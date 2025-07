Déléguer l’autorité à l’Agence des affaires culturelles pour assurer le développement sain du manga, de l’anime et des jeux en tant que culture, plutôt que de juger leur valeur sur la base de logiques économiques.

Si la news ce matin sur Valve qui se soumet aux obligation des entreprises de transaction bancaire pour interdire certains jeux pour adulte d'être publiés sur Steam n'était pas suffisante niveau drama, en voici une autre qui concerne le Japon.En vrai ce n'est pas une idée nouvelle, mais aujourd'hui au Japon un petit parti politique qualifié de populiste, et qui est estimé à avoir plus de sièges que prévu selon les derniers sondages pour les élections ce 20 juillet, a comme proposition à ce que les médias du manga et du jeu vidéo soient soumit à un contrôle de l'état.Bah exactement comme c'est actuellement en Chine en fait.C'est le parti Sanseito, et ce parti commence à énerver pas mal de monde là-bas, au point que cette idée de merde pourrait leur porter préjudice au final, on verra. Pour eux, ils identifient les manga et jeux vidéo comme le coeur de l'industrie japonaise qui est un softpower pour l'image du Japon à l'étranger, et ce parti veut donc """naturellement""" mettre une pierre à l'édifice. La majorité des mesures données par le parti Sanseito sont anecdotiques et n'importe qui pourrait les faire, mais y a bien 1 seule mesure qui ne passe pas, je cite :Si vous n'avez pas compris, c'est simple : Selon eux, tout projet culturel doit être validé par cette "agence" de l'état. Automaton, la source de cette information auquel je m'appuie ici, a relayé plusieurs tweets de japonais mécontents et confus par une telle proposition.Un médium donné, c'est aux indépendants et aux créateurs et éditeurs et producteurs de gérer et d'investir et de gagner de l'argent (ou non), ça n'est pas à l'état quelque soit le payer de gérer et surtout d'autoriser telle ou telle idée. Ça n'est plus de la liberté d'entreprendre ça.Si vous croyez qu'il n'y a qu'en occident qu'on voit des cas comme ça...