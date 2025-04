(pardonnez de privilégier les blogs mais sale journée, promis ça se rattrape demain) Donc selon Bloomberg : - Les prévisions des analystes (et sources niveau stock) autour de la Switch 2 évoquent entre 6 et 8 millions de ventes pour la période de lancement. - Cela exploserait le record de la PS4/5, situé autour des 4,5 millions. N'empêche que si ça se déroule comme tel, je pense que ça remettrait définitivement en question les fenêtres de sortie des prochaines consoles (PS/Xbox).

Like

Who likes this ?

posted the 04/24/2025 at 03:23 PM by shanks