Zelda TOKT NS2 est bien noté par la presse (95/100) et il dépasse désormais l'excellent Clair Obscur Expedition 33 sur Metacritic.Zelda Breath of the Wild NS2 a également égalé le score de Expedition 33, en en partageant avec lui la 2ème jeu le mieux noté de 2025 (93/100 chacun).MAJ : Zelda BOTW est passé à 94, Clair Obscur est donc en 3ème position.Je ne savais pas qu'un patch 60 fps et une meilleure résolution aurait pu avoir un tel impact sur les notes de ces jeux !