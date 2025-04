C'est bien, non?.Yo mina,Pour vous, quel serait le jeu tiers à essayer d'entrée de jeu si vous preniez la Switch 2 ?Perso, le choix est vite fait vu le prix, le contenu et surtout le potentiel plaisir de jeu que la Switch 2 peut offrir en portable. Ben, c'est bien SF 6.Avec tous les DLC Year 2 inclus, c'est la bonne affaire qu'on ne trouve pas sur les autres consoles/PC. Limite, c'est moins cher de payer le jeu sur Switch 2 que de prendre les 2 DLC sur les autres plateformes.Aussi, la puissance de la Switch 2 et sa batterie pourrait vraiment tenir aussi longtemps qu'un MK World (en espérant 3 à 4 bonnes heures) qu'en jouant à CP 2077 avec surement 2h, 2h30, non? ça tourne déjà pas mal sur Steam Deck et Rog ALLY.En bonus, un petit gameplay dans le haut des charts avec comme perso Akuma ! Bordel, ça reste le perso pété mais tellement aimé (pour ma part) depuis qu'il est apparu dans SF.Bon geste de Capcom de sortir ce jeu et pas le Remaster de Dead Rising, par exemple ! En espérant que cela se vende bien et qu'il y ait du cross-play. Ce serait tout bon pour la communauté du jeu dans les années à venir.Et vous, quel jeu allez-vous choisir, et pour quelles raisons ?