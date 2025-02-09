Depuis quelque temps (depuis l'arrivée de la Switch 2, est-ce une coïncidence ?
), il y a un problème avec Gamekyo : la connexion saute souvent.
Je fais partie des membres qui publient le plus d'articles, ce qui me donne l'occasion de continuer à y aller. De plus, je sais qu'il y a eu un gros souci qui a bouleversé le fonctionnement du site. Cependant, j'imagine bien la frustration de ceux qui veulent y aller et se retrouvent avec une page qui leur signale une erreur.
À la longue, ce qui pourrait se passer, c'est que les visiteurs occasionnels ne reviennent plus, que les membres plus réguliers se lassent et que même ceux qui publient n'aient plus envie de le faire (par exemple, par crainte de perdre leur travail en cas de plantage). D'autant plus que leurs articles seront de moins en moins vus. Certes personne est indispensable, mais étant encore disponible, je me dis la même chose pour Gamekyo, aucun site est indispensable, mais tant qu'il est disponible, c'est toujours un plus.
J'espère donc que les choses vont s'arranger, car je suis de moins en moins enthousiaste quant à l'avenir du site, chaque plantage me donne l'impression que la situation est irréversible, courage à ceux qui essayent d'arranger les choses.
courage à Shanks et ceux qui tentent d y remédier.
c'est vrai que c'est casse cou... pour nous et j'imagine pour ceux qui s'n occupe
foutu 504 Gateway Time-Out
(Les pubs, les plantages, les articles à la con en masse et le spam)
Depuis sa réapparition, le site ne bug plus.
Cela me peinera beaucoup mais c'est ainsi...
shanks allez les vacances c'est terminé !
On va se barrer, ils verront et le site fermera tu verras.
C'est un sacré manque de respect envers les internautes, encore présent, qui ont supporter le site depuis ces débuts.
En mode ca va les atteindre xD , vous n'avez pas l'air de comprendre que le site est toujours en vie car ils le veulent bien, les mecs sont multimillionnaire .
C'est une fleur qu'ils nous font de laisser le site en vie, c'est le cadet de leurs soucis .
churos45 : pareil, ce sont les principales choses qui m'attirent encore sur le site et c'est déjà ça, avec quand même les tests/avis de certains membres ainsi que les news de Shanks qui restent intéressants à consulter.
Shanks le site est fermé au dev externe ? un github avec des merge request qui seront accepter par des admins c'est pas possible ?