Oui je sais, vous allez me répondre les gimmicks de gameplay, mais il y a combien de jeu qui exploitent vraiment le concept de Joy Con ?



1-2 Switch, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Arms, et le jeu bizarre pour faire du sport avec un volant (j'ai eu des crampes du siècle avec ca)



Et le principe TV/Tablette il y a rien qui l'exploite, même le concept de jeux tactiles ca a disparu.



A part les personnages et des idées de gameplays (comme l'environnement de Zelda BOW) un poil plus originales, qu'est qui différencie les jeux Nintendo de ceux de Sony et de Microsoft, ou de n'importe éditeur tiers ?



Le style animé de leurs jeux ? Ils sont pas les seuls a faire ça, ils ont même pas été les premiers, même en fouillant du coté de l'Atari 2600.



On pourrait même se dire que les jeux Nintendo sont limités par leur propres supports, la majorité des jeux Nintendo auraient mieux tournés sur PS4/PS5 voire sur Smartphone, ne parlons même pas d'un PC.



Les jeux Pokémon sur Switch auraient eu les 3/4 de leurs problèmes techniques réglée en passant sur PC, même sur PS4.



Même d'un point de vue économique Nintendo ferait surement de grosses économies en arrêtant de produire des consoles, et ils vendraient autant de jeux voire + en passant sur PC, Pokémon serait en permanence Top 1 des ventes sur Steam.



Ok il y a les Royalties même si Nintendo pourrait essayer de se crée son propre store .......



Et oui je me doute bien qu'ils gagnent quand même de l'argent avec leurs Switch et/ou qu'ils compensent avec les accessoires, et que Nintendo continue a faire des consoles principalement par fierté, et que le premier qui suggérait de laisser tomber y compris le président général sera virée avec du goudron et des plumes.



Enfin bref, vous en pensez quoi vous ?