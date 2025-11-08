« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Plutôt fenêtre ou couloir ? Table centrale ou alcôve tranquille ? Loup solitaire ou boute-en-train ? Dans Is This Seat Taken?, vous devez installer tous les membres d'un groupe à leur juste place en respectant leurs préférences individuelles. Prenez votre temps pour relever les défis logiques de ce jeu cosy et sans pression !
Le jeu est sortie sur PC/Switch en shadow drop.
Sur Steam :
Évaluation des joueurs : Très Positives
Sur 712 / 706 sont positives