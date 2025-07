ModRetro vient d'annoncer la sortie de 5 nouveaux jeux dont le superbe metroidvania Wicked Plague sur Game Boy Color, mais aussi la ressortie du jeu adapté de la license Sabrina, qui avait été developpé a l'époque par WayForward, les createurs de Shantae. Chaque jeu est vendu aux alentours de 40/50 euros (hors frais de port) en boite/cartouche/manuel.Outre la sortie de ces 5 jeux, la Chromatic, la Gameboy Color de luxe de Palmer Lucky est de retour en stock avec de nouveaux coloris et de nouveaux accessoires.On rappelle que Modretro a aussi édité le très bon Dragonhymn, remake GBC de Dragonborne.

Who likes this ?

posted the 07/11/2025 at 06:56 PM by guiguif