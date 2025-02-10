Yo mina,



après vérification du shit storm sur le prix du Gamepass je me rends compte que c'est le prix de GP sur Xbox qui explose... le prix sur PC reste à 15€!!



Donc ce move de M$ sur ses consoles qui viennent de monter de prix justement, me fait dire que M$ va quitter le monde des consoles dès cette gen!



La preuve? La ROG Ally Xbox qui vient de sortir qui est elle un PC... Ce qui fait que le GP sera à 15 boules et pas 27 comme sur consoles...



Alors plus de Xbox?? Ben non, mais je pense que pour luter contre la prochaine SteamBox qui serait une console à l'image de ce qu'est un Steam Deck par rapport au PC et aux consoles portables.

Ce qui ferait que la "marque" Xbox va se convertir dans cette nouvelle stratégie de proposer de l'hardware via des partenaires du monde PC (Asus, MSI, Gigabyte??) ainsi avoir un PC déguisé entre 1000 et 1200€ qui va faire tourner toutes les plateformes de jeux PC (GOG, EPIC, Steam, EA Play, Ubisoft +...)



Alors good move ou juste réaliste suite à cette gen raté de leur côté? Sony serait le dernier étalon à courir la course vrai console (la Switch c'est hybride hien)??? c'est à dire un Hardware optimisé qui fait qu'on ait des jeux comme Death Stranding 2 sur un GPU de 2020 au niveau d'un autre GPU PC équivalent plus cher de cette année (RX 6700 XT à 530€ en 2020).



Une annonce pareil juste à la sortie de la ROG Ally Xbox est pour moi un mouvement stratégique historique pour la "marque" Xbox. Avec un produit intéressant pour la next gen ou un nouveau raté à la fois de ce nouveaux types consoles mais pas du Gamepass? Vu que sur PC le prix reste compétitif...



Perso, je trouve ça intéressant et l'analogie avec Sega qui aussi vu sa dernière génération transformer la stratégie en devenant purement éditeur.



Et vous vous pensez à quoi? Une telle annonce juste au moment de la sortie de la ROG Ally Xbox? Après l'annonce des prix en hausses sur leurs consoles?



Une prochaine génération à la 3DO? Mais avec plus de réussite avec l'intégration de Steam/Epic?



Curieux de lire ce que vous en pensez et surtout ceux qui ont la Xbox Series S/X... ça va couter cher l'année sur ces consoles...