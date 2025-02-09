profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5873
visites since opening : 9784374
nicolasgourry > blog
all
Ce n'est que mon point de vue sur Gamekyo
Depuis quelque temps (depuis l'arrivée de la Switch 2, est-ce une coïncidence ? ), il y a un problème avec Gamekyo : la connexion saute souvent.

Je fais partie des membres qui publient le plus d'articles, ce qui me donne l'occasion de continuer à y aller. De plus, je sais qu'il y a eu un gros souci qui a bouleversé le fonctionnement du site. Cependant, j'imagine bien la frustration de ceux qui veulent y aller et se retrouvent avec une page qui leur signale une erreur.

À la longue, ce qui pourrait se passer, c'est que les visiteurs occasionnels ne reviennent plus, que les membres plus réguliers se lassent et que même ceux qui publient n'aient plus envie de le faire (par exemple, par crainte de perdre leur travail en cas de plantage). D'autant plus que leurs articles seront de moins en moins vus. Certes personne est indispensable, mais étant encore disponible, je me dis la même chose pour Gamekyo, aucun site est indispensable, mais tant qu'il est disponible, c'est toujours un plus.

J'espère donc que les choses vont s'arranger, car je suis de moins en moins enthousiaste quant à l'avenir du site, chaque plantage me donne l'impression que la situation est irréversible, courage à ceux qui essayent d'arranger les choses.
    tags :
    6
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, kisukesan, angelsduck, marchand2sable, hypermario, kevinmccallisterrr
    posted the 09/02/2025 at 06:35 PM by nicolasgourry
    comments (26)
    vyse posted the 09/02/2025 at 06:42 PM
    Shanks a déjà communiqué dessus
    malroth posted the 09/02/2025 at 06:45 PM
    je trouve que ça s'est aggravé cette année. avant yavait quelques soucis mais la clairement ya pas une semaine ça que ça plante plusieurs fois par semaine meme.

    courage à Shanks et ceux qui tentent d y remédier.

    c'est vrai que c'est casse cou... pour nous et j'imagine pour ceux qui s'n occupe

    foutu 504 Gateway Time-Out
    ratchet posted the 09/02/2025 at 06:53 PM
    Oh bah de toute façon ça va arriver (malheureusement ?), beaucoup sont déjà (dont moi) largement moins actif qu’avant pour plusieurs raisons.

    (Les pubs, les plantages, les articles à la con en masse et le spam)
    altendorf posted the 09/02/2025 at 06:53 PM
    Le changement de serveur est la cause principale.
    ioda posted the 09/02/2025 at 07:07 PM
    Le site essaie depuis quelques semaines la solution : Link49.
    Depuis sa réapparition, le site ne bug plus.
    thelastone posted the 09/02/2025 at 07:17 PM
    Le serveur du site est hébergé dans un 3310 c'est pour ça
    skypirate posted the 09/02/2025 at 07:24 PM
    Ce site que j'aime beaucoup repose sur une carcasse qui finira par céder.
    Cela me peinera beaucoup mais c'est ainsi...
    angelsduck posted the 09/02/2025 at 07:24 PM
    Ouai la semaine dernière c'était tous les jours vers le début d'aprem.
    malroth posted the 09/02/2025 at 07:25 PM
    triste
    shambala93 posted the 09/02/2025 at 07:34 PM
    Ça fait longtemps bien avant l’arrivée de la switch 2 donc aucune coïncidence.
    supasaiyajin posted the 09/02/2025 at 07:36 PM
    Bon, c’est décidé. Je mets les mains dans le cambouis et je développe un site.
    liberty posted the 09/02/2025 at 07:46 PM
    thelastone au moins si il tombe il ne se cassera pas, et il y aura toujours de la batterie.
    shanks allez les vacances c'est terminé !
    angelsduck posted the 09/02/2025 at 07:53 PM
    supasaiyajin Tu sais que je me suis déjà posé la question vu l'abandon du site par ses créateurs malgré les bons chiffres du pourquoi personne n'a refait de site similaire.
    supasaiyajin posted the 09/02/2025 at 08:04 PM
    angelsduck Ce genre de site, c’est plus vraiment rentable. A moins d'avoir des centaines de milliers d’utilisateurs. J’ai déjà plusieurs projets perso en cours, mais dès que j’ai du temps libre je me penche là-dessus. Et si je le fais, c’est clairement pas pour en vivre.
    ravyxxs posted the 09/02/2025 at 08:18 PM
    C'est la pire année du site je trouve, à ce rythme, le traffic ce fera de moins en moins, j'ai des soucis TOUS LES JOURS avec ce site, c'est ridicule comment les frères (Morcos ??) entretiennent tout ça, ridicule j'insiste.

    On va se barrer, ils verront et le site fermera tu verras.

    C'est un sacré manque de respect envers les internautes, encore présent, qui ont supporter le site depuis ces débuts.
    ravyxxs posted the 09/02/2025 at 08:20 PM
    Shanks Ca serait bien de faire passer des articles comme ça aux frères histoire qu'ils aient un oeil sur la situation, l'impression qu'ils sirotent des diabolo fraise H24
    negan posted the 09/02/2025 at 08:23 PM
    ravyxxs ''On va se barrer, ils verront et le site fermera tu verras.''

    En mode ca va les atteindre xD , vous n'avez pas l'air de comprendre que le site est toujours en vie car ils le veulent bien, les mecs sont multimillionnaire .

    C'est une fleur qu'ils nous font de laisser le site en vie, c'est le cadet de leurs soucis .
    churos45 posted the 09/02/2025 at 08:41 PM
    C'est grâce aux discussions "passionnées" et à la réactivité des membres pour partager les dernières news que je reste. Le site en lui-même n'a vraiment rien d'intéressant.
    tripy73 posted the 09/02/2025 at 08:49 PM
    Tout à fait d'accord avec toi, c'est d'ailleurs bien pour ça que je fais moins d'article, car entre les problèmes de connexion récurrents et les risques de voir tout ce qu'on a mit en ligne disparaitre du jour au lendemain, plus trop envie de m'investir hormis dans pour discuter avec les membres de la commu.

    churos45 : pareil, ce sont les principales choses qui m'attirent encore sur le site et c'est déjà ça, avec quand même les tests/avis de certains membres ainsi que les news de Shanks qui restent intéressants à consulter.
    akinen posted the 09/02/2025 at 09:43 PM
    ratchet et j’ajouterai le comportement insolent d’un paquet de nouveaux membre sans respect pour les anciens. J’ai largement moins envie de poster un com ou un article.
    hypermario posted the 09/02/2025 at 09:56 PM
    supasaiyajin Fait un truc sur github, je te filerai un coup de main
    hypermario posted the 09/02/2025 at 09:58 PM
    supasaiyajin au moins pour avour un version smarphone ca serai bien.

    Shanks le site est fermé au dev externe ? un github avec des merge request qui seront accepter par des admins c'est pas possible ?
    marchand2sable posted the 09/02/2025 at 11:28 PM
    Entièrement d'accord c'est pénible cette erreur #504 machin. Faut une solution.
    kevinmccallisterrr posted the 09/03/2025 at 12:09 AM
    Sérieusement qui serait chaud pour lancer un nouveau site ? Il y avait eu Bourbon par le passé si je me souviens bien qui s’était proposé et je constate que plusieurs membres se proposent aussi ici. Nouvelle impulsion, intéressant.
    grazou posted the 09/03/2025 at 12:36 AM
    Bien d'accord avec vous, j'ai fait une proposition de rachat du site à l'équipe du site par email, j'attend une rep, vu que je suit développeur de métier et que je possède mes propres serveurs etc..
    ravyxxs posted the 09/03/2025 at 12:51 AM
    negan Multi ??? Wesh ils font quoi ???
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo