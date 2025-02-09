Depuis quelque temps (depuis l'arrivée de la Switch 2, est-ce une coïncidence ?), il y a un problème avec Gamekyo : la connexion saute souvent.Je fais partie des membres qui publient le plus d'articles, ce qui me donne l'occasion de continuer à y aller. De plus, je sais qu'il y a eu un gros souci qui a bouleversé le fonctionnement du site. Cependant, j'imagine bien la frustration de ceux qui veulent y aller et se retrouvent avec une page qui leur signale une erreur.À la longue, ce qui pourrait se passer, c'est que les visiteurs occasionnels ne reviennent plus, que les membres plus réguliers se lassent et que même ceux qui publient n'aient plus envie de le faire (par exemple, par crainte de perdre leur travail en cas de plantage). D'autant plus que leurs articles seront de moins en moins vus. Certes personne est indispensable, mais étant encore disponible, je me dis la même chose pour Gamekyo, aucun site est indispensable, mais tant qu'il est disponible, c'est toujours un plus.J'espère donc que les choses vont s'arranger, car je suis de moins en moins enthousiaste quant à l'avenir du site, chaque plantage me donne l'impression que la situation est irréversible, courage à ceux qui essayent d'arranger les choses.