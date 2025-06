Bonsoir,Voilà, je me demandais qui était le public des Game Key Card, car j'en entends énormément de mal sur les réseaux sociaux comme Gamekyo, et je ne sais pas si c'est viable pour les boutiques d'en commander car, à écouter les joueurs de ces réseaux sociaux, personne ne les achètent car ce ne sont pas des jeux physique ?Personnellement, n'étant pas particulièrement riche, ça me permet de ne pas avoir des jeux à 99 € car c'est quand même un budget pour moi, et payer Bravely Default 49,99 € sur mon île, c'est tout de même mieux qu'avoir le jeu à 79 voire 89 € - tant pis s'il me faut télécharger quelques Go. Mais pour moi, grand amateur de jeux démat', ce n'est pas du tout un jeu démat, je dois me coltiner la cartouche dans une sacoche quand je prends l'avion pour aller sur l'île soeur de la Guadeloupe par exemple. Ca fonctionne strictement comme un jeu cartouche une fois le jeu téléchargé - à la différence près que le jeu occupe de l'espace disque sur la console. Et j'ai toujours peur de perdre mes cartouches de jeu aux douanes :'( !Vous en France, le jeu est à 29,99 € chez Amazon avec la livraison offerte, ça me parait tellement dérisoire comme prix, vous en avez de la chance...Bonus : Vis ma vie en Martinique #viechere