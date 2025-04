Voilà, 3 ans pile aujourd'hui.Ras le bol de ce type de foutage de gueule.Lui et Dragon Quest XII aussi d'ailleurs.En plus avec Nomura, c'est même possible que tout ce que l'on voit dans ce trailer sera même pas dans le jeu final.Fais pas d'annonce à ce niveau.

Who likes this ?

posted the 04/10/2025 at 10:27 AM by shanks