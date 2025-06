Selon l'insider NWeedle (apparemment connu du milieu, mais n'ayant pas une passion absolue pour cette licence, c'est à la confiance) :- Confirme que le prochain Animal Crossing est en développement intensif- Sortira en 2026 sur Switch 2 (oh, vraiment- Une grande ville à explorer avec des gratte-ciels (à l'échelle de la franchise hein)- Possibilité de conduire des véhicules- Ajout de "puzzles"- Plusieurs mini-jeux- Mise en avant du gameplay en coopération (tu le sens le délire GameChat ?)Quand on y pense, on parle là du potentiel deuxième plus gros morceau commercial de 2026 (après GTA VI évidemment).