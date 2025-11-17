On me dit souvent des choses comme « Pourquoi vous ne faites pas une suite à NieR ? » ou « Yoko Taro ne fait rien », mais c'est parce que récemment, beaucoup de projets auxquels je participais ont été interrompus en cours de développement. En réalité, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mais ils n'ont jamais vu le jour. J'ai été payé pour cela, donc personnellement, cela ne me pose aucun problème, mais les gens semblent penser que je n'ai rien fait simplement parce qu'aucun de mes travaux n'a été publié.



Je ne considère pas cela comme une chose négative. Je pense que si je devais sortir quelque chose de bizarre, je ferais mieux de ne rien sortir du tout.

Après NieR: Automata en 2017 (sans compter des jeux comme NieR Reincarnation ou encore les 3 jeux Voice of Cards qui sont sorti après), beaucoup de joueurs se demandent ce que fait Yoko Taro actuellement, au point que ça en devient une blague.Yoko Taro était avec Hideki Kamiya au G-CON 2025 en Corée du Sud et a répondu à cette question. Si de son coté Kamiya se démène à la tâche de finir Okami 2 pour Capcom, le créateur de NieR lui doit composer avec plusieurs projets qui jusqu'à présent se sont fait annuler.