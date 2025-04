Je viens de faire un sondage sur ma commu assez orientée Nintendo et... je suis surpris des résultats :Je n'ai jamais vu une console Nintendo être aussi mal appréciée sur ma chaîne, même la Wii U avait plus de hype et de curiosité...Est-ce une tendance globale ? Je pensais que ça ne venait que de Gamekyo moi !

Who likes this ?

posted the 04/03/2025 at 02:40 AM by suzukube