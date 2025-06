Léo a terminé de tester la Nintendo Switch 2, et son avis est univoque : Il vous conseille d'acheter plutôt une Switch OLED qu'une Nintendo Switch 2, disponible désormais à moins de 200 €, ce qui est, selon lui, une affaire, surtout avec son superbe écran OLED.Pensez-vous également que c'est le moment idéal pour prendre une Nintendo Switch OLED ? J'ai l'impression que d'ici 6 mois y'aura plus aucun jeux Nintendo sur celle-ci...

Who likes this ?

posted the 06/12/2025 at 04:23 AM by suzukube