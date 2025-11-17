profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Yoko Taro a bossé sur des projets qui se sont fait annuler


Après NieR: Automata en 2017 (sans compter des jeux comme NieR Reincarnation ou encore les 3 jeux Voice of Cards qui sont sorti après), beaucoup de joueurs se demandent ce que fait Yoko Taro actuellement, au point que ça en devient une blague.

Yoko Taro était avec Hideki Kamiya au G-CON 2025 en Corée du Sud et a répondu à cette question. Si de son coté Kamiya se démène à la tâche de finir Okami 2 pour Capcom, le créateur de NieR lui doit composer avec plusieurs projets qui jusqu'à présent se sont fait annuler.

On me dit souvent des choses comme « Pourquoi vous ne faites pas une suite à NieR ? » ou « Yoko Taro ne fait rien », mais c'est parce que récemment, beaucoup de projets auxquels je participais ont été interrompus en cours de développement. En réalité, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mais ils n'ont jamais vu le jour. J'ai été payé pour cela, donc personnellement, cela ne me pose aucun problème, mais les gens semblent penser que je n'ai rien fait simplement parce qu'aucun de mes travaux n'a été publié.

Je ne considère pas cela comme une chose négative. Je pense que si je devais sortir quelque chose de bizarre, je ferais mieux de ne rien sortir du tout.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/nier-automata-creator-yoko-taro-says-hes-actually-been-working-on-a-lot-of-projects-recently-its-just-that-they-got-cancelled-midway/
    tags : square-enix nier automata
    posted the 11/17/2025 at 04:40 PM by masharu
    comments (7)
    vyse posted the 11/17/2025 at 05:38 PM
    Dommage ; a savoir si SE n'a pas cru ou si c'est lui qui a jugé le travail insuffisant
    lion93 posted the 11/17/2025 at 05:41 PM
    vyse c'est surtout les multi-projets de Square-enix qui ont flop. Qu'ils ont décidé d'annulé plein de chose. Ah mon avis, Square-Enix l'avait envoyé faire des jeux mobiles ( on sait qu'un jeu Nier mobile a été annulé )
    guiguif posted the 11/17/2025 at 05:49 PM
    vyse lion93 Yoko Taro ne travaille pas exclusivement avec SE, il a sortie un jeu mobile avec Sega en 2023.
    destati posted the 11/17/2025 at 06:27 PM
    Rien d'étonnant par rapport à la politique actuelle de Square. Ils ont annulé plein de jeux déjà (R.I.P Missing-Link) On sait qu'ils sont en pleine restructuration pour sortir moins de jeux, mais plus de jeux "qualitatifs".

    D'où le nouveau Dissidia Duellum hein.
    guiguif posted the 11/17/2025 at 06:32 PM
    destati Yoko Taro ne travaille pas exclusivement avec SE...
    5120x2880 posted the 11/17/2025 at 06:34 PM
    La bizarrerie c'est un peu sa marque de fabrique pourtant.
    destati posted the 11/17/2025 at 06:38 PM
    guiguif Je sais, mais Square a annulé beaucoup de jeux, donc je le redis : il y a rien d'étonnant par rapport à la news. Le mec évoque la question de NieR et enchaîne avec des projets interrompus. Faut pas voir plus loin.
