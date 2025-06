La Nintendo Switch 2 a établi un nouveau record de ventes de consoles de jeux vidéo aux États-Unis, avec plus de 1,1 million d'unités vendues au cours de la semaine se terminant le 7 juin 2025 (hors ventes sur My Nintendo Store). Ce record était auparavant détenu par la PlayStation 4.79 % des acheteurs américains de Nintendo Switch 2 ont également acheté Mario Kart World soit physiquement, soit dans le cadre du pack matériel Mario Kart World Switch 2.Top 3 des meilleures ventes physiques sur Switch 2 aux USA1 - Mario Kart World2 - Cyberpunk 20773 - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition