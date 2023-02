Physique (standard)

Digital (standard)

Digital Deluxe Edition

Premium Digital Deluxe

volontairement amputé

Hello à tous,Gros coup de gueule aujourd'hui après avoir joué à la démo de Theatrythm Final Bar sur ma Play : comme à son accoutumée, SquareEnix le généreux nous gratifie avant même la sortie du jeu d'une foultitude de DLC.De ce fait, nous avons affaire à- 385 musiques - 59,99€- 385 musiques - 59,99€- 385 musiques + 27 musiques supplémentaires + DLC #1 - 89,99€- 385 musiques + 27 musiques supplémentaires + season pass (DLC #1, 2 et 3) - 109,99€Et c'est là que le bat blesse :Les versions standard sont délibérément amputées de morceaux emblématiques commeou encoreFinal Bar est issu de la version Arcade qui incluait déjà la très grande majorité (intégralité ?) desdites musiques !On va donc se retrouver avec un jeu(et pas de petits morceaux bonus) pour vendre un max de musiques à l'unité, de DLC et de season pass... en attendant l'arrivée d'une version GOTY / Definitive edition dans 1 an.