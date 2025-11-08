Steam (Demo dispo)

(Le jeu est aussi en Français)Plutôt fenêtre ou couloir ? Table centrale ou alcôve tranquille ? Loup solitaire ou boute-en-train ? Dans Is This Seat Taken?, vous devez installer tous les membres d'un groupe à leur juste place en respectant leurs préférences individuelles. Prenez votre temps pour relever les défis logiques de ce jeu cosy et sans pression !Le jeu est sortie sur PC/Switch en shadow drop.Sur Steam :Évaluation des joueurs : Très PositivesSur 712 / 706 sont positives