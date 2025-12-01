Gamekult 8/10

Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2Vous êtes Isaac, un bébé de six mois en train d'acquérir de mystérieux pouvoirs psychiques. Vous ne demandez qu'à être aimé et accepté par votre famille, mais une énigmatique corporation technologique s'intéresse à vous.Le jeu propose un mode immersif où la caméra devient votre manette.Avec Goodnight Universe, Nice Dream emporte son concept exploré dans Before Your Eyes vers de nouveaux horizons. Une utilisation de la caméra plus fine et plus riche accompagne un scénario plus dense, qui se tient bien et nous captive grâce à un casting efficace. On regrettera que certaines idées soient encore exploitées un peu trop timidement ou le fait que le jeu sorte sur certains supports sans la possibilité de jouer avec une caméra, lui retirant quand même une grosse partie de son intérêt.