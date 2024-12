Certains joueurs, c'est comme des enfants gâtés qui auraient été élevés à la frustration et au Nutella périmé.

Impossible pour eux de profiter d'un jeu sans trouver un truc à critiquer : la VF n’est pas digne d’un Oscar, le jeu est 'trop dur' parce qu’il faut réfléchir un minimum, ou encore 'c’est pas comme dans le trailer'. Sérieusement, à ce niveau lâ, on dirait qu’ils ne jouent plus pour s’amuser, mais pour nourrir une dépression naissante.



Et franchement, si tout est si insupportable, pourquoi ne pas directement acheter une pelle et creuser leur propre tombe ? Ça sera toujours moins fatigant que de gémir pour un doublage qui ne leur plaît pas. On dirait qu’ils ont oublié qu’un jeu vidéo, c’est censé être une fuite du quotidien, pas une raison de signer pour une lobotomie volontaire. Bref, parfois, il faut juste fermer sa grande bouche, poser sa manette et se rappeler que personne n’a promis une perfection divine. Et si ça ne suffit pas, ils peuvent toujours aller pleurer dans un coin… ou s’abonner à une chaîne de cuisine, ça sera plus utile pour leur santé mentale.