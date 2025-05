C'est fait! Après plus de 8 ans de Switch, j'ai ramené ma Oled à la Fnac (reprise 190€) et j'ai préco le pack avec Mariokart.Avec je prendrai le Welcome Tour, l'upgrade Totk, Fast RMX Fusion et... c'est toutJ'attendrai de trouver les premiers jeux en Occaz pour la suite. Peut-être SF6.Sinon je vais attendre Metroid sagement.J'ai encore Mario Wonder à finirVivement le 5 Juin!!Bon jeu à tous