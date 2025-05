Jeux Vidéos

un Tamagotchi, un Chao ou un Chocobo

Gravios

Pour le moment, j’ai l’impression que lessont comme des drones sans âme qui se contentent d’aller vers la cible que vous leur assignez pour collecter des extraits et booster votre Chasseur.J’aimerais queleur donne plus de personnalité, un peu comme. J’aimerais pouvoir choisir un Kinsect de départ avec un effet Tranchant, Perforant ou Assommant.Ensuite, selon la manière dont vous les nourrissez ou les équipez, ils pourraient infliger des dégâts à des types spécifiques de monstres. Cela dépend, bien sûr, de la façon dont vous les avez équipés. Par exemple, si vous prenez un Kinsect de type Assommant et que vous lui donnez de la nourriture végétale ou liée à l’eau, il pourrait évoluer en un Kinsect capable d’infliger un effet d’eau, efficace contre unAjouter plus d’animations et de personnalités uniques à ces Kinsects les rendrait parfaits, du moins pour moi.Suis-je le seul à sentir qu'il pourrait faire plus pour ça ?