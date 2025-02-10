Yo mina,
après vérification du shit storm sur le prix du Gamepass je me rends compte que c'est le prix de GP sur Xbox qui explose... le prix sur PC reste à 15€!!
Donc ce move de M$ sur ses consoles qui viennent de monter de prix justement, me fait dire que M$ va quitter le monde des consoles dès cette gen!
La preuve? La ROG Ally Xbox qui vient de sortir qui est elle un PC... Ce qui fait que le GP sera à 15 boules et pas 27 comme sur consoles...
Alors plus de Xbox?? Ben non, mais je pense que pour luter contre la prochaine SteamBox qui serait une console à l'image de ce qu'est un Steam Deck par rapport au PC et aux consoles portables.
Ce qui ferait que la "marque" Xbox va se convertir dans cette nouvelle stratégie de proposer de l'hardware via des partenaires du monde PC (Asus, MSI, Gigabyte??) ainsi avoir un PC déguisé entre 1000 et 1200€ qui va faire tourner toutes les plateformes de jeux PC (GOG, EPIC, Steam, EA Play, Ubisoft +...)
Alors good move ou juste réaliste suite à cette gen raté de leur côté? Sony serait le dernier étalon à courir la course vrai console (la Switch c'est hybride hien)??? c'est à dire un Hardware optimisé qui fait qu'on ait des jeux comme Death Stranding 2 sur un GPU de 2020 au niveau d'un autre GPU PC équivalent plus cher de cette année (RX 6700 XT à 530€ en 2020).
Une annonce pareil juste à la sortie de la ROG Ally Xbox est pour moi un mouvement stratégique historique pour la "marque" Xbox. Avec un produit intéressant pour la next gen ou un nouveau raté à la fois de ce nouveaux types consoles mais pas du Gamepass? Vu que sur PC le prix reste compétitif...
Perso, je trouve ça intéressant et l'analogie avec Sega qui aussi vu sa dernière génération transformer la stratégie en devenant purement éditeur.
Et vous vous pensez à quoi? Une telle annonce juste au moment de la sortie de la ROG Ally Xbox? Après l'annonce des prix en hausses sur leurs consoles?
Une prochaine génération à la 3DO? Mais avec plus de réussite avec l'intégration de Steam/Epic?
Curieux de lire ce que vous en pensez et surtout ceux qui ont la Xbox Series S/X... ça va couter cher l'année sur ces consoles...
tags :
posted the 10/02/2025 at 12:05 PM by zoske
La prochaine console xbox (autour de 1000 euros) sera une console compatible avec les autres stores mais avec l'abo le plus cher GP (et non pas le GP pc), c'est là où ils espèrent s'en sortir, faire payer les gens au niveau de l'abo même s'ils perdent des ventes via d'autres stores (steam).
Par contre je sais pas trop pour le "steam deck console", quid de sa puissance? Ce sera suffisant pour jouer sur une grande tv?
epic game et MS parlent des debuts d'un partenariat pour "construire l’avenir du gaming et un écosystème ouvert"
je commence a avoir l'impression que ce fortnite crew etait la condition pour quelque chose d'autre je me trompe peut etre
Mais ces fourbes pourraient y arriver pour quelques détails bien amenés
Pour ma part, ça serait Sony qui devrait racheter Epic, à la fois pour avoir un store sur PC et récupérer Unreal pour le cinéma/production jeux vidéo
Avec tous stores dessus et ou pleins de constructeurs pourraient sortir leur version (avec plus ou moins de différences).
, ils ont bien caché le bouton pour s'abo au gamepass pc , meme quand tu tape gamepass sur google et que tu clique sur "gamepass pc" tu tombe pas direct dessus , ils vont finir par le niquer lui aussi
A terme je pense qu'on obligera les gens (même sur pc) à payer plus de 20 euros
Maintenant qu'il y ait une crise prochainement c'est pas dingue comme théorie aussi, tous les secteurs sont à risque avec l'ia qui arrive (ou est déjà là haha)
- Kinect 2 : poubelle
- Major Nelson ses videos jusqu'il y a 3/4 ans : poubelle
- le Store video : poubelle
- nombreux studios fermés : poubelle
- game with gold : poubelle
- le projet Keystone qui etait pourtant primordial : poubelle
Il y en a d'autre (Xbox portable)
Boite TOXIQUE quoi ...
Des studios comme Bethesda qui sorte tout au mieux des bons jeux mais loin de leur gloire passé. La routine des Forza qui continuent de sortir et qui font de bons chiffres. Des jeux solos qui sont soit décevants, soit annulés. Des jeux multijoueurs qui se casseront la gueule à l'exception d'un qui sera un carton. Les consoles qui se vendent Xbox qui se vendent de moins en moins (tout comme la Switch 2 et la PS5 potentiellement)
si encore l'essentiel apportait des jeux mensuels comme sur ps5... ça pourrait attirer mais ils ne le feront pas car ils faut vendre les abo les plus chers.