Valve, géant du jeu vidéo et éditeur de Steam, est visé par une plainte de près de 900 millions de dollars au Royaume-Uni. Ce recours collectif pourrait bouleverser les règles du marché de la distribution numérique.
Valve, société américaine à la tête de la plateforme Steam, va devoir répondre d’une plainte de 656 millions de livres sterling – soit environ 900 millions de dollars – déposée devant le Tribunal d’appel de la concurrence de Londres. Cette action en justice collective, initiée en 2024 par Vicki Shotbolt, met en cause les pratiques tarifaires et contractuelles du groupe à l’égard des consommateurs et des éditeurs.
Selon les plaignants, Valve impose des conditions désavantageuses sur Steam, entraînant des prix artificiellement gonflés pour les joueurs. "La plainte allègue que Valve facture des « frais de commission excessifs » qui entraînent « un prix injuste qui est ensuite répercuté sur les consommateurs »."
Des millions d’utilisateurs concernés par la plainte
La plainte regroupe environ 14 millions d’utilisateurs britanniques, dont des mineurs. Le montant moyen du préjudice serait estimé entre 30 et 60 dollars par personne. Le groupe mené par Shotbolt dénonce également l’impossibilité pour les éditeurs de proposer leurs jeux à des conditions plus attractives ailleurs que sur Steam.
"La plainte allègue également que Valve impose aux plateformes des obligations « qui interdisent aux éditeurs de vendre leurs produits via d'autres canaux de distribution à des conditions plus avantageuses que celles proposées sur Steam »."
Ce verrouillage commercial limiterait fortement la concurrence. En clair, Steam resterait incontournable – au prix fort – pour les utilisateurs comme pour les développeurs.
Valve réagit et rejette les accusations
Valve conteste la validité du recours. Le groupe s’appuie notamment sur le fait que les clés Steam – souvent vendues via d’autres canaux – ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du préjudice. "Sans un plan crédible pour la prise en compte des clés Steam, le PCR ne peut pas établir le taux de commission effectif réel de Steam, et sans cela, le PCR ne peut pas établir si ce taux de commission constitue un prix abusif."
De plus, la société met en cause le manque de clarté sur l'identification des partenaires réellement lésés. "Ils affirment également que le groupe plaignant « n’a pas présenté de plan permettant de déterminer quels partenaires Steam ont réellement payé ces prix prétendument inéquitables »."
Un procès qui pourrait faire jurisprudence
Malgré la défense de Valve, la justice britannique a autorisé la poursuite de la procédure. Ce procès s’inscrit dans une série d’actions judiciaires contre les géants du numérique pour abus de position dominante.
Apple et Google font également l’objet de plaintes similaires concernant leurs modèles de commission dans leurs boutiques d’applications. Pour Steam, ce recours collectif pourrait ouvrir la voie à un changement profond dans les règles de distribution du jeu vidéo.
https://www.lacremedugaming.fr/actus/valve-poursuivi-pour-900-m-steam-accuse-de-gonfler-les-prix-des-joueurs-206428.html
Notamment les éditeurs, et un concurrent pitoyable avec sa plateforme de merde qui essaie de se faire passer pour une victime.
Sans doute parce que Steam/Valve n'essaient pas de baiser les joueurs contrairement à eux.
Steam a beaucoup d'avantages comme par exemple le Online gratuit, le remboursement sous 2 heures de jeu sans motif, etc.
Steam est aussi une plateforme très appréciée des joueurs.
Je ne m'inquiète pas pour eux, tout ira bien, même s'ils doivent en arriver à payer cette somme.
les fanboy ne se contredis jamais. On appelle ça la mythomanie
Si le jeu vidéo évolue à l'avenir, on a plus de chances de voir les modèles économiques modifiés par les décisions de justice que par des gadgets comme le cloud, le VR ou les jeux à la demande.
Là, c'est le cœur du business avec la politique tarifaire sur les stores.
Ça serait dramatique pour les joueurs
Alors la vous rêvez.
Steam préfèrera payer des amendes plutôt que de changer sa manière de faire. Et encore , ça m'étonnerai qu'on en arrive la.
En le prix des composants à la hausse et maintenant ce truc qui peut faire mal financièrement pas sur qu'ils soient pressés de lancer le steamdeck 2.
Faut de la visibilité et là franchement entre les guerres économiques, militaires, l'hyperinflation cette nouvelle histoire encourage à rester tranquille pour avoir une meilleure visibilité de l'avenir.
Ils ont vachement bien préparé leur dossier les gars.
Si c'est vrai, c'est quand même une sacrée clause qui nique vraiment la concurrence pour le coup. Et dire, si on est pas d'accord son achète pas, bah là ça changera rien car le prix sera jamais inférieur chez les autres.
Bon après le PC n'est clairement pas le plus à plaindre. Faut s'occuper des stores consoles et smartphones
Ça sent clairement la tentative de salissure médiatique.
C'est clair.
Sans compter qu'ils font partie des très rares, et gros, qui ne sont pas en bourse et qui n'ont de comptes à rendre à personne, et ça, ça ne plaît pas non plus à beaucoup.