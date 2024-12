PlayStation a sorti une vidéo très intéressante au Mark Cerny revient en détail sur les choix de designs pour la PS5 Pro. Je recommande clairement de regarder la vidéo sur le sujet si cela vous intéresse car elle est vraiment approfondie mais voici un bref résumé :Introduction au PS5 Pro :-Mark Cerny explique que le PS5 Pro se concentre sur l'amélioration des performances du GPU et sur l'intégration des avancées technologiques en milieu de génération.-Contrairement aux sauts générationnels (par ex., PS3 → PS4), le modèle Pro optimise le matériel existant pour de meilleures performances de jeu sans proposer de jeux exclusifs.Objectifs principaux pour la PS5 Pro :-Réduire au minimum la charge de travail pour les développeurs tout en obtenant des améliorations significatives.-Se concentrer sur l’amélioration des capacités du GPU pour des gains perceptibles en jeu.Les "Trois grandes" améliorations :-GPU plus grand : 67 % de workgroup processeurs supplémentaires pour un rendu plus rapide.-Ray tracing avancé : fonctionnalités basées sur les technologies RDNA futures d’AMD.-Mise à l’échelle par IA : via la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).Architecture GPU hybride :-Combine les technologies RDNA 2 et RDNA 3 d’AMD pour une adoption simplifiée par les développeurs.-Améliorations ciblées : traitement des sommets plus rapide et nouvelles structures pour le ray tracing.Système de mémoire amélioré :-Bande passante mémoire accrue (+28 % par rapport au PS5).-Mémoire supplémentaire ajoutée avec de la DDR5 : pour supporter le ray tracing, la mise à l’échelle et des résolutions plus élevées (jusqu’à 8K).Améliorations du ray tracing :-Doublement de la vitesse d'intersection des rayons grâce à une nouvelle structure d'accélération BV8.-Performance plus cohérente grâce à une gestion des piles matérielle pour réduire les problèmes de divergence.Intégration de l’apprentissage automatique :-Le PSSR utilise un réseau de neurones convolutif (CNN) léger et personnalisé pour améliorer la qualité et la résolution des images.-Accent sur l'efficacité de la mémoire pour traiter rapidement les images, permettant une mise à l'échelle 4K sans goulots d’étranglement.Conception conviviale pour les développeurs :-Le PSSR prend en charge des ratios de mise à l’échelle variables et s’intègre parfaitement aux moteurs de jeu existants.Maintient la compatibilité avec la PS5 pour faciliter le développement des jeux.L’avenir de l’apprentissage automatique dans le jeu vidéo:-SIE vise à développer des architectures d’apprentissage automatique généralisées pour des applications plus larges dans le domaine du jeu.-Objectifs : réseaux entièrement intégrés, ray tracing amélioré et graphismes de jeu plus riches.Héritage et vision de la PS5 Pro :-Les avancées de la PS5 Pro posent les bases des technologies futures, notamment en matière d’apprentissage automatique et d'innovations dans le traitement graphique.-La collaboration avec AMD et la R&D interne visent à révolutionner la conception des jeux et l’expérience des joueurs.Lors de le fin de la vidéo Mark Cerny parle du projet Amethyst qui sera une collaboration approfondi entre Sony et AMD pour attendre le graal que Cerny souhaite atteindre. Basiquement ils vont collaborer pour essayer de rattraper Nvidia.Cerny dit aussi qu'ils est très intéressé par les technologies comme frame generation, frame extrapolation, ray tracing denoising pour le futur.Cerny a parlé des axes d'améliorations pour le futur avec la rastérisation des GPUs qui arrivent à son plafonnement, il s'attend à d'énormes améliorations pour l'utilisation du Ray Tracing au cours de la prochaine décennie et enfin le machine learning est pour lui là où les grosses révolutions techniques vont arriver.Vu les déclarations de Cerny, je pense que pour la PS6 :-Il ne faut pas s'attendre à une révolution majeur du GPU autour de la rastérisation.-Un gros boost sur la mémoire pour gérer le machine learning.-Le Ray Tracing/Path Tracing sera un des focus majeurs de la machine.