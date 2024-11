Bref, le LOW RayTracing PC en montre plus que le Pro Quality mode et est comparé à l'occlusion ambiante des GPU de 2016.. en même temps, la PS5 est sortie 1 an trop tôt, au milieu des GTX et durant les premières RTX, ayant raté de peu le Zen 3, donc les effets avancés ne sont pas dans l'ADN de son archi...Pour les fans de DIGITAL FOUNDRY.SINON, pour ceux qui ont mis à jour Silent Hill 2 en 1.05, vous pouvez la désinstaller... vous retrouverez une image correcte.VIVEMENT LA PS6 AVEC UN VRAI PROCESSEUR ZEN 4 ou ZEN 5 (mémoire 3DV-CACHE !)