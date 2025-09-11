Le classement se fera sur 2 semaines.
Meilleurs Jeux Remake (d'un jeu qui, à sa sortie, était moyen mais qui pourrait devenir excellent si le remake corrigeait tous les défauts)
Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence.
Vous avez jusqu’à Samedi Minuit
(J'ai rajouté une semaine (1) car il y a eu visiblement un soucis avec le titre)
Je fais ce classement à la suite de la remarque d'un membre que j'ai trouvée pertinente.
Donc, je répète :
Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.[/couleur]
ce sont des jeux qui avaient un gros potentiel, mais à leur sortie, c'était des jeux "moyens", mais qui pourraient être la base d'un excellent remake.
Voici le lien pour rajouter des jeux : Gamekyo
Shadow heart covenant (très bon jeu mais qui n'a autant brillé qu'il l'aurait mérité)
Sphinx
Silver
Split second
Dance dance révolution