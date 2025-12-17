Divers JV

Parce qu'il n’y a pas que la cérémonie des "The Game Awards" pour diffuser des trailers à des tarifs hors de prix, le studiovient d'annoncer leur premier jeuà la DA unique. Prévu poir l'instant uniquement sur PC sans date précise, le jeu se veut être un jeu d'aventure-action à la 1ère personne dans un univers de science fiction atypique.Hâte d'en apprendre plus sur ce jeu à l'ambiance unique.