Quelle est la puissance réelle de la Switch 2 ? Suffisamment puissante pour que pratiquement toutes les tiers envisagent de la soutenir avec leurs titres AAA les plus ambitieux. C'est très différent de ce qui s'est passé par le passé, lorsque certaines de ces entreprises soutenaient les plateformes Nintendo avec des conversions de jeux plus anciens ou peut-être des jeux récents mais pas si ambitieux.

posted the 01/20/2025 at 08:16 PM by jenicris