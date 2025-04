Après quelques jours de réflexion, force est de constater que cette Switch 2 semble répondre à la plupart de nos attentes.



Nvidia confirme que la nouvelle console est significativement plus puissante que sa prédécesseure (une évolution attendue, mais qui nous éloigne clairement du concept d'une simple "Switch 1.5" ou d'une version Pro déguisée).



On apprend que la puce intègre des unités dédiées au ray tracing (RT Core) et à l'intelligence artificielle (Tensor Core), similaires à celles présentes sur les cartes graphiques GeForce depuis la série 20 (Ampère). En somme, ray tracing et DLSS pour une puce entièrement dédiée à cette console.



Comme espéré, nous aurons bien droit à de la 4K. L'écran, selon les premiers retours, est de grande qualité : très lumineux, de grande taille et agréable à regarder, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



Le tout pour un prix finalement fixé à 439 euros, correspondant à la fourchette que la majorité des joueurs anticipait (entre 400 et 450 euros). Certains espéraient peut-être moins, mais il serait difficile d'exiger une console répondant à de tels standards de qualité pour moins de 400 euros. Sans oublier les Joy-Con qui semblent confortables avec des vibrations impressionnantes, toujours d'après les premiers retours.



Côté jeux, nous découvrons un véritable nouveau Mario Kart (une évidence, mais appréciable) qui propose des nouveautés avec des graphismes et des animations soignés (je vous invite à regarder les vidéos de gameplay, l'ensemble est très organique et vivant).



Un Donkey Kong jouissif permettant de tout détruire, bénéficiant également d'une animation et d'une réalisation soignées.



Les prix ont certes augmenté (Donkey Kong à 59 euros, une hausse malheureusement prévisible). Mario Kart s'affiche à 70 euros... soit le prix, même si on peut le trouver moins cher aujourd'hui, d'un Astro Bot sur PS5 pour une qualité probablement similaire (je ne dis pas offrant la même expérience de jeu).



Effectivement, les prix sont élevés. Mais nous avons une console aux spécifications solides, qui pourra évoluer dans les années à venir, avec des jeux ambitieux provenant à la fois des éditeurs tiers et de Nintendo. Au final, avec un peu de recul, n'est-ce pas ce que la majorité d'entre nous souhaitait ?