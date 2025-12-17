Parce qu'il n’y a pas que la cérémonie des "The Game Awards" pour diffuser des trailers à des tarifs hors de prix, le studio Argunov Games vient d'annoncer leur premier jeu Supreme Experiment à la DA unique. Prévu poir l'instant uniquement sur PC sans date précise, le jeu se veut être un jeu d'aventure-action à la 1ère personne dans un univers de science fiction atypique.
Hâte d'en apprendre plus sur ce jeu à l'ambiance unique.
maintenant on ne voit à aucun moment le début d'un bout de jeu vidéo, à l'instant on est juste devant une vidéo concept ou d'un outil de communication pour tenter de convaincre des financeurs ou éditeurs en disant "regarder les commentaires sur le net sont vraiment positifs".
Intriguant certes mais faudrait pas que ce soit un énième vaporware.
Ils ne se moquent pas de nous.
Faut voir ce que ça donne au niveau gameplay, mais le visuel tient la route mais si très inspiré à droite à gauche.