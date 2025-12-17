Lancement de la Full-production
Jeux Vidéo
279
Likers
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
tripy73
68
Likes
Likers
tripy73
articles : 518
visites since opening : 777718
tripy73 > blog
Trailer d’Annonce de Supreme Experiment, le FPA à la DA unique
Divers JV
Parce qu'il n’y a pas que la cérémonie des "The Game Awards" pour diffuser des trailers à des tarifs hors de prix, le studio Argunov Games vient d'annoncer leur premier jeu Supreme Experiment à la DA unique. Prévu poir l'instant uniquement sur PC sans date précise, le jeu se veut être un jeu d'aventure-action à la 1ère personne dans un univers de science fiction atypique.



Hâte d'en apprendre plus sur ce jeu à l'ambiance unique.
Argunov Games - https://www.youtube.com/watch?v=zHxIkEmfvNw
    tags : trailer steam argunov games supreme experiment
    solarr, alucardhellsing
    posted the 12/17/2025 at 10:26 AM by tripy73
    comments (6)
    newtechnix posted the 12/17/2025 at 10:44 AM
    Y'a un côté kojima x Miyazaki... d'ailleurs toute à la fin les rails dans l'eau.

    maintenant on ne voit à aucun moment le début d'un bout de jeu vidéo, à l'instant on est juste devant une vidéo concept ou d'un outil de communication pour tenter de convaincre des financeurs ou éditeurs en disant "regarder les commentaires sur le net sont vraiment positifs".

    Intriguant certes mais faudrait pas que ce soit un énième vaporware.
    newtechnix posted the 12/17/2025 at 10:49 AM
    Un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d'année, je vais devoir bosser beaucoup sur cette fin d'année...donc je posterais pas mon article à la con sur le top 30 Japan
    tripy73 posted the 12/17/2025 at 10:59 AM
    newtechnix : yep zéro gameplay juste un trailer pour créer la hype et draguer les investisseurs comme beaucoup d'autres trailers (genre Le Star Wars des TGA), c'est pour ça que j'ai hâte de voir sur quoi ça peut déboucher si le projet arrive à son terme, car la proposition me plaît bien.

    Bon Noël et bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi, bon courage pour le taf
    solarr posted the 12/17/2025 at 11:02 AM
    Un de ces 4, je ferai un blog sur le TALENT et toute l’originalité des devs nordiques.

    Ils ne se moquent pas de nous.
    skk posted the 12/17/2025 at 11:50 AM
    Il y a un gros coté Nier dans le design de l'univers. Avec un coté hallucinatoire à la matrix mais avec une DA nipone.
    Faut voir ce que ça donne au niveau gameplay, mais le visuel tient la route mais si très inspiré à droite à gauche.
    amario posted the 12/17/2025 at 12:27 PM
    Entre matrix, Onimusha et du contenu généré par IA
