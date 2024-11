Yo mina,Je ne suis guère étonné par l'humeur de pas mal de monde concernant la sortie de la PS5 Pro. Pour ma part, j'ai mes raisons pour l'avoir achetée et je l'attends aujourd'hui pour me lancer dans les différents jeux qu'elle va optimiser. Le weekend s'annonce avec peu de sommeil on dirait...J'ai attendu longtemps pour certains jeux et d'autres que j'ai juste commencés pour voir le gameplay et les performances sur la PS5 normale. Qui la plus part du temps si le 30fps ne gène pas, les jeux sont assez beaux sur un écran 65" Oled. Mais le 60fps pour ma part, c'est du plaisir en plus.Je sais que pour l'instant, beaucoup de gens répètent les mêmes arguments glanés sur YouTube.D'ailleurs, les youtubeurs ont bien vu que les vidéos critiquant la PS5 Pro faisaient plus de vues, car cela flatte sûrement l'ego des personnes qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Alors que vendre une RTX 4090 à 2000€ avec une consommation de 450 à 600 watts...Tout le monde s'en fou! Limite c'est normal, c'est du PC Master Race... mdrOui, c'est un monstre, mais à quoi ça sert de consommer autant pour avoir 200 fps dans Diablo IV ? À part faire exploser la facture à la fin du mois...Mais bon, les tendances de hype ou de bashing sont plus émotionnelles que factuelles. D'ailleurs, c'est la même chose pour la plupart des sujets qui dominent notre société !Mais ici, on parle encore de jeux vidéo sans trop troller. Répéter ce qu'on entend d'un youtubeur qui donne son avis selon les tendances de vues des vidéos sur cette plateforme, ça fait un peu tourner en rond nos sujets de conversation.Du coup, j'aimerais partager ma liste de jeux que je vais enfin faire sur ma PS5 Pro.J'aimerais aussi lire vos listes et vos attentes sur cette mise à jour de mi-génération !Dragon's Dogma 2Alan Wake 2Final Fantasy 7 RebirthResident Evil 4 (NG+)Demon's Souls (NG+)Horizon Forbidden West (DLC)Elden Ring (DLC)Stellar BladeGran Turismo 7The Last of Us Part 1 & 2 (NG+)Silent Hill 2God of War RagnarökSpider-Man 2Je suis curieux de vous lire là-dessus. Et pour ceux qui veulent à nouveau répéter ce qu'ils ont entendu en critiquant sans réfléchir cette console, je pense qu'il y a assez d'articles sur la toile pour se défouler ailleurs