Si certains ont pu déjà me lire sur le sujet concernant la possible puissance moindre de la Switch 2, notamment à cause des premières images du Mario Kart révélées en janvier qui ne dévoilaient pas d'avancée significative en terme de moteur graphique par rapport à la première Switch ( confirmé même par les experts de Digital Foundry ), il y a eu aujourd'hui deux nouveaux éléments inquiétants qui viennent s'ajouter pour semer encore plus le doute.



Le premier de ces éléments, c'est l'apparente non distribution des kits de développement aux différents studios de tailles modestes. En effet, selon Digital Foundry, les développeurs présents à la GDC avouaient qu'ils n'avaient pas reçu de kits à l'heure actuelle. Seuls les plus gros éditeurs tiers en auraient reçu.

Ceci aurait été fait dans le but d'éviter des leaks concernant le hardware. Mais pourquoi craindre des leak encore maintenant, alors que le hardware a été révélé ? Y aurait-il un gimmick resté caché jusqu'à présent ? Les spécifications matérielles de la machine seraient-elles différentes de ce qui a été attendu jusque là ?

Nintendo a bien vu les différents leak qu'il y a eu jusqu'à présent. Il est étonnant qu'ils veuillent garder à ce point le mystère pour cacher ce que tout le monde saurait déjà ? Il y a anguille sous roche comme on dit...

Mais si c'est déjà intriguant, ce n'est rien comparé à ce que la deuxième source a leaké...



En effet selon Insider Gaming, un développeur ( confirmé par un deuxième via un mail ) qui aurait le kit entre les mains aurait expliqué que celui-ci n'aurait aucun port de sortie 4K. La 4K ne serait-elle donc pas gérée par la Switch 2 ?... Étrange là aussi...



Plusieurs éléments sont donc contradictoires avec les leaks qu'il y a eu jusqu'à présent.



Et si la Switch 2 n'avait pas du tout le hardware que l'on pensait ? A moins de 24H de la révélation finale, ces éléments viennent jeter un doute inquiétant, qui rappelle fortement la politique de Nintendo jusqu'à présent : favoriser le gameplay au détriment du hardware. Mais dans ce cas, quelle est donc cette nouveauté de gameplay proposée par la Switch 2, qui pour le moment ressemble fortement à une simple évolution de la Switch ?