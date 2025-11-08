profile
Le "puzzle game" indé du moment sur Steam : Is This Seat Taken?


(Le jeu est aussi en Français)

Plutôt fenêtre ou couloir ? Table centrale ou alcôve tranquille ? Loup solitaire ou boute-en-train ? Dans Is This Seat Taken?, vous devez installer tous les membres d'un groupe à leur juste place en respectant leurs préférences individuelles. Prenez votre temps pour relever les défis logiques de ce jeu cosy et sans pression !

Le jeu est sortie sur PC/Switch en shadow drop.

Sur Steam :
Évaluation des joueurs : Très Positives
Sur 712 / 706 sont positives

Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=TnpOai12xgY
    posted the 08/11/2025 at 09:40 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    chronokami posted the 08/11/2025 at 10:44 PM
    ces personnages me font penser à snipperclips
    sdkios posted the 08/11/2025 at 11:47 PM
    Concept sympa, mais ca me fait plus penser a un jeu mobile pour le coup.
