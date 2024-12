, co-PDG de Sony Interactive Entertainment, sont intervenus lors d'une interview accordée à la BBC à l'occasion du 30e anniversaire de PlayStation.Nouveau spot TVa déclaré que la façon dont les joueurs jouent aux jeux a changé et que Le PlayStation Portal a été unOn rappelle que l'intérêt des joueurs pour l'accessoire s'est confirmé après le lancement étant donné que le périphériqued'après les données deIl a ajouté :Sony est également satisfait de l'accueil réçu parpar les joueurs., a déclaré

Who likes this ?

posted the 12/05/2024 at 03:16 PM by lightning