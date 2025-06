De retour de disneyland, je me dit tiens et si je m'arrête à bay2 (torcy), pour prendre cyberpunk....



Que dalle à carrefour, pas de console (une affiche pour s'excuser de ne plus en avoir), mais aucun jeux non plus ni accessoire...



Je vais à cultura...que dalle. Mais il y avait quelque jeux. Je demande au vendeur s'il a cyberpunk, puisqu'il y en a pas en rayon...

Il me dit non il n'en a plus, et il ne peut plus prendre de preco...





Bref c'est la merde les boîtes.

Je l'aurais pris en demat j'y serais déjà entrain d'y joué.



Bon je tente clay souilly. Il y a une fnac, carrefour, cultura , et escromania....



Bordel de m....