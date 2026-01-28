Valve, société américaine à la tête de la plateforme Steam, va devoir répondre d’une plainte de 656 millions de livres sterling – soit environ 900 millions de dollars – déposée devant le Tribunal d’appel de la concurrence de Londres. Cette action en justice collective, initiée en 2024 par Vicki Shotbolt, met en cause les pratiques tarifaires et contractuelles du groupe à l’égard des consommateurs et des éditeurs.Selon les plaignants, Valve impose des conditions désavantageuses sur Steam, entraînant des prix artificiellement gonflés pour les joueurs. "La plainte allègue que Valve facture des « frais de commission excessifs » qui entraînent « un prix injuste qui est ensuite répercuté sur les consommateurs »."La plainte regroupe environ 14 millions d’utilisateurs britanniques, dont des mineurs. Le montant moyen du préjudice serait estimé entre 30 et 60 dollars par personne. Le groupe mené par Shotbolt dénonce également l’impossibilité pour les éditeurs de proposer leurs jeux à des conditions plus attractives ailleurs que sur Steam."La plainte allègue également que Valve impose aux plateformes des obligations « qui interdisent aux éditeurs de vendre leurs produits via d'autres canaux de distribution à des conditions plus avantageuses que celles proposées sur Steam »."Ce verrouillage commercial limiterait fortement la concurrence. En clair, Steam resterait incontournable – au prix fort – pour les utilisateurs comme pour les développeurs.Valve conteste la validité du recours. Le groupe s’appuie notamment sur le fait que les clés Steam – souvent vendues via d’autres canaux – ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du préjudice. "Sans un plan crédible pour la prise en compte des clés Steam, le PCR ne peut pas établir le taux de commission effectif réel de Steam, et sans cela, le PCR ne peut pas établir si ce taux de commission constitue un prix abusif."De plus, la société met en cause le manque de clarté sur l'identification des partenaires réellement lésés. "Ils affirment également que le groupe plaignant « n’a pas présenté de plan permettant de déterminer quels partenaires Steam ont réellement payé ces prix prétendument inéquitables »."Malgré la défense de Valve, la justice britannique a autorisé la poursuite de la procédure. Ce procès s’inscrit dans une série d’actions judiciaires contre les géants du numérique pour abus de position dominante.Apple et Google font également l’objet de plaintes similaires concernant leurs modèles de commission dans leurs boutiques d’applications. Pour Steam, ce recours collectif pourrait ouvrir la voie à un changement profond dans les règles de distribution du jeu vidéo.