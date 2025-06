Inspirations Musicales

Le Staff

Vous suivrez l'histoire d'Ambroise Niflette, jeune détective de renom, appelé à résoudrele mystère qui agite le petit village de Touvoir-en-Thym-et-Pomme : le vol de la cloche del'église. Sans la cloche, le temps semble figé, empêchant les villageois de célébrer leur événementannuel : la fête du thym et de la pomme ! Niflette doit mener l'enquête dans un village où lessecrets et les tromperies règnent en maître... Dans ce jeu d'enquête en 3D, inspiré des miniatures et de la stop-motion, le joueur doit recueillir des informations en discutant avec les habitants, parcourir le village rural de Touvoirpour en découvrir les secrets, utiliser son carnet de notes pour révéler les contradictions, etenfin, démasquer le coupable et retrouver la cloche !En plus d'Ambroise, vous rencontrerez une vingtaine d'autres habitants de Touvoir,tous voleurs potentiels. Ils ont tous leur caractère, leurs amitiés, leurs amours et leurs inimitiés.Vous devrez discuter et argumenter avec eux, même si cela vous semble difficile.En tant que joueur, votre objectif est de démasquer le coupable et de retrouver lacloche volée. Pour cela, vous devrez enquêter en parcourant le village, accompagné de votrefidèle carnet de détective ! Interrogez les habitants, notez leurs témoignages, prenez desphotos des objets suspects... Grâce à ces indices, vous serez bientôt assez sûr de vous pourconfronter les suspects en leur démontrant leurs incohérences !: Fantasian, Paradise Killer, Le Manège Enchanté & Prof. Layton vs Phoenix Wright