Jeu Fini

Les premières vidéo du remake de Silent Hill 2 en avaient refroidi plus d’un entre son charadesign inspiré par de vrais acteurs et l’accent mis sur les combats. Mais à l’arrivée est-ce que la catastrophe annoncée ? Non bien au contraire.- Techniquement solide sur PS5- Les environnements originaux magnifiés- Level design tortueux- Scenario prenant- L’OST d’Akira Yamaoka- Le système de combat bien nerveux- Des ajouts/nouveautés bienvenus- Vraiment flippant- Certains passages qui tirent un peu en longueur- Bestiaire limité- Angela moins réussie que dans l’original- NG+ sans grand interet- Le scenario bonus de la Director’s Cut absentLe jeu est techniquement très réussi sur PS5 (même si certains reflets sont largement en dessous de la version PC) et tourne 98% du temps sans accros.La DA originale est magnifiée par le travail de Bloober Team et le level design labyrinthique très bien foutu. Le scenario culte de SH2 est toujours aussi marquant en 2024 et l’OST d’Akira Yamaoka est toujours au top, bien que certaines réorchestrations du remake pourront déplaire a ceux qui ont les originaux dans le crane depuis plus de 20 ans.Le nouveau système de combat est évidement meilleur que l’original (malgré parfois quelques imprécisions au corps à corps) et le jeu se permet de bons ajouts que se soit au niveau de certaines scenes, des environnements, des énigmes et voir de certains combats de boss.Pour finir la flippe est toujours au rendez-vous, vous ne serez jamais serein durant les 15/20 heures que dure cette descente en enfer.Niveau defauts j’ai trouvé que les "donjons" (Hotel, Hopital ect...) étaient un peu trop longs. Le bestiaire manque de variété, hors boss il doit y avoir 5 monstres différents (et je compte les insectes) déclinés en 2/3 versions grand max. Certes ils sont très bien utilisés et bien placés, mais 2 ou 3 mobs en plus n’aurait pas fait de mal.Angela est moins réussi que dans l’original même si son doublage est intéressant et le NG+ fait plus office de mode bonus pour avoir des fins supplémentaires et une arme bonus qu’un vrai NG+.Pour finir le scenario bonus de la Director’s Cut est absent de ce remake, mais bon ça viendra bien en DLC, apparement c’est la mode de faire des remakes amputés du contenu présent dans les versions + de l’époque (coucou Persona 3 Reload).