
    cyr posted the 01/28/2026 at 01:31 PM
    Si le prix te plais pas, tu achète pas.
    supasaiyajin posted the 01/28/2026 at 01:34 PM
    cyr C'est ce que tu disais avec la NS2. Pas plus de 400€ t'avais dit il me semble.
    pcverso posted the 01/28/2026 at 01:42 PM
    Moi j'achète sur ig comme ça aucun souci
    cyr posted the 01/28/2026 at 01:45 PM
    supasaiyajin

    1) avant la présentations
    2) le pack avec mario kart

    3) je sait plus combien de l'ai payer

    4) mon plafond c'est 500€

    5)j'ai droit de modifier mes conditions particulières, surtout après la présentation de banansa
    jacquescechirac posted the 01/28/2026 at 01:48 PM
    cyr Le mec n'a tjr rien compris à ce monde, je rêve haha
    cyr posted the 01/28/2026 at 01:51 PM
    jacquescechirac oui tu rêve.
    adamjensen posted the 01/28/2026 at 01:55 PM
    On voit que Valve/Steam dérange beaucoup de monde.
    Notamment les éditeurs, et un concurrent pitoyable avec sa plateforme de merde qui essaie de se faire passer pour une victime.
    Sans doute parce que Steam/Valve n'essaient pas de baiser les joueurs contrairement à eux.
    Steam a beaucoup d'avantages comme par exemple le Online gratuit, le remboursement sous 2 heures de jeu sans motif, etc.
    Steam est aussi une plateforme très appréciée des joueurs.
    Je ne m'inquiète pas pour eux, tout ira bien, même s'ils doivent en arriver à payer cette somme.
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 01:57 PM
    supasaiyajin cyr

    les fanboy ne se contredis jamais. On appelle ça la mythomanie
    grospich posted the 01/28/2026 at 02:03 PM
    Il y a déjà plus de concurrence sur PC (Battlelaunch, EA Play, Uplay, GOG, Epic, les vendeurs de clés) que sur les autres plateformes où là c'est vraiment le monopole comme sur Android ou Apple, ou bien encore sur console avec Sony / Microsoft / Nintendo.
    khazawi posted the 01/28/2026 at 02:16 PM
    Sony aussi en UK a une procédure du même style.
    Si le jeu vidéo évolue à l'avenir, on a plus de chances de voir les modèles économiques modifiés par les décisions de justice que par des gadgets comme le cloud, le VR ou les jeux à la demande.
    Là, c'est le cœur du business avec la politique tarifaire sur les stores.
    malroth posted the 01/28/2026 at 02:18 PM
    J'ai peur que cette plainte fait en sorte que Steam arrete les clé achetés sur les autres sites qui sont bien moins cher

    Ça serait dramatique pour les joueurs
    shirou posted the 01/28/2026 at 02:35 PM
    Pour Steam, ce recours collectif pourrait ouvrir la voie à un changement profond dans les règles de distribution du jeu vidéo.

    Alors la vous rêvez.
    Steam préfèrera payer des amendes plutôt que de changer sa manière de faire. Et encore , ça m'étonnerai qu'on en arrive la.
    newtechnix posted the 01/28/2026 at 02:35 PM
    En gros Steam Deck 2 va voir une annonce prochaine d'un report.

    En le prix des composants à la hausse et maintenant ce truc qui peut faire mal financièrement pas sur qu'ils soient pressés de lancer le steamdeck 2.

    Faut de la visibilité et là franchement entre les guerres économiques, militaires, l'hyperinflation cette nouvelle histoire encourage à rester tranquille pour avoir une meilleure visibilité de l'avenir.
    hibito posted the 01/28/2026 at 02:52 PM
    mouais bof, y a le marché gris et ce n'est pas le joueur qui en pâtit financièrement. Et encore, officiellement, avec les revendeurs agréer et les trackers (comme ggdeals) , y a toujours moyen de trouver une petite ristourne.
    5120x2880 posted the 01/28/2026 at 03:20 PM
    Eh beh, qu'est-ce que ce serait si c'était pas gonflé alors
    patrickleclairvoyant posted the 01/28/2026 at 03:49 PM
    Steam gonfler les prix ?
    tripy73 posted the 01/28/2026 at 03:59 PM
    Steam qui gonfleraient les prix alors que ce sont les éditeurs qui les fixent et qu'ils sont identiques sur tous les stores PC
    Ils ont vachement bien préparé leur dossier les gars.
    heracles posted the 01/28/2026 at 04:45 PM
    C'est quand même étrange ces plaintes alors que les prix les plus attractifs c'est sur Steam. La question est : Qui a intérêt à ce que Valve tombe ? J'ai ma petite idée
    heracles posted the 01/28/2026 at 04:46 PM
    adamjensen T'as tout compris... Valve est un énorme obstacle à Microsoft notamment
    sonilka posted the 01/28/2026 at 04:47 PM
    Je vois pas comment ils arrivent à cette estimation pour le préjudice des joueurs. Ca apparait totalement farfelu qui plus est sur un site qui pratique la meme tarification que chez les autres. D'ailleurs comme mentionné dans l'article, les clés revendues ailleurs et pour beaucoup moins chères ne sont pas comptabilisées. Bref en l'état et avec ce qu'on a sous les yeux, je ne vois pas comment Steam pourrait etre condamné. Maintenant tout ca se passe au RU, pays en total roue libre sur pas mal de points depuis 2/3 ans alors ...
    adamjensen posted the 01/28/2026 at 04:57 PM
    heracles
    maxx posted the 01/28/2026 at 05:41 PM
    Avoir ce que donne tout ça mais la partie suivante est intéressante si vraie : qui interdisent aux éditeurs de vendre leurs produits via d'autres canaux de distribution à des conditions plus avantageuses que celles proposées sur Steam »

    Si c'est vrai, c'est quand même une sacrée clause qui nique vraiment la concurrence pour le coup. Et dire, si on est pas d'accord son achète pas, bah là ça changera rien car le prix sera jamais inférieur chez les autres.
    Bon après le PC n'est clairement pas le plus à plaindre. Faut s'occuper des stores consoles et smartphones
    grizzzlee posted the 01/28/2026 at 06:07 PM
    adamjensen J'ai jamais été corpo boot licker, mais Steam, c'est la boîte la plus consumer friendly que j'ai jamais vu.

    Ça sent clairement la tentative de salissure médiatique.
    adamjensen posted the 01/28/2026 at 07:47 PM
    grizzzlee
    C'est clair.
    Sans compter qu'ils font partie des très rares, et gros, qui ne sont pas en bourse et qui n'ont de comptes à rendre à personne, et ça, ça ne plaît pas non plus à beaucoup.
    k13a posted the 01/28/2026 at 10:26 PM
    Wtf n'achète pas et attend les ventes si tu ne veux pas payer plein prix... Ridicule.
    jackfrost posted the 01/29/2026 at 08:24 PM
    grizzzlee posted the 01/29/2026 at 11:11 PM
    adamjensen Ça dérange clairement.
