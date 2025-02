Mise à jour 1.1 / Gratuit

Survival

Nouvelle arène "Greenhouse"

Multiplayer

Heavy ammo box that alternates between 2 positions

Adjustable match duration from 5:00 to 8:00

The sound distance from the footstep of opponents increased by 7 m (7.65 yards).

Vous êtes propulsé dans une bataille épique contre l'envahisseur Dyxide.-Mode campagne : 11 niveaux pleins d'action pour sauver la Terre de l'invasion !-Mode multijoueur : 6 arènes, 7 armes et 6 personnages pour se mesurer aux autres joueurs.-Mode Survivant pour s'entraîner.