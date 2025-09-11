Cyberpunk: Edgerunners arrivera en Blu-Ray VOST/VF le 3 Décembre prochain via l’éditeur AlltheAnime (réduction de -25% en préco sur le site jusqu'au 2 Décembre).Au programme 3 éditions:Standard à 44,99e (dispo en préco a 33,75e sur le site de Alltheanime)Steelbook à 55,99e (dispo en préco a 41,24e sur le site de Alltheanime)Deluxe à 84,99e (dispo en préco a 63,44e sur le site de Alltheanime)• Illustration exclusive de l’étui par le Character Designer et Directeur de l’animation YO YOSHINARI• Storyboard original (en japonais) : 112 pages de l’épisode 10 par HIROYUKI IMAISHI• Livret 48 pages en français (illustrations des personnages, des accessoires et des décors de Night City, un guide des épisodes, une sélection d'images clés de l'animation et une interview du réalisateur de la série, Hiroyuki Imaishi)• 3 répliques celluloïd• Poster de 67,2 x 35,6 cm pour le deuxième anniversaire de la série.• 1 carte métallique