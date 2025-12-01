profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5986
visites since opening : 10091806
nicolasgourry > blog
all
La bonne suprise indé du moment : Goodnight Universe ?


Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2

Vous êtes Isaac, un bébé de six mois en train d'acquérir de mystérieux pouvoirs psychiques. Vous ne demandez qu'à être aimé et accepté par votre famille, mais une énigmatique corporation technologique s'intéresse à vous.

Le jeu propose un mode immersif où la caméra devient votre manette.


Gamekult 8/10
Avec Goodnight Universe, Nice Dream emporte son concept exploré dans Before Your Eyes vers de nouveaux horizons. Une utilisation de la caméra plus fine et plus riche accompagne un scénario plus dense, qui se tient bien et nous captive grâce à un casting efficace. On regrettera que certaines idées soient encore exploitées un peu trop timidement ou le fait que le jeu sorte sur certains supports sans la possibilité de jouer avec une caméra, lui retirant quand même une grosse partie de son intérêt.

Steam
https://www.youtube.com/watch?v=TuGuy9VsDxs
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, gareauxloups
    posted the 11/11/2025 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    kisukesan posted the 11/12/2025 at 09:18 PM
    C'est ajouté dans la liste de souhaits !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo