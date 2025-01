Après la 5090, c'est au tour de la 4080 TI, pardon la 5080 de montrer ce qu'elle a dans la ventre avec les différents tests :En 1440p par rapport à la 4080, la 5080 à un gain de performances d'environ de 4% et en 4K, on est sur les 14%. Par exemple sur Stalker 2, vous avez un gain de 5% ou 4% sur Cyberpunk 2077.On ne va pas se cacher que c'est assez décevant en terme de gains de performances car la réalité c'est que la 5080 est bien plus proche de la 4080 que la 4090.Pour comparer entre la 3080 et la 4080, il y avait une différence d'en moyenne 36% donc on est assez loin de ce chiffre.De mémoire c'est aussi la première fois que la 80 de nouvelle génération n'est pas plus performante que le flagship de la précédente génération.En soit si vous êtes sur une carte de la série 40, il y a très peu de raisons pour upgrade sachant que vous allez avoir accès au DLSS 4 et au nouveau modèle Transformer sauf si vous tenez absolument à avoir le MFG mais pour ça il faut garder à l'esprit que si vous ne voulez pas avoir trop d'artefacts ou d'input lag, il faudra utiliser avec un framerate dans les 80 FPS ou si vous êtes sur une 4070 TI et que vous voulez jouer en 4K avec du Raytracing mais que vous êtes limité par la Vram.Quand on voit les performances, on peut comprendre pourquoi NVIDIA a fait un effort sur le prix par rapport à la 4080. Il faut probablement s'attendre à ce que la 5070 et la TI soient assez proches en termes de performances de leurs petites sœurs.C'est assez drôle à dire mais suivant le prix de la 9700 XT et si elle se rapproche vraiment de la 4080 en rastérisation, AMD peut avoir un bon coup à jouer sur le milieu de game mais encore faut-il qu'il ne se foire pas comme ça leur arrive trop souvent.