Lost In Cult propose aux sociétés de jeu vidéo de s'occuper de l'édition physique en version Game Card de leurs jeux Switch 2 si ceux-ci n'y parviennent pas et se sentent contraintes d'utiliser le format GKC.Selon Lost in Cult, les joueurs préfèrent les versions physiques complètes aux Game Key Card, et ils seraient en mesure d'offrir cela aux concepteurs du jeu - du moins si cela est bien leur volonté.Sur le sondage de NintendoLife , 70% des joueurs disent ne pas vouloir acheter de jeux Game Key Card. À voir comment la situation va évoluer à l'avenir niveau tier - et si cela ne va pas favoriser encore la cannibalisation du marché par Nintendo, qui lui, ne prévoit pas de fournir ses jeux sur GKC.