zoske > blog
Quel avenir pour M$ et les consoles?
Yo mina,

après vérification du shit storm sur le prix du Gamepass je me rends compte que c'est le prix de GP sur Xbox qui explose... le prix sur PC reste à 15€!!

Donc ce move de M$ sur ses consoles qui viennent de monter de prix justement, me fait dire que M$ va quitter le monde des consoles dès cette gen!

La preuve? La ROG Ally Xbox qui vient de sortir qui est elle un PC... Ce qui fait que le GP sera à 15 boules et pas 27 comme sur consoles...

Alors plus de Xbox?? Ben non, mais je pense que pour luter contre la prochaine SteamBox qui serait une console à l'image de ce qu'est un Steam Deck par rapport au PC et aux consoles portables.
Ce qui ferait que la "marque" Xbox va se convertir dans cette nouvelle stratégie de proposer de l'hardware via des partenaires du monde PC (Asus, MSI, Gigabyte??) ainsi avoir un PC déguisé entre 1000 et 1200€ qui va faire tourner toutes les plateformes de jeux PC (GOG, EPIC, Steam, EA Play, Ubisoft +...)

Alors good move ou juste réaliste suite à cette gen raté de leur côté? Sony serait le dernier étalon à courir la course vrai console (la Switch c'est hybride hien)??? c'est à dire un Hardware optimisé qui fait qu'on ait des jeux comme Death Stranding 2 sur un GPU de 2020 au niveau d'un autre GPU PC équivalent plus cher de cette année (RX 6700 XT à 530€ en 2020).

Une annonce pareil juste à la sortie de la ROG Ally Xbox est pour moi un mouvement stratégique historique pour la "marque" Xbox. Avec un produit intéressant pour la next gen ou un nouveau raté à la fois de ce nouveaux types consoles mais pas du Gamepass? Vu que sur PC le prix reste compétitif...

Perso, je trouve ça intéressant et l'analogie avec Sega qui aussi vu sa dernière génération transformer la stratégie en devenant purement éditeur.

Et vous vous pensez à quoi? Une telle annonce juste au moment de la sortie de la ROG Ally Xbox? Après l'annonce des prix en hausses sur leurs consoles?

Une prochaine génération à la 3DO? Mais avec plus de réussite avec l'intégration de Steam/Epic?

Curieux de lire ce que vous en pensez et surtout ceux qui ont la Xbox Series S/X... ça va couter cher l'année sur ces consoles...
    posted the 10/02/2025 at 12:05 PM by zoske
    comments (18)
    rogeraf posted the 10/02/2025 at 12:11 PM
    Microsoft a les moyens, Microsoft s'en fiche de reussir ou rater sa stratégie car il n'en n'ont pas, ils l'a changent tous les 6 mois si necessaire.
    zoske posted the 10/02/2025 at 12:14 PM
    rogeraf j'imagine que c'est un peu le cas. Quitte à faire des stratégies tous les 6 mois, vaut mieux qu'une réussie de temps en temps
    playshtayshen posted the 10/02/2025 at 12:14 PM
    Fini xbox. Venez chez PlayStation
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 12:15 PM
    Et oui le GP pc reste autour des 15 euros donc reste accessible si on veut, le vrai perdant c'est le joueur console qui veut du GP (où on le charge en lui mettant du ubisoft classic osef et du fortnite...).

    La prochaine console xbox (autour de 1000 euros) sera une console compatible avec les autres stores mais avec l'abo le plus cher GP (et non pas le GP pc), c'est là où ils espèrent s'en sortir, faire payer les gens au niveau de l'abo même s'ils perdent des ventes via d'autres stores (steam).

    Par contre je sais pas trop pour le "steam deck console", quid de sa puissance? Ce sera suffisant pour jouer sur une grande tv?
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:15 PM
    https://x.com/Fortnite/status/1973454358860923132

    epic game et MS parlent des debuts d'un partenariat pour "construire l’avenir du gaming et un écosystème ouvert"

    je commence a avoir l'impression que ce fortnite crew etait la condition pour quelque chose d'autre je me trompe peut etre
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:17 PM
    playshtayshen non merci ca ira ,j'ai tout ce qu'il me faut sur xbox
    zoske posted the 10/02/2025 at 12:19 PM
    romgamer6859 logiquement si la ROG Ally Xbox a son GP à 15€, je vois pas pourquoi sur ROG "Desktop" Xbox ça serait plus cher?

    Mais ces fourbes pourraient y arriver pour quelques détails bien amenés
    zoske posted the 10/02/2025 at 12:20 PM
    skuldleif ça serai intéressant mais faire vivre le M$ Store et l'Epic Store en même temps sur un plateforme serait assez atypique...

    Pour ma part, ça serait Sony qui devrait racheter Epic, à la fois pour avoir un store sur PC et récupérer Unreal pour le cinéma/production jeux vidéo
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 12:22 PM
    Je le dis depuis un moment, je vois bien la prochaine génération de Xbox, à la manière de 3DO....mais comme tu le dis avec plus de réussite.
    Avec tous stores dessus et ou pleins de constructeurs pourraient sortir leur version (avec plus ou moins de différences).
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:23 PM
    zoske regarde bien la page d'abonnement https://www.xbox.com/fr-FR/xbox-game-pass
    , ils ont bien caché le bouton pour s'abo au gamepass pc , meme quand tu tape gamepass sur google et que tu clique sur "gamepass pc" tu tombe pas direct dessus , ils vont finir par le niquer lui aussi
    zoske posted the 10/02/2025 at 12:29 PM
    skuldleif oui c'est intéressant ce que tu dis! Peut-être une façon d'annoncer la couleur pour voir les réactions. Après je vois bien un abo à 15/20e mais sans day one
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 12:39 PM
    zoske
    A terme je pense qu'on obligera les gens (même sur pc) à payer plus de 20 euros
    keiku posted the 10/02/2025 at 12:44 PM
    Tous ce passe comme prédit... xbox , les gros editeurs qui disparaisse petit a petit, les console menée a disparaitre depuis la fin des exclu, sony ayant pris la mauvaise voie, et l'industrie qui se rapproche de plus en plus de la situation du crash de 80 (montée des prix , multiplication des sorties, portage sur le plus de plateforme possible)
    zoske posted the 10/02/2025 at 01:00 PM
    keiku les années 80 ont surtout été en crise autour de la qualité des jeux par rapport aux prix. Exemple le E.T. sur Atari. Mais quand Nintendo a sorti son seal of quality et une qualité de jeu approuvé le marché est reparti!

    Maintenant qu'il y ait une crise prochainement c'est pas dingue comme théorie aussi, tous les secteurs sont à risque avec l'ia qui arrive (ou est déjà là haha)
    rogeraf posted the 10/02/2025 at 01:01 PM
    zoske quasi tous ce qu'ils ont réussis, a fini a la poubelle :

    - Kinect 2 : poubelle
    - Major Nelson ses videos jusqu'il y a 3/4 ans : poubelle
    - le Store video : poubelle
    - nombreux studios fermés : poubelle
    - game with gold : poubelle
    - le projet Keystone qui etait pourtant primordial : poubelle

    Il y en a d'autre (Xbox portable)

    Boite TOXIQUE quoi ...
    aozora78 posted the 10/02/2025 at 01:08 PM
    Un gamepass à 30€, puis à 35€, puis à 40€ dans certains pays...
    Des studios comme Bethesda qui sorte tout au mieux des bons jeux mais loin de leur gloire passé. La routine des Forza qui continuent de sortir et qui font de bons chiffres. Des jeux solos qui sont soit décevants, soit annulés. Des jeux multijoueurs qui se casseront la gueule à l'exception d'un qui sera un carton. Les consoles qui se vendent Xbox qui se vendent de moins en moins (tout comme la Switch 2 et la PS5 potentiellement)
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 01:19 PM
    zoske
    si encore l'essentiel apportait des jeux mensuels comme sur ps5... ça pourrait attirer mais ils ne le feront pas car ils faut vendre les abo les plus chers.
    xylander posted the 10/02/2025 at 01:27 PM
    Un move incompréhensible sans la vue d'ensemble que je n'ai pas.
